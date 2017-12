Re: الخبر الأكيد عند وزير الإعلام السوداني ..ت (Re: عبدالغني بريش فيوف)

السودان الجديد وايييي

العدالة وايييي

الحرية وايييي

إلى الأمام يا أبطال الثوار ، إلي الأمام يا جيل المستقبل الأفضل.

لا سلام بلا العدالة ، لا سلام بلا الحرية، لا سلام تحت الظلم و الإستعمار.

لابد إسقط هذا النظام الشيطاني ، الدموي و الإستبدادي و العنصري.

النضال مستمر و النصر أكيد!



Their pathetic act is just an attempt to

salvage the soft landing conspiracy

They are still thinking that it's still possible

to have a go again with their treacherous

political plot to maintain the oppressive

slave system in Sudan

it must be made clear to these parasitic

genocidal entities that there will be no

peace without justice , no peace without

freedom. There will be no peace under

the genocidal , oppressive , slave system

Peace will only be achieved through justice

and total freedom. Freedom is never given

it's always attained or gained

Freedom wayeaaa

Justice wayeaaa

our freedom journey continues and very soon

we will arrived to Freedom land

The land of justice and freedom

And where peace reigns

