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الراكوبة هل تعود لرشدها .. وهل هي فعلا ظلا ظليل !!! بقلم عواطف عبداللطيف - اعلامية مقيمة بقط
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Re: الراكوبة هل تعود لرشدها .. وهل هي فعلا ظ� (Re: سيمو)
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أؤيد كلام هذه السيدة تماماً فأنا منذ فترة أخاطب إدارة الراكوبة عن طريق وصلة ((راسلنا )) الموضوعة فى آخر الصفحة ولا مجيب.
لقد إستفسرتهم عن السبب الذى يحجبون به تعليقاتى على المقالات المختلفة علماً بأنى أكتب بموضوعية وبكامل الإحترام.
فى بعض الأحيان أكتب ببعض الحدّة فى الرد على أباطيل كتاب النظام فما نالنا من النظام من السوء يفوق حدّ الصف و لا أظن أن أحداً
من محررى الراكوبة قد مرً به!!
إن كان سبب الحجب هو هذه الحدّة فمرحباً بالحجب ففى الأسافير متسعاً للكتابة.
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