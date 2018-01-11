منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 11-01-2018, 08:30 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الرؤساء خشم بيوت.. تأتي وتفوت بقلم عباس خضر

11-01-2018, 07:07 PM

عباس خضر
<aعباس خضر
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 175

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الرؤساء خشم بيوت.. تأتي وتفوت بقلم عباس خضر

    07:07 PM January, 11 2018

    سودانيز اون لاين
    عباس خضر-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    اساليب مختلفة ومتنوعة من الموديلات والصناعات
    نحن رئيسنا كده إنتو رئيسكم كيف!؟

    إشارات حازمة وإشارات مش لازمة
    إشارات كريمة وإشارات لئيمة

    جولات حقيقة وجولات مريبة

    جولات هادفة وجولات مستهدفة

    إشارات وجولات سليمة وأخرى جريمة

    دعوات صديقة ودعوات غير صديقة
    دعوات معينة ودعوات مهينة

    كروت معايدة وكروت مزايدة

    كروت مفيدة وكروت مقيتة

    نيران مُروة ونيران فتوة
    نيران عدوة ونيران صديقة

    وكل هذا يحتاج لقليل من التفسير! لكن انا ما بفسر

    وفي اغلب الاحيان والفترات تكون بين الدول وبين المنظمات والوجهاء
    والامراء والوزراء والرؤساء.

    يسافر رئيس وياتي رئيس،يقوم وزير ويعود وزير يقول الرئيس مقالا ويصرح
    الوزير كلاماً.

    بعض الرؤساء عملتهم الوطنية تؤول للصفر بينما العملات الأجنبية تقفز لما لانهاية!!!

    ورؤساء يؤشرون بأيديهم للتحية ورؤساء يؤشرون بالعصا.

    ياشرون ويشيرون وإليك اعني ي جارة!!فيجأرالجار بالشكوى من جيران الحارة!!!
    ورؤساء يحتلون اراضي الغيرولمجلس الامن يشكون،
    ضربني وبكى وسبقني وإشتكى!!!نيتنياهو والسيسي!

    تعريجة:سويسرا اغلقت كل حدودها وكلهم دخلوا دائرة الإنتاج حتى الجيش
    شالوا طواري بدل الكلاش فاين هم واين نحن!!!

    فالتصريحات الصعبة والفالتة والإشارات الرباعية المهددة يجب ان تقال من
    الوزراء لتلافي العواقب الوخيمة وليس من الرئيس مباشرة
    فهي تخلق زوبعة وتيارات فكرية متناقضة وتفسر حسب فهمهم ومزاج الرؤساء وقد
    تقود لحرب:-
    فإن الحرب اولها كلام !!!

    فهناك رؤساء صنوج ورؤساء علوج فمنهم من يبتغي منفعة وحماية لشعبه ووطنه
    ومنهم من يسعى لنفسه وذاته، ورئيس احوج ورئيس اهوج.

    رئيس ينوم قفا ورئيس على وشو إنكفا ورئيس خزل ورئيس للوعد وفا.



    ورؤساء يثيرون الضوضاءورؤساء يثيرون الكراهية والبغضاء.

    ورؤساء يريدون حلولاً من السماء!

    رؤساء يعتبرون حكمهم كظل شجرة فهم ذاهبون ورؤساء متعلقين مكنكشين فوق
    الشجرة كانهم للابد باقون!!

    رؤساء يسكرون بالسلطة ورؤساء-يفيقون ويخدمون حتىى من يسكرون.

    رؤساء كبار في السن ومزمهرين ومكنكشين يريدون تمديداً بتوريث زوجاتهم كموقابي،

    ورؤساء قنوعين يرفضون الرئاسة لمرة ثالثة لانه خرق للدستوركرئيس راوندا
    ورؤساء امريكا،
    رئيس وطني يطالب الشعب بعودته للرئاسة كمهاتير.

    ويطالب آخرون بترشيح رئيس للمرة الالف رغم انف القانون ولو ادى لتمزيق
    الدستوررئيس كوريا الشمالية فهو القانون وهو الدستور.

    وآخرون يريدون خرق الدستور لترشيح رئيس وهو لايريد ويطبلون بان الدستور ليس قرآناً.

    ورؤساء ذوي افق ضيق وافكارصبيانية يعتبرون انفسهم الاميز والافضل لافضل
    جنس فيريدون حكم العالم (هتلر) ويؤيد تصفية اليهود لانهم يدعون انهم شعب
    الله المختارلينافسوا الجنس الآري في المانيا.

    رؤساء يوحدون شعوب ووطن (عبدالعزيزآلسعود) ورؤساء يمزقون وطن وشعوب!!

    الضوضاء السياسية التي احدثها ترامب اثارت غضب العالم!
    ارضت مصر
    فالضوضاء السياسية تعكير للمياه الدولية والاجواء الوفاقية.

    اغضبت تركيا
    والإشارة الاردوغانية اغضبت مصر ودول الخليج وارضت كيزان مصر والسودان وإيران.
    ورئيس يمنع التأشيرة لعدة دول!

    رؤساء سموا انفسهم
    هم اباطرة
    (بيكاسو) ورؤساء
    بدون تدرج اصبحوا ملوك إفريقيا
    (قذافي)
    ورؤساء

    كبار في الفهم والعلم والوطنية والكاريزما وقوة الشخصية
    وآخرين عديمي الفهم والاخلاق ضعاف الشخصية ، ورؤساء لا
    في العير ولا في النفير وإنت اشر لي وانا اشر ليك

    فرؤساء تعلمنجية ورؤساء
    كلمنجية!
    وإن النار بالعودين تزكى... وإن الحرب اولها كلام

    فالرؤساء ياتون ويذهبون.

    فنحن رئيسنا كده إنتو رئيسكم كيف!؟
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de