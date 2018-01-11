11-01-2018, 07:07 PM

عباس خضر

عباس خضر

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

مجموع المشاركات: 175 للتواصل معنا FaceBook

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الرؤساء خشم بيوت.. تأتي وتفوت بقلم عباس خضر

07:07 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

عباس خضر-

مكتبتى

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اساليب مختلفة ومتنوعة من الموديلات والصناعات

نحن رئيسنا كده إنتو رئيسكم كيف!؟



إشارات حازمة وإشارات مش لازمة

إشارات كريمة وإشارات لئيمة



جولات حقيقة وجولات مريبة



جولات هادفة وجولات مستهدفة



إشارات وجولات سليمة وأخرى جريمة



دعوات صديقة ودعوات غير صديقة

دعوات معينة ودعوات مهينة



كروت معايدة وكروت مزايدة



كروت مفيدة وكروت مقيتة



نيران مُروة ونيران فتوة

نيران عدوة ونيران صديقة



وكل هذا يحتاج لقليل من التفسير! لكن انا ما بفسر



وفي اغلب الاحيان والفترات تكون بين الدول وبين المنظمات والوجهاء

والامراء والوزراء والرؤساء.



يسافر رئيس وياتي رئيس،يقوم وزير ويعود وزير يقول الرئيس مقالا ويصرح

الوزير كلاماً.



بعض الرؤساء عملتهم الوطنية تؤول للصفر بينما العملات الأجنبية تقفز لما لانهاية!!!



ورؤساء يؤشرون بأيديهم للتحية ورؤساء يؤشرون بالعصا.



ياشرون ويشيرون وإليك اعني ي جارة!!فيجأرالجار بالشكوى من جيران الحارة!!!

ورؤساء يحتلون اراضي الغيرولمجلس الامن يشكون،

ضربني وبكى وسبقني وإشتكى!!!نيتنياهو والسيسي!



تعريجة:سويسرا اغلقت كل حدودها وكلهم دخلوا دائرة الإنتاج حتى الجيش

شالوا طواري بدل الكلاش فاين هم واين نحن!!!



فالتصريحات الصعبة والفالتة والإشارات الرباعية المهددة يجب ان تقال من

الوزراء لتلافي العواقب الوخيمة وليس من الرئيس مباشرة

فهي تخلق زوبعة وتيارات فكرية متناقضة وتفسر حسب فهمهم ومزاج الرؤساء وقد

تقود لحرب:-

فإن الحرب اولها كلام !!!



فهناك رؤساء صنوج ورؤساء علوج فمنهم من يبتغي منفعة وحماية لشعبه ووطنه

ومنهم من يسعى لنفسه وذاته، ورئيس احوج ورئيس اهوج.



رئيس ينوم قفا ورئيس على وشو إنكفا ورئيس خزل ورئيس للوعد وفا.







ورؤساء يثيرون الضوضاءورؤساء يثيرون الكراهية والبغضاء.



ورؤساء يريدون حلولاً من السماء!



رؤساء يعتبرون حكمهم كظل شجرة فهم ذاهبون ورؤساء متعلقين مكنكشين فوق

الشجرة كانهم للابد باقون!!



رؤساء يسكرون بالسلطة ورؤساء-يفيقون ويخدمون حتىى من يسكرون.



رؤساء كبار في السن ومزمهرين ومكنكشين يريدون تمديداً بتوريث زوجاتهم كموقابي،



ورؤساء قنوعين يرفضون الرئاسة لمرة ثالثة لانه خرق للدستوركرئيس راوندا

ورؤساء امريكا،

رئيس وطني يطالب الشعب بعودته للرئاسة كمهاتير.



ويطالب آخرون بترشيح رئيس للمرة الالف رغم انف القانون ولو ادى لتمزيق

الدستوررئيس كوريا الشمالية فهو القانون وهو الدستور.



وآخرون يريدون خرق الدستور لترشيح رئيس وهو لايريد ويطبلون بان الدستور ليس قرآناً.



ورؤساء ذوي افق ضيق وافكارصبيانية يعتبرون انفسهم الاميز والافضل لافضل

جنس فيريدون حكم العالم (هتلر) ويؤيد تصفية اليهود لانهم يدعون انهم شعب

الله المختارلينافسوا الجنس الآري في المانيا.



رؤساء يوحدون شعوب ووطن (عبدالعزيزآلسعود) ورؤساء يمزقون وطن وشعوب!!



الضوضاء السياسية التي احدثها ترامب اثارت غضب العالم!

ارضت مصر

فالضوضاء السياسية تعكير للمياه الدولية والاجواء الوفاقية.



اغضبت تركيا

والإشارة الاردوغانية اغضبت مصر ودول الخليج وارضت كيزان مصر والسودان وإيران.

ورئيس يمنع التأشيرة لعدة دول!



رؤساء سموا انفسهم

هم اباطرة

(بيكاسو) ورؤساء

بدون تدرج اصبحوا ملوك إفريقيا

(قذافي)

ورؤساء



كبار في الفهم والعلم والوطنية والكاريزما وقوة الشخصية

وآخرين عديمي الفهم والاخلاق ضعاف الشخصية ، ورؤساء لا

في العير ولا في النفير وإنت اشر لي وانا اشر ليك



فرؤساء تعلمنجية ورؤساء

كلمنجية!

وإن النار بالعودين تزكى... وإن الحرب اولها كلام



فالرؤساء ياتون ويذهبون.



فنحن رئيسنا كده إنتو رئيسكم كيف!؟ |Articles |News |مقالات |بيانات