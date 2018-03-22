الخرسانة الرغوية خرسانة بدون سخانة بقلم محمد محجوب عبد الرحيم

00:32 AM March, 21 2018 سودانيز اون لاين

محمد محجوب عبد الرحيم-

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من الصعب الكتابة عن موضوع علمي متخصص بلغة بسيطة يستوعبها القارئ العادي هذا ما سأحاول فعله في هذا المقال.

جري علي لسان الناس مقولة ( خرسانة وسخانة) وهي كلمة تعبر حقا عن خواص هذه الخرسانة الحارة في كل تفاصيلها. فهي حارة اثناء تفاعلها حيث تنتج حرارة تسمي ( حرارة الأماهة) تزداد بازدياد حجم الخرسانة حتي يصل الأمر لدرجة استخدام الماء المثلج عند الصب تفاديا لحدوث مشكلات مثل تشقق الخرسانة.

هذه الخرسانة ساخنة ايضا بعد الصب وعند الاستخدام ، فعناصرها المكونة من الاسمنت في الاساس مختلطا ببقية العناصر من رمل وحصي مع الدمك والخلط الجيدان تجعل منها موصلاً جيداً للحرارة.

لذلك حاول الناس تقليل هذا الأمر بعدة طرق منها:

استخدام الفلين والبوليستيرين واستخدام الصوف الصخري و الزجاجي وهي رغم فوائدها الا انه لا بد من الأخذ في الاعتبار الزامية عمل طبقة أخري من المونة الأسمنتية مع عمل الميول اللازمة مما يؤدي لزيادة التكلفة مع احتمال حدوث هبوط وتشقق في السطح النهائي سواء كان من البلاط أو السيراميك.

كذلك يمكن عمل عزل حراري باستخدام مواد مثل البيرلايت وهي مواد خفيفة الوزن تخلط مع الأسمنت والمونة ولكن يعيبها تكلفتها العالية.

درج أهلنا في السودان دوناً عن سائر دول العالم علي استخدام ما يسمي بالخافجي أو ( الخفجة) باعتبار أنها خفيفة الوزن وتعطي عزلاً حرارياً مع عمل الميول اللازمة أن هذه ( الخفجة) عبارة عن (مصيبة معلقة بالسبيبة) وذلك لعدة أسباب أولاً هي ليست خفيفة الوزن فالمتر المكعب منها يبلغ حوالي 1600 كجم/م3 ويصعب عمل الميول منها بطبيعتها شبه الصلبة ووجود الطوب فيها كما أنها تعمد لامتصاص ماء الأمطار ثم تصبح بعد التشبع كالصبابة او الاسفنجة علاوة أن تخفيضها للحرارة مشكوك فيه تماماً. تحتاج الخافجة لصبابات دورية سنوية وتتعرض للتشقق باستمرار

بلادنا تمتاز بالطقس الحار معظم شهور السنة وتكلفة الكهرباء للتبريد والتكييف هي الأعلي في المنطقة كلها إن لم يكن في العالم اذا ما العمل؟

يتبعه سؤال آخر ماذا يصنع العالم من حولنا لمعالجة هذا الأمر؟

الاجابة ببساطة هي( الخرسانة الرغوية) أو الخلوية أو الغازية.

ماهي هذه الخرسانة الرغوية؟

ببساطة هي كالخرسانة العادية من حيث الشكل والمكونات فيستخدم فيها الأسمنت والرمل كمواد أساسية تعطي قوام الخرسانة من حيث الثبات والمتانة مع أضافة السائل الرغوي( stable foam) يعطي الرغاوي الكثيفة التي تقوم بخلخلة مكونات الخرسانة بانتظام فتعطي بعد الجفاف والتفاعل خرسانة خفيفة الوزن حوالي 800 كجم/م3 (الخرسانة المسلحة = 2400كجم/م3 )اذا استخدم متوسط يبلغ حوالي 800 كجم /م3 فهذا يعطي خواص مطلوبة أولها خفة الوزن علي المبني(



تساهم في منع انتشار الحريق لسبع ساعات مقارنة بالخرسانة العادية أو حتي الخافجي

ثانياً وجود فراغات الهواء داخل الخرسانة تضعف الموصلية الحرارية وبالتالي تعطي عزلا حراريا ممتازا .ايضا

تخفيف تكلفة التبريد الكهربائي عالي التكلفة بنسبة تصل الي 30%

سهولة عمل الميول لتصريف مياه الأمطار و النظافة لأنها تكون شبه سائلة في شكل اوتار أو مثلثات تميل باتجاه المصارف( السباليق).

تمتاز أيضا بالثبات والديمومة تدوم بدوام الأسمنت.

ميزة أخري تتمتع بها الخرسانة الرغوية هي امكانية الضخ لارتفاع عالية للأبراج( 100 متر راسي ) بصورة نظيفة وسريعة10 متر مربع في الساعة) علي الاقل .

باختصار الحل لعمل الميول و عزل سقوفات المباني من حرارة الطقس هو الخرسانة الرغوية بميزاتها الكثيرة وسعرها المناسب (نفس أو أقل تكلفة من الخافجة ).

أما آن لبلادنا أن تصبح مثل جيرانها الذين سبقوها في هذا المضمار؟

أما آن للمهندس السوداني الذي بني نهضة الخليج الحديثة أن ينفذ في بلاده ما ينفذه هناك؟

ويا ليت كلمتي تصل آذان المسئولين عن القطاع الهندسي في بلادي فيجعلونها ضمن مواصفاتهم و في النهايةلا يصح الا الصحيح.

محمد محجوب عبد الرحيم



المدير العام لشركة سماشو



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