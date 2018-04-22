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الركام (1) بقلم أسحاق احمد فضل الله

22-04-2018, 08:11 PM

أسحاق احمد فضل الله
<aأسحاق احمد فضل الله
تاريخ التسجيل: 24-11-2015
مجموع المشاركات: 447

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الركام (1) بقلم أسحاق احمد فضل الله

    08:11 PM April, 22 2018

    سودانيز اون لاين
    أسحاق احمد فضل الله-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر


    > المحاكمات.. حقل الراوات.. اليمن.. القضاء والقانون.. الجاحظ.. عبد الناصر .. خطاب تشاد.. الهجوم على الإسلاميين
    > ركام لا يجمعه شيء.. لكن

    > كاتب سوداني يفتتح قصته يقول
    > (يد خفية كتبت كلمة (الرقص)
    > وفي الحال انطلق كل أحد يرقص
    > اليد الخفية تسللت ونقلت نقطة من مكانها وأصبحت الكلمة هي (الرفض).. وفي الحال انطلق كل أحد يسخط..
    > واليد تسللت ومسحت النقاط من فوق القاف (أصبحت الكلمة) (رمض) وفي الحال أصبح كل أحد يشعر بلسعة الرمضاء.. و..
    > و.. و.. صلة كل شيء بكل شيء قريبة
    (2)
    > ونكتب عن المخترعات.. وكل أحد يشعر بشعور من كان أنفه يفور ليعطس.. وهو يعجز ثم / بما نكتبه/ يشعر أنه يعطس
    > الحمد لله .. يرحمك الله
    > ونكتب عن القضاء والقانون
    > وشيء مثلها يحدث
    > ونكتب عن أن صناعة الدولة شيء لا يصنعه (الإخلاص) الذي يعرف بالضبط ما يريد ولكنه لا يعرف كيف يفعل
    (3)
    > ولماذا يرتبط الإسلام بالعجز.. الطبل الهائل الذي يدق هذه الأيام ليوهم الناس بهذه الجملة
    > و الإجابة نجدها وليس بيننا وبينها إلا (جملة واحدة تجمع أحداث القرون الخمسة الأخيرة فقط)!!
    > والمحاكمات.. والخراب والاتهامات والقضايا كلها ما يجمعها هو جملة واحدة
    > وصحيفة الغارديان ينسبون إليها أنها قالت
    > السعودية سوف تقاتل في سوريا حتى آخر جندي.. سوداني
    > والجملة الخبيثة مسروقة
    > الجملة يصنعها عبد الناصر حين يبدأ خطوات التراجع عن المعركة مع إسرائيل
    > قال: العرب على استعداد للقتال ضد إسرائيل حتى آخر جندي مصري!!
    > والغارديان من يلقي بالجملة في فمها الآن هو (الحملة الآن ضد الإسلام).. الحملة التي تنطلق في اليمن وسوريا وغيرها ضد الإسلام
    > وبطريقة اليد المتسللة أعلاه ما يحدث هو
    > كلمة (اليمن) تعيد سقوط عبد الناصر في مستنقع اليمن
    > وجملة الغارديان تستخدم جملة عبد الناصر عن السعودية وتستخدم السودان واليمن.. لأن
    > اليمن في التاريخ القريب كلمة كانت هي عين العاصفة
    > السعودية ضد مصر والقتال في اليمن
    > واليمني الذي كان يقاتل الإنجليز يستبدل أغنيته التي تقول (اعطني البارودة لاقتل الإنجليزي) لتصبح هي
    ( اعطني البارودة لاقتل المصري)
    > وحاكم اليمن يقطع العلاقات الدبلوماسية بينه وعبد الناصر بقصيدة من بحر الثلث
    (ذهبت عراقا ناقتي وقصيدي
    وبعدت عن فرعون كل بعيد)
    > واليمن ضد مصر.. ثم ضد السعودية ثم قتال سعودي إيراني حولها.. ولكل جهة أحلاف
    (4)
    > الآن حاجة الغرب للسعودية للملف السوري تجعل الأمر يتجه إلى إخراج السعودية من اليمن
    > وإخراج السعودية من اليمن يكمل ملفات قديمة هي
    > إيران تصبح هي السيد في اليمن
    ( والحلقة الشيعية تكتمل حول العالم السني.. فالشيعة في العراق في سوريا في شرق السعودية في اليمن).
    > عندها.. مشروع إيران يتكامل ممتداً من جنوب لبنان.. حيث طائفة شيعية صغيرة تصبح هي ما يدير لبنان
    > ثم سوريا حيث طائفة االشيعة .. بالتحالف مع الدروز والعلويين.. هم الذين يطحنون المسلمين السنة ويديرون البلاد ( هذا ما يدبر الآن)
    > ثم في البحرين مثلها
    > ثم في اليمن طائفة شيعية صغيرة تصبح .. بالدعم الإيراني.. هي ما يحكم اليمن
    > ثم
    (5)
    > صناعة عجز المسلمين السنة..
    > ثم حلف الشيعة مع الغرب منذ غزو العراق
    وكاتب ذكي يتساءل عن
    : لماذا لا نجد في غوانتنامو مسجوناً شيعياً واحداً؟
    > ثم؟
    > والآن في محور ضرب الإسلام السني ينطلق كل شيء
    > إلى درجة أن المواقع تتحدث عن اتهام منظمات حقوق الإنسان للسودان بأنه يضطهد طلاب خلاوي القرآن.. ويجعلهم مساجين في ثياب بالية وقيود يقيدون بها ليحفظوا القرآن غصباً عنهم.
    > ونحدث.. عن بقية الركام وصلة كل شيء بكل شيء في حرب واحدة ضد المسلمين والإسلام
    > نحدث لنفهم ما يجري في السودان الآن



    alintibaha
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