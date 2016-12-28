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الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترافه فوق المنصة وتحويل أوراقة للمفتي بقلم محبوب حبيب راضي

28-12-2016, 08:40 PM

محبوب حبيب راضي
<aمحبوب حبيب راضي
تاريخ التسجيل: 17-03-2014
مجموع المشاركات: 25

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الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترافه فوق المنصة وتحويل أوراقة للمفتي بقلم محبوب حبيب راضي

    07:40 PM December, 28 2016

    سودانيز اون لاين
    محبوب حبيب راضي-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    قال ان الكيبورد لا يخيفه ولن يسقطه وانه مستعد لقتل المذيد
    القاتل يدلي بأعتراف قانوني كامل امام كل العالم ويصر على ارتكابه للجرم الذي يعلمه الجميع والذي راوغ لحين بإنكار ارتكابه وصمت القضاء عنه وكانه لا يسمع ولا يرى ولا تعنيه اقامة العدل سوى بكسر الاقلام وتكميم الافواه.
    هناك قاعدة في القضاء تقول بأن: (الاعتراف سيد الادلة) وان المتهم يظل متهم حتى تثبت ادانته او يسجل اعتراف بكامل ارادته لاثبات ادانته، وبالاعتراف يا سادتي يتغير وصف الجاني من المتهم الى صفته التى اثبتها باعترافه
    السفاح الذي قتل اكثر من 300 طفل من ابناء الشعب يدلي باعتراف كامل على مرأى ومسمع كل العالم وصدر الحكم عليه بالاعدام ورفع القضية للمحكمة العليا لتأييد الحكم واحالة اوراقه للمفتي.
    ومن ما يدعو للدهشة انه قد وقف السفاح كما تعود ان يفعل دائما حينما يعتلي المنصة وجميع عيون العالم في الداخل والخارج وعلى شاشات التلفزة ترصد ما يقول.! ورغم ان العدالة تلاحقة اينما ذهب يتلصص في الجوار لجره الى القفص الذي طال هروبه منه، و دون الاكتراث منه بأي شئ وبكامل ارادته وبكل اصرار ودون تلكؤ، ودون ان يضر من ينتظر انتزاع الحقيقة منه ليقتص منه، ودون الحوجة للتحري والتحقيق معه في الجرم المثبت المنسوب اليه او يضطره لإتباع أي اساليب غير مصرح بها قانونيا والتي عادة ما يلجأ اليها المتحريين والمحققين في ابتكارها كل يوم بهدف الوصول للحقيقة من المجرم القاتل لانتزاع اعتراف شفهي كامل منه بجرمه المثبت سلفا، ولكن ليكون بعدها هذا الاعتراف بمثابة دليل دامغ لا يقبل النقض او الاستئناف لرده ولتكون للقضاء الكلمة الحق التي لا يشوبها غبار بتنفيذ حكم الاعدام على القاتل، فالاعتراف سيد الادلة.
    القضية حاضرة، والمدعي فيها هذه المرة ليس جهات سياسية غالبا ما يراوق القاتل ويشكك في صحة التهم التي توجهها اليه، وليس جهات خارجية تمثل الادعاء نيابة عن مئات الآلاف من الضحايا والقتلى، وساحة التقاضي حاضرة وليست خارج الاسوار حيث تبعد الآلاف الاميال ويتعذر جر القاتل اليها، بل ساحة العدالة اليوم هنا في هذه الارض التي دنسها القاتل وهدر فيها دماء ابنائها دون سند دستوري أو قانوني او عرف او وازع من اخلاق او ضمير او انسانية ناهيك عن الوطنية والمدعي هو هذا الشعب الذي مازال تحت تأثير الصدمة والرعب من هول ما رأي من دماء الاطفال وجثث القتلي واشلائهم في الطرقات وفي ردهات المنازل وعلى ابوابها وهي تفر هربا من بطشه لتحتمي ولكنه كان لهم متعمدا مع سبق الاصرار والترصد ليقتنصهم جماعات وفرادي..
