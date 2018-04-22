الركام (1) بقلم أسحاق احمد فضل الله

08:11 PM April, 22 2018 سودانيز اون لاين

أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان

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> المحاكمات.. حقل الراوات.. اليمن.. القضاء والقانون.. الجاحظ.. عبد الناصر .. خطاب تشاد.. الهجوم على الإسلاميين

> ركام لا يجمعه شيء.. لكن



> كاتب سوداني يفتتح قصته يقول

> (يد خفية كتبت كلمة (الرقص)

> وفي الحال انطلق كل أحد يرقص

> اليد الخفية تسللت ونقلت نقطة من مكانها وأصبحت الكلمة هي (الرفض).. وفي الحال انطلق كل أحد يسخط..

> واليد تسللت ومسحت النقاط من فوق القاف (أصبحت الكلمة) (رمض) وفي الحال أصبح كل أحد يشعر بلسعة الرمضاء.. و..

> و.. و.. صلة كل شيء بكل شيء قريبة

(2)

> ونكتب عن المخترعات.. وكل أحد يشعر بشعور من كان أنفه يفور ليعطس.. وهو يعجز ثم / بما نكتبه/ يشعر أنه يعطس

> الحمد لله .. يرحمك الله

> ونكتب عن القضاء والقانون

> وشيء مثلها يحدث

> ونكتب عن أن صناعة الدولة شيء لا يصنعه (الإخلاص) الذي يعرف بالضبط ما يريد ولكنه لا يعرف كيف يفعل

(3)

> ولماذا يرتبط الإسلام بالعجز.. الطبل الهائل الذي يدق هذه الأيام ليوهم الناس بهذه الجملة

> و الإجابة نجدها وليس بيننا وبينها إلا (جملة واحدة تجمع أحداث القرون الخمسة الأخيرة فقط)!!

> والمحاكمات.. والخراب والاتهامات والقضايا كلها ما يجمعها هو جملة واحدة

> وصحيفة الغارديان ينسبون إليها أنها قالت

> السعودية سوف تقاتل في سوريا حتى آخر جندي.. سوداني

> والجملة الخبيثة مسروقة

> الجملة يصنعها عبد الناصر حين يبدأ خطوات التراجع عن المعركة مع إسرائيل

> قال: العرب على استعداد للقتال ضد إسرائيل حتى آخر جندي مصري!!

> والغارديان من يلقي بالجملة في فمها الآن هو (الحملة الآن ضد الإسلام).. الحملة التي تنطلق في اليمن وسوريا وغيرها ضد الإسلام

> وبطريقة اليد المتسللة أعلاه ما يحدث هو

> كلمة (اليمن) تعيد سقوط عبد الناصر في مستنقع اليمن

> وجملة الغارديان تستخدم جملة عبد الناصر عن السعودية وتستخدم السودان واليمن.. لأن

> اليمن في التاريخ القريب كلمة كانت هي عين العاصفة

> السعودية ضد مصر والقتال في اليمن

> واليمني الذي كان يقاتل الإنجليز يستبدل أغنيته التي تقول (اعطني البارودة لاقتل الإنجليزي) لتصبح هي

( اعطني البارودة لاقتل المصري)

> وحاكم اليمن يقطع العلاقات الدبلوماسية بينه وعبد الناصر بقصيدة من بحر الثلث

(ذهبت عراقا ناقتي وقصيدي

وبعدت عن فرعون كل بعيد)

> واليمن ضد مصر.. ثم ضد السعودية ثم قتال سعودي إيراني حولها.. ولكل جهة أحلاف

(4)

> الآن حاجة الغرب للسعودية للملف السوري تجعل الأمر يتجه إلى إخراج السعودية من اليمن

> وإخراج السعودية من اليمن يكمل ملفات قديمة هي

> إيران تصبح هي السيد في اليمن

( والحلقة الشيعية تكتمل حول العالم السني.. فالشيعة في العراق في سوريا في شرق السعودية في اليمن).

> عندها.. مشروع إيران يتكامل ممتداً من جنوب لبنان.. حيث طائفة شيعية صغيرة تصبح هي ما يدير لبنان

> ثم سوريا حيث طائفة االشيعة .. بالتحالف مع الدروز والعلويين.. هم الذين يطحنون المسلمين السنة ويديرون البلاد ( هذا ما يدبر الآن)

> ثم في البحرين مثلها

> ثم في اليمن طائفة شيعية صغيرة تصبح .. بالدعم الإيراني.. هي ما يحكم اليمن

> ثم

(5)

> صناعة عجز المسلمين السنة..

> ثم حلف الشيعة مع الغرب منذ غزو العراق

وكاتب ذكي يتساءل عن

: لماذا لا نجد في غوانتنامو مسجوناً شيعياً واحداً؟

> ثم؟

> والآن في محور ضرب الإسلام السني ينطلق كل شيء

> إلى درجة أن المواقع تتحدث عن اتهام منظمات حقوق الإنسان للسودان بأنه يضطهد طلاب خلاوي القرآن.. ويجعلهم مساجين في ثياب بالية وقيود يقيدون بها ليحفظوا القرآن غصباً عنهم.

> ونحدث.. عن بقية الركام وصلة كل شيء بكل شيء في حرب واحدة ضد المسلمين والإسلام

> نحدث لنفهم ما يجري في السودان الآن







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