24-12-2017, 10:19 PM

محمد علي سيد الكوستاوي

محمد علي سيد الكوستاوي

تاريخ التسجيل: 14-10-2014

مجموع المشاركات: 73 للتواصل معنا FaceBook

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الدستور تم خرقه من يوم ما جيتوا يا امين حسن عمر بقلم د محمد علي الكوستاوي

10:19 PM December, 24 2017 سودانيز اون لاين

محمد علي سيد الكوستاوي-

مكتبتى

رابط مختصر حقا الاختشوا ماتوا !! هكذا فعل وسيظل يفعل دهاقنة وافاكين المؤتمر اللاوطني والما شاف الوطنية بعينه . قال تعديل الدستور لترشيح البشير 2020 هو خرق للدستور !! اي دستور تتحدث عنه يا ابن عمر انت ؟ ام تريد ان تظهر علي قول المثل (خالف تُذكر ) تريد مخالفة الطبالين وكسارين التلج من حزبك واحزاب بيع الضمير من اتحادي وامة والركيبة من الحركات البهلوانية المسلخة وليست المسلحة ؟

الدستور يا كوز انت خرقتوه من يوم جيتوا بكذبة "الي السجن انا وانت الي القصر " وطحتم بحكومة جاءت بالانتخابات الحرة النزيهة وعلامة نزاهتها انكم نلتم حشف كيل من الاصوات التي هي اصواتكم انتم انفسكم فقررتم الانقلاب علي الديمقراطية وخرقتم الدستور بل مزقتموه كل ممزق .

واي خرق للدستور اكثر من جمعكم الوزارة والتجارة بما فيكم الرئيس الذي تعامل وتعاملتم مثله في كل ما يدر مالا من تجارة في الذهب والاراضي والعقارات وحتي البشر فارسلتم شباب السودان ليموتوا في اليمن وتتناثر جثثهم علي غبراء اليمن وجبالها ووديانها طعاما للنسور والضباع والهوام . قبحكم الله .

اي دستور تتحدث عن خرقه وانت بنفسك قد استوليت علي ميدان حي المعمرة بالقوة وبلا حق لتشيد عليه مدرسة كامبردج امتدادا لسلسلة مدارس كمبردج التي تمتلكها ولو كنت في بيت امك وابوك لما امتلكت قبضة من تراب الارض المشيدة عليها .

قال خرق دستور قال . الهي ينتقم منكم اجمعين استوليتم علي الحكم في بلد ما كان اهله يقتتلون جهوية وعنصرية ويفني قبائلها بعضهم بعضا الا بعد وصولكم وتمكنكم من رقاب اهلها لتسومونهم سوء العذاب وتسقونهم كؤوس الذلة والمهانة يوما بعد يوم وليلة اثر ليلة حتي صار السوداني لاطعم ولا رائحة ولا لون له وانتشر هائما علي وجهه في كل بقاع الدنيا وانتم تزيدونه فقرا بعد فقر .

واكاد اجزم ان اقوالا مثل هطرقات امين حسن عمر هذا ما هي الا تمثيلية من تمثيليات النظام الذي برع فيه لايهام الناس بان هناك حرية تعبير ومعارضة وسط الكيزان وان هناك من يمكنه ان يقول لا في وجه البشير ويصدق الناس ذلك ويحمدونه فيهم فيقتنعون بترشيح البشير الي دورة رابعة وخامسة وسادسة وكانه سيعيش الف سنة الا خمسين عاما .

حقا الاختشوا ماتوا !! هكذا فعل وسيظل يفعل دهاقنة وافاكين المؤتمر اللاوطني والما شاف الوطنية بعينه . قال تعديل الدستور لترشيح البشير 2020 هو خرق للدستور !! اي دستور تتحدث عنه يا ابن عمر انت ؟ ام تريد ان تظهر علي قول المثل (خالف تُذكر ) تريد مخالفة الطبالين وكسارين التلج من حزبك واحزاب بيع الضمير من اتحادي وامة والركيبة من الحركات البهلوانية المسلخة وليست المسلحة ؟

الدستور يا كوز انت خرقتوه من يوم جيتوا بكذبة "الي السجن انا وانت الي القصر " وطحتم بحكومة جاءت بالانتخابات الحرة النزيهة وعلامة نزاهتها انكم نلتم حشف كيل من الاصوات التي هي اصواتكم انتم انفسكم فقررتم الانقلاب علي الديمقراطية وخرقتم الدستور بل مزقتموه كل ممزق .

واي خرق للدستور اكثر من جمعكم الوزارة والتجارة بما فيكم الرئيس الذي تعامل وتعاملتم مثله في كل ما يدر مالا من تجارة في الذهب والاراضي والعقارات وحتي البشر فارسلتم شباب السودان ليموتوا في اليمن وتتناثر جثثهم علي غبراء اليمن وجبالها ووديانها طعاما للنسور والضباع والهوام . قبحكم الله .

اي دستور تتحدث عن خرقه وانت بنفسك قد استوليت علي ميدان حي المعمرة بالقوة وبلا حق لتشيد عليه مدرسة كامبردج امتدادا لسلسلة مدارس كمبردج التي تمتلكها ولو كنت في بيت امك وابوك لما امتلكت قبضة من تراب الارض المشيدة عليها .

قال خرق دستور قال . الهي ينتقم منكم اجمعين استوليتم علي الحكم في بلد ما كان اهله يقتتلون جهوية وعنصرية ويفني قبائلها بعضهم بعضا الا بعد وصولكم وتمكنكم من رقاب اهلها لتسومونهم سوء العذاب وتسقونهم كؤوس الذلة والمهانة يوما بعد يوم وليلة اثر ليلة حتي صار السوداني لاطعم ولا رائحة ولا لون له وانتشر هائما علي وجهه في كل بقاع الدنيا وانتم تزيدونه فقرا بعد فقر .

واكاد اجزم ان اقوالا مثل هطرقات امين حسن عمر هذا ما هي الا تمثيلية من تمثيليات النظام الذي برع فيه لايهام الناس بان هناك حرية تعبير ومعارضة وسط الكيزان وان هناك من يمكنه ان يقول لا في وجه البشير ويصدق الناس ذلك ويحمدونه فيهم فيقتنعون بترشيح البشير الي دورة رابعة وخامسة وسادسة وكانه سيعيش الف سنة الا خمسين عاما .

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