06-01-2018, 03:24 PM

سيف الأقرع

سيف الأقرع

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

مجموع المشاركات: 13 للتواصل معنا FaceBook

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الرئيس يرمي بعلم وطنه على الارض بقلم سيف الاقرع

03:24 PM January, 06 2018 سودانيز اون لاين

سيف الأقرع-

مكتبتى

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شاهدت فيديو رأيت فيه العجب والصدمه وشعرت بالاشمئزاز

قد هالني ما رأيت ولم اصدق عيناي للوهلة الاولى واعدت الفيديو مرارا وتكرار وكان شكي كبيرا في ان الشيء الذي رماه رئيس جمهورية السودان عمر البشير على الارض هو علم السودان .. هو رمز البلد وعزتها وشموخها هي الراية التي يستشهد في سبيلها الكرام فداية للوطن ولرمز الوطن هو العلم الوطني حتى وان كان قطعة قماش فقط ولكنها حتما تعني الكثير ومات الكثير في سبيل رفع تلك الراية التي تعني الكثير والكثير لاحرار هذا البلد هي التي ضحى من اجلها الكثير بالغالي والنفيس بالمال والجاه والابناء هي الراية التي تمثل العزة ونفخر بها حينما نراها ترفرف في الساريه اينما كنا في داخل السودان او خارجه هذه الراية هي عزتنا وكرامتنا وهي التي تميزنا عن باقي الشعوب شعارا رفعناه بالدماء ومات في سبيل تعليته الشرفاء وقال المغني نرفع راية الثورة العاليه عاليه ترفرف فوق الساريه ولكن للاسف يأتي رئيس الدوله والمناط به حفظ هذا العلم وتقديسه وتكريمه والحفاظ عليه وحمله على رأسه وفي حدقات عيونه ليرميه على الارض ذلك العلم الذي يحمله الشعب على الرؤوس ويعلقه في السيارات والمنازل فخرا وعزا .. رماه الرئيس رئيس الجمهورية على الارض لانه ناء بحمله واثقل عليه كاهله فرماه كما ترمى النفايات وحتى النفايات لا توضع في قارعة الطريق يا سيد الرئيس توضع في المكان المخصص لها فما بالك بالعلم الذي يجب ان يوضع في القلوب ويحمى بالاروح حتى ولو كان قطعت قماش ولكنه رمز لبلد سالت فيه الدماء ليرفع هذا العلم شامخا عاليا يرفرف فوق الساريه

نعم يا سيد الرئيس مكان العلم هو القلوب وليس رميه على الارض والارواح وليس الزباله او وضعه على قارعة الطريق فمن لا يقدس علمه ويحترم وشعاره انما هو مجرد من الوطنيه وحرام عليه ان يكون مواطنا دعك من ان يكون رئيسا لبلد لا يحترم حتى رمزها وشعارها .. تتهم المناضلين ضد الفساد بالخيانه والعماله وعدم الوطنيه وسميتهم شذاذ الافاق فماذا نسميك انت الان وانت ترمي بأعز شعار على قلوبنا في قارعة الطريق وكأنه شيء تافه وانت المناط بك حمايته وتعزيزه وتكريمه .. نحن نفرح ونفخر إن رأيناه يرفرف في بطولة ونفخر حين نراه يرفرف في اي محفل في العالم فما بالك نراك ترميه في قارعة الطريق كما الزباله يا سيد الرئيس .

انت لم ترمي قطعة قماش او بلاستيك على الارض انما رميت قلوبنا وارواحنا على الارض قبل ان ترمي ذلك العلم الذي ضحى من اجله الكثير والكثير ولكن من امن العقاب اساء الادب

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