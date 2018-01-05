05-01-2018, 11:05 AM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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الدجاج الالكتروني ومنشوراته عن مصر بقلم أمل الكردفاني

11:05 AM January, 05 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

مكتبتى

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الجهاد الالكتروني وحدة من الوحدات الأمنية التي سخرها النظام كمليشيا الكترونية تعمل على ارسال رسائل للشعب عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لتدجين الرأي العام او استقطابه . قبل سنوات قليلة نشرت صحيفة الراكوبة وثيقة تبين المليارات التي تدفع لهذه الوحدة الأمنية لتؤدي دورها الاستخباراتي ، مليارات تم انفاقها على هذه الوحدة ولكن بالتأكيد هذه المليارات لم توجه الى مصبها الرسمي بل ربما وصلت اليه وهي مجرد آلافا فقط ، وربما نتيجة لهذا الفساد فشلت هذه الوحدة فشلا ذريعا في ان تتمكن من توجيه وعي الشعب واستقطابه لدعم خط النظام ، تم اكتشاف هذه الوحدة بسرعة في دولة لا يخفى فيها سر ، فحتى دخول الرئيس للحمام يعلم به الشعب كله قبل ان يعلمه مدير مكتبه ، تم اكتشاف هذه الوحدة البائسة من قبل الشعب وصارت كل منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت مهمشة بل ومحل استهزاء كبير ، ومن الواضح أن من يقومون بكتابة هذه المنشورات قليلي الخبرة في فهم العالم من حولهم بل وفهم الواقع داخليا ، وغالبا ما يكون العقل الموجه بخطاب أحادي ضعيف القدرة على الابداع ، لأنه لا يستطيع الخروج خارج هذا الخط قيد أنملة ، والابداع يحتاج لتحرر .

في الاسابيع الماضية وحتى اليوم بدأت عمليات -كانت قد انقطعت منذ شهور- المقصود منها توجيه الاستهجان الشعبي السوداني ضد مصر ، تقوم وحدات ما يسمى بالجهاد الالكتروني او ما اسماها الشعب بالدجاج الالكتروني بكتابة منشورات وهمية واخبار كاذبة كثيرة عن مصر ، وتقوم هذه الوحدات بنسبة مصادرها الى صحف وهمية غير موجودة على ارض الواقع ، ولا تستطيع طبعا ان تنسبها الى صحف حقيقية لأن الانترنت صار بابا مفتوحا للاستيثاق من أي خبر... فخبر مثل اقامة قاعدة مصرية عسكرية في ارتريا لم يأت في اي وسيلة اعلام لا عربية ولا عالمية ، لا في قناة فضائية ولا في صحيفة انترنتية. أخبار أخرى أيضا المقصود منها شغل الرأي الشعبي السوداني عن مأساته الداخلية كارتفاع الاسعار وانخفاض العملة والبطالة والعطالة والانفلاتات الأمنية وانعدام القانون وعمليات الاعتقالات ومصادرة الصحف ..الخ كل هذا يتم محاولة اخفائه بمنشورات ومقالات وهمية لا قيمة لها... يريد ان يشغلنا النظام بصراع اثيوبي مصري حول سد النهضة !! وما لنا نحن وسد النهضة ؟؟ وما لنا نحن بالاحباش والمصريين ؟؟ فليصطفلا مع بعضهما البعض حربا او سلما... وأساسا لماذا يقف السودان موقفا انحيازيا لهذا او ذاك؟؟؟ هل يريد النظام ان يخوض حربا بالوكالة ضد مصر؟؟؟ اذا كان النظام يريد ذلك فليسق مليشيات الجنجويد التي تخصه وليذهب فيقاتل انا هاهنا قاعدون.

يحاول الدجاج الالكتروني حرف الرأي العام عن مساوئ وكوارث النظام . البارحة تم ارسال منشور عبر الواتس اب عن خبر مصدره صحيفة في الاناضول لم نسمع بها من قبل تتحدث عن دراسات لمشروع تركي قطري سوداني ضخم جدا سوف يشرع به في السودان... كان ردي واضحا .. فنحن غرقنا في حرف السين منذ ثلاثين عاما... ثلاثون عاما والحكومة تستخدم حرف السين في خطابها وتغرقنا بالاحلام والاوهام... (س) سنحارب امريكا روسيا التي دنا عذابها ، (س) سنمزق فاتورة السكر ، (س) سنمزق فاتورة القمح .. س وس وس ... والى اليوم تظل اخبار الصحف تستخدم حرف السين بدون ان نرى شيئا على ارض الواقع سوى القصور التي يسكنها المسؤولون تحت الحراسة المشددة والسيارات الفارهة ، وقضاء صيفهم في المنتجعات التركية والماليزية والمغربية ، ومصانعهم ومزارعهم وارصدتهم داخل وخارج السودان...

ونحن نأكل ونشرب في حرف السين ... نتبول ونتغوط حرف السين .. ننام ونحلم بحرف السين.. وتأتي منشورات الدجاج الالكتروني بحرف السين . الى متى نعيش على ظلال حرف السين؟؟

بالعودة الى الهجمة الدجاجية الالكترونية على مصر ، سنلاحظ انها ابدا لم تتطرق لقضية حلايب وشلاتين كأساس للعداء ، لكنها تحاول اللعب على الهامش اي هامش الصراع المائي الاثيوبي المصري والذي يحاول النظام اقحام الشعب فيه رغم أن الشعب ليس له ناقة ولا جمل في الامر فنحن عشنا قبل السد وسنعيش بعده والنيل الازرق لابد ان ينحدر ويمر بأرضنا ولو كره الاثيوبيون والمصريون. فهذه هي ارادة الله وقضاؤه ولا راد لقضائه ، وبكل غباء تتحدث هذه المنشورات الدجاجية الالكترونية عن حرب ستشنها مصر على شرق السودان!!! وكأن الحرب لعبة يمكن ان تقوم بها اي دولة بمزاجها ومتى ما حلم رئيس دولة في منامه بأنه يحارب ينهض من سريره ويعلن الحرب؟؟؟ نظام الاخوان المسلمين الكيزاني الأحمق يعتقد ان العالم يعيش في نفس الفوضى التي يعيش هو فيها ، لا ايها الدجاج الالكتروني ، ارجوا ان تذهبوا وتذاكروا في القانون الدولي العام ، وترجعوا الى سنة اولى ابتدائي لتتعلموا قليلا كيف تكتب المنشورات الزائفة أو على الاقل ان تتمكنوا من اقناع طفل بخزعبلات ما تكتبون.. (حللوا المليارات التي يمنحها لكم النظام فمن الايمان ان من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل) ، ماهذا الخطل والهبل الذي تقوم به هذه الوحدات البائسة التي تستهلك من اموالنا نحن الشعب مليارات ومليارات لتكتب مثل هذه الهرطقات السخيفة وتنشرها على الانترنت..

انها كارثة حقيقية توضح بدون أدنى شك ان النظام فقد كل اسلحته سوى البندقية ليبقى ، النظام يعيش بدون برنامج وبدون هدف سوى البقاء ، وبدون تخطيط ، ويتخبط سياسيا واقتصاديا كمن يتخبطه الشيطان من المس ، اكاد اجزم بل واقسم بأنه لا البشير ولا وزراؤه ولا اجهزته السياسية والأمنية تمتلك خطة ليوم غد فقط لتدير بها دولة السودان ..وأكاد اجزم بل واقسم أنهم لا يعرفون ماذا سيكسبوا غدا واين سيضعوا أقدامهم.... شيء مخيف جدا حينما نعيش داخل سفينة بلا ربان. |Articles |News |مقالات |بيانات