    اكثر من 300 نفس برئية طاهرة زهقها القاتل في ساعات ففغر اقرب المقربين منه فاهه من فظاعة ما شهد من جرم لم يصدق الكثيرين والى الآن ان من ينسب لهذا الشعب قاظر على ارتكابه ففر منهم الكثيرون من من خشو على انفسهم من مثل هذا اليوم الحتمي التي تتحقق فيه العدالة.
    والامر يا سيادة المستشارين وايها الشعب الحاضر لم ولن يتوقف إذ لا يزال القاتل يتهدد المذيد من الانفس بالقتل بكل اصرار وتحدي مؤكدا ومتحديا كل البشرية في العالم الانساني اجمع انه فوق العدالة ولا تعنيه ارواح ابناء الشعب في شئ وانه لا توجد قوة على سطح هذا الارض او في باطنها او فوقها قادرة على توقيفه ومحاكمته والاقتصاص منه، ذلك يا سادتي من كثرة ما اعتاد صمتكم وتواطؤكم سر وعلانية بعدم انكاركم لما يقوم به من قتل مستمر يتهددكم جميعا ان نبض فيكم حس او روح ترفض الظلم والخضوع لإرادة القاتل ليحول بين ايديكم والاقلام وبين حناجركم وآذان العالمين وبينكم وبين ارادتكم للوقوف بوجهه المفترس لا فرق لديه في ذلك بين حرس او وزير.
    ظل القاتل يا سادتي يسرق كل شئ، يسرق اعمار الاطفال القتلى قبل ان يعى معظمهم كيف يمكن ان يقتلوا بمثل هذه الوحشية تحت مرآئ وسمع العالم ولا يحدث موتهم شلال من الألم ينهمر من كل صوب ليجرف القاتل ويمسح الدماء الطاهرة التي سالت ومازالت على جبين هذا الشعب.
    القاتل يا سادتي ادلى باعترافه لكم كاملا وعلى رؤس الاشهاد وتناقلت اعترافاته كل شعوب العالم بكل اللغات مندهشة من جرأت هذا القاتل على الحق والعدل واستمرائه للقتل وكأن الحياة قد تلاشي فيها من يقيم القضاء عليه.
    منذ ان وجد المجتمع الانساني سعى الناس لاقامة القضاء وأوكلو من هو اهل له ليقوم به مستقلا حرا نزيها لا يخاف ولا يهادن من يخرقون القانون السائد ولا يعلو عليه احد، وذلك حفاظا على الارواح والممتلكات. ومع تطور البشرية تتطور ساحات القضاء. فأن اخفقت ساحة فهناك اليوم ساحات اخرى للتقاضي، اخترنا منها ساحتنا لضمان شفافيتها وعلنيتها، ولنشفي غليل أسر الضحايا من الشهداء الذين أودى بحياتهم السفاح القاتل وظن انه قد هرب ونجئ بنفسه من العقاب والقصاص، ولننحق الحق بيننا، وحتى لا تكون سنة القتل التي انتهجها القاتل وزرعها كرها في جسد مجتمعنا الذي كان مشهودا له بحميد الخصال، حتى لا تكون سلوكا يشب عليه الابناء كما خضع له الاباء خوفا وترهيبا.
    بهذا قررت محكمة الشعب المنعقدة هنا اعدام القاتل ورفع القضية للجهات المختصة لإحضار القاتل لتأييد الحكم والنطق به واحالة اوراق القاتل للمفتى لتقوم الجهات المعنية بتنفيذ حكم الاعدام على القاتل لتطوى بهذا هذه الصفحة المظلمة الملطخة بالدماء والى الابد من سيرة وذاكرة هذا الشعب الكريم وتعود رايات السلام تفرفر فوق ربوعنا.

    محبوب حبيب راضي
    مفكر معاصر

    --



    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 28 ديسمبر 2016

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    29-12-2016, 00:12 AM

    nour tawir
    <anour tawir
    تاريخ التسجيل: 16-08-2004
    مجموع المشاركات: 15369

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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)



      يا أستاذ محبوب...
      الاطفال ديل منو ؟
      و من ياتو حى ؟ أو بلد ؟
      والكتلهم منو ؟
      وعشان شنو ؟
      و متين ؟
      يا اخ حتى القصص البوليسية ما بتتكتب بالطريقة دى..
      وضح أساسيات القصة دى عشان نفهم..
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    29-12-2016, 12:46 PM

    دكتورة سارة


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: nour tawir)

      الخرطوم - فرانس برس
      هدد الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، باستخدام القوة ضد تظاهرات المعارضين لنظام حكمه، كما حدث في أيلول/سبتمبر 2013 عندما قتل عشرات خلال صدامات من هذا النوع.
      وجاء تهديد البشير بعد أن دعا ناشطون معارضون إلى يومين من العصيان المدني خلال الأسبوع المقبل ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتجات النفطية، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع.
      وقال البشير أمام حشد من مناصريه في مدينة كسلا بشرق السودان، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "سمعنا خلال الأيام الماضية من ناس يتخفون خلف (الكيبورد)، دعوة إلى إسقاط هذا النظام"، في إشارة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
      وأضاف الرئيس السوداني "نريد أن نقول لهم إذا أردتم إسقاط النظام واجهونا مباشرة في الشارع، ولكني أتحداكم أن تأتوا إلى الشارع (...) نعلم أنكم لن تأتوا لأنكم تعلمون ما حدث في السابق"، مؤكداً أن "هذا النظام لا يمكن إسقاطه بواسطة (الكيبوردات)".
      وفي 2013 استخدمت الحكومة القوة في مواجهة تظاهرات ضد زيادات في الأسعار أيضا، مما أدى إلى مقتل عشرات في الشارع. وقدرت منظمات حقوقية عدد القتلى حينذاك بأكثر من مئتين، بينما تؤكد الحكومة أن العدد لم يصل إلى مئة قتيل.
      وخرجت في الأيام الماضية تظاهرات في مناطق متفرقة ضد قرار رفع الدعم عن المنتجات النفطية، ولكن شرطة مكافحة الشغب فرقتها.
      ولجأ النشطاء المعارضون إلى وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وواتساب) خلال الأسابيع الماضية للدعوة إلى عصيان مدني عبر البقاء في المنازل في 19 و20 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة بديلة للتظاهر في الشوارع من أجل إسقاط النظام.
      وكان هؤلاء النشطاء نظموا ثلاثة أيام من العصيان المدني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تمت تلبيته بدرجات متفاوتة. ففي حين شارك فيه عاملون في القطاعات الخاصة لم يتغيب العاملون في دواوين الدولة عن العمل.
      واعتقل جهاز الأمن والمخابرات عدداً من قيادات الأحزاب المعارضة والناشطين لمنع التظاهرات
      فكرك كده يعني في زول ما سمع بيهم وما بيعرفهم...
      دمهم اكيد ما حيروح هدر..
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    29-12-2016, 12:52 PM

    nour tawir
    <anour tawir
    تاريخ التسجيل: 16-08-2004
    مجموع المشاركات: 15369

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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: دكتورة سارة)



      ألف شكر دكتورة سارة..
      وضحت الرؤيا..
      و أن كانت حقيقة الآمر مؤسفة بحق..
      فهذا هو عمر البشير..
      وهذه هى طريقة أدارته لشئون العباد..
      و لو يعلم ما ينتظره على يد هذا الشعب الذى تفنن فى ايذائه 27..
      لرحل الى الدار الاخرة بمحض ارادته دون أن يلتفت الى الوراء...
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    31-12-2016, 12:52 PM

    الناعم ود العز


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: دكتورة سارة)

      نعم دم الاودلاد قتلم عمر البشير ما بروح
      لكن انتو بس تقول عمر بشير قاتل.. عذرائيل ده كيف زاتو..
      هو انتو تتذكرو بس تلتمية.. الزول ده ما كتل من ناس سودان في دارفور اكثر من خمسمية الف نفر وناس كجبار وبورسودان نسيت ولا كيف..
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    01-01-2017, 08:59 AM

    ضيف


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: nour tawir)

      السلام عليكم ، ! حقيقة الموضوع واضح وضوح الشمس في كبد السماء ولكن النظام المجرم ده قادر يصرف انظار النشطاء والمواطنين بي مواضيع انصرافية وشخصيات ارجوزية جانبية لا تخدم قضيتنا توجية جهدنا للنيل منهم. وتحقيق العدالة هنا لابد بطريقة نوعية لان النظام قال لا للعدالة فيجب الشعب يفرض خياراتو لسحق المجرمين ورأسهم والباقين
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    15-01-2017, 05:51 AM

    شاهد اول


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: nour tawir)

      القاتل: عمر البشير
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    02-01-2017, 06:42 PM

    محبوب


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)

      التحية لكل الشباب والشخصيات الوطنية الشريفة التي تصارع دون هوادة وبما تيسر من ادوات النضال ضد هذه الطغمة المجرمة.
      والشكر للمتداخلين الذين دعمو القضية، وتتواصل مجازر القاتل اليوم ضد الاهل في نيرتتي لتزيد عشرات القتلي لعدد يصعب حصره وان كنا قد رفعنا قضيتنا للرأي العام بعدد 300 ونوقن بان القاتل قد قتل اكثر من 3 مليون انسان من ابناء هذا الشعب دون وازع.
      يقيننا اننا سنحقق ما جمعنا (ارادتنا) من اجله، ألا وهو اعدام هذا القاتل وتخليص السودان من هذا الشر الذي تطاول سابقا بلا رادع من هذا الشعب الذي لا يقبل الضيم. وهاهي نقرات لوحات مفاتيحنا تحدث فيه من الهزيمة ما تعجز عنه الآلاف الراجمات وتصيبه بحالة هستيرية خوفا من وصول المد المتصاعد ضدة وتنامي (الارادة) لدحرة.
      مؤكد اننا لم نترك ديارنا واعوالمنا نطرق سبل الحياة في المنافي لو كان هناك عدالة ترتجي في بلادنا، ولكن هذا العدو قد اعمل كل ادواته لتشتيت الرأي العام واصبح وأمسى هم الباحثين عن الحقيقة متابعة قضايا الفساد التي لا ترقى لحجم الجرم الذي نحن بصددة. والوطنيون الذين يشنون هذه الحرب من لوحات مفاتيحهم ليس هدفهم الشهرة او التسