30-12-2017, 03:00 PM

عثمان محمد حسن

عثمان محمد حسن

تاريخ التسجيل: 30-12-2014

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الخليجيون أبُوها مُمَّلَحَة.. دارُوها لمَّا الأتراك شالوها! بقلم عثمان محمد حسن

03:00 PM December, 30 2017 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

مكتبتى

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· ظل البشير رئيساً و شحاذاً و سمساراً متجولاً في دول الخليج

زماناً و زماناً.. يتلقى العطايا الشحيحة مرة.. و يبيع أراضي السودان

بأبخس الأثمان مرات.. و في ساعة يأس من حل عطايا دول الخليج لمشاكله ، شد

الرحال إلى روسيا.. و ما لبث أن طرق ( الباب العالي) التركي و عرضً

عملاق أفريقيا المريض للبيع بالتجزئة مبتدئاً ببيع سواكن.. و إقامة قاعدة

عسكرية في البحر الأحمر..



· للسعودية قاعدة عسكرية في جيبوتي و للأمارات قاعدة عسكرية بميناء

عَصب بإريتريا على مقربة من سواكن و لها قاعدة أخرى في جمهورية أرض

الصومال.. و لمصر قاعدة كبيرة في البحر الأحمر و تمخر السفن المصرية عباب

البحر الأحمر و تدخل المياه الاقليمية السودانية لتحمي الصيادين المصريين

الذين يتغولون، من وقت لآخر، على تلك المياه بمراكب الصيد..



· لتركيا قاعدة عسكرية في مقديشو، عاصمة الصومال،. و تدير الميناء

البحري في مقديشو شركات تركية كما تدير المطار الدولي هناك..



· لا شيئ أثار اهتمام الاعلام المصري و الخليجي لوجود تلك القواعد

العسكرية الرابضة على البحر الأحمر و القرن الأفريقي.. و لا أحد سأل عن

لماذا تم انشاؤها هناك.. و لا عن سرية أو علنية الاتفاقيات المبرمة

بصددها.. و لم نسمع أي احتجاج من أي جهة على إقامتها هناك.. و كل شيئ ظل

يسير على ما يرام..



· و حين قام الرئيس التركي أردوغان بزيارة السودان، و ( شراء)

مدينة سواكن، و ذهابه لمعاينتها، ارتعد المصريون لاعتقادهم أن ثمن بيع

المدينة الأثرية هو استرداد حلايب المحتلة من قِبَل مصر.. و ازداد رعب

المصريين رعباً حين شاهدوا أردوغان يحيي الجماهير السودانية رافعاً يده

برسم شعار ( رابعة العدوية).. و هو شعار دموي يخيف المصريين أيما إخافة!



· و ثارت ثائرة الثلاثي المنتفع من ضعف و هوان السودان " العملاق

الذي يديره أقزام".. و ارتفع ترمومتر الشتائم الصادرة منهم غبناً و

احساساً بأن البشير تحول من تبعيته للثلاثي إلى تبعيته لتركيا- رأس حربة

الإخوان المسلمين..



· و تخشى السعودية التواجد التركي بسواكن لأنها وقَّعت اتفاقاً مع

مصر ينص على أن المياه الاقليمية الواقعة على طول شاطئ حلايب مياهاً

إقليمية مصرية، و بذلك تكون قد دخلت طرفاً في النزاع بين السودان و مصر

في موضوع حلايب المحتلة.. و تخشى أن يحدث أردوغان شرخاً في الخارطة

المصرية السعودية للبحر الأحمر..



· و يعتقد المصريون أن قرار تخصيص سواكن لتركيا و لفترة زمنية

طويلة.. و إنشاء القاعدة العسكرية التركية المزمع انشاؤها على البحر

الأحمر أكبر مهدد للأمن المصري..



· و اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بالقادة العسكريين

المصريين ليهدئ من روعهم و روع المصريين، على الهواء مباشرة، قائلاً لهم

بالحرف:- " ما تخافوش! ما تخافوش!".. و لما صفق العسكريون بحرارة، كرر

السيسي:- " ما تخافوووووش!"



· لقد أضحك ذلك المشهد كل من شاهده من السودانيين! و أسعدهم الرعب

الذي دخل قلب المصريين بقدر ما أغضبهم بيع سواكن أو ( تخصيصها) للأتراك..

كان ذاك توازنٍ غريب بين الضحك و البكاء!



· نعم، خاب فأل عدد غير قليل من السودانيين الذين حسبوا أن زيارة

أردوغان إلى السودان رائدها الاستثمار فحسب.. و تبين لهم أن رائدها إعادة

الاستعمار التركي للسودان.. و أن التمهيد للاستعمار بدأ ب( بيع) سواكن..

و تم توقيع عقد بيعها ومعه ملحق ( سري) فيه كثير مما خفي- و ما خفي يكون

أنكى دائماً..!



· و مع ذلك، فإن الذين استطلعت آراءهم من السودانين العوام، اللا

منتمين حزبياً، أسعدتهم زيارة أردوغان.. و أسعدهم السماح للسودانيين

بالسفر إلى تركيا بدون تأشيرة.. و يبررون مواقفهم من الانحياز إلى جانب

تركيا بأنهم لم يلمسوا في كلام أردوغان إلا كل خير.. و أن تركيا ليست

وحدها الطامعة في السودان.. و أن أكبر طامع في السودان هي مصر.. و أن كل

دول الخليج تطمع في أراضيه الخصبة..



· و يقولون أن الخليجيين يدفعون عشرات المليارات من الدولارات لمصر

و مصر لا تقدم للخليجيين شيئاً في المقابل.. بينما تقدم الدول الخليجية

الدولارات للسودان ب( القطارة) و هو الذي يقدم للخليج أخصب أراضيه و

أرواح شبابه في اليمن.. و أن الخليجيين ( أبُوها مُمَلَحة و جو يكوسوها

يابسة).. أما الأتراك فقد شالوها مملحة.. و أصبح ( كل الصيد في جوف

تركيا!)



· لقد كسبت تركيا أفئدة العديد من شباب السودان، هذا " العملاق الذي

يحكمه أقزام".. و خسر الثلاثي المنتفع من ضعف حكامنا الأقزام الذين بيدهم

مقاليد أمورنا..



· و نسمع البعض يصرح تصريحات جوفاء، هذه الأيام، بأن خير السودان

خير لمصر و أن خير مصر خير للسودان..



· كذابٌ أشر كل من يقول ذلك.. !



· إن تطلعات المصريين لِما هو خير أو شر لهم يكون على الضد تماماً

من تطلعاتنا لِما هو خير أو شر لنا.. و تتضارب رؤيتنا مع رؤيتهم

للأشياء، فحين نرى أن في (استحواذ) أردوغان على سواكن و إقامة قاعدة

عسكرية في البحر الأحمر استعماراً و انتقاصاً للسيادة السودانية، يرى

المصريون أن أردوغان أتى لحمايةً السودان من تغولات المصريين المتكررة

على حدودنا البرية و مياهنا الاقليمية و أن في ذلك تهديد على أمن مصر!



· و يكذب من يعتقد أن بالامكان أن نقيم مع المصريين علاقات تتسم

بالندية و الاحترام المتبادل بغية توسيع دوائر المنافع المشتركة..

فالمصريون يريدون أن تكون قراراتنا بيدهم لا بيدنا.. و يؤكد ذلك غضبهم من

موقف السودان من سد النهضة الاثيوبي و من مجيئ أردوغان إلى السودان..



· و كل من يعتقد أن أردوغان لم يكسب الشارع العام السوداني، و

الشباب السوداني بخاصة، نكايةً في مصر و المصريين، فهو لا يعرف نبض

الشارع العام السوداني تماماً!

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