الرؤساء خشم بيوت.. تأتي وتفوت بقلم عباس خضر

تعريجة:سويسرا اغلقت كل حدودها وكلهم دخلوا دائرة الإنتاج حتى الجيش شالوا طواري بدل الكلاش فاين هم واين نحن!!!
فالتصريحات الصعبة والفالتة والإشارات الرباعية المهددة يجب ان تقال من الوزراء لتلافي العواقب الوخيمة وليس من الرئيس مباشرة فهي تخلق زوبعة وتيارات فكرية متناقضة وتفسر حسب فهمهم ومزاج الرؤساء وقد تقود لحرب:- فإن الحرب اولها كلام !!!
فهناك رؤساء صنوج ورؤساء علوج فمنهم من يبتغي منفعة وحماية لشعبه ووطنه ومنهم من يسعى لنفسه وذاته، ورئيس احوج ورئيس اهوج.
رئيس ينوم قفا ورئيس على وشو إنكفا ورئيس خزل ورئيس للوعد وفا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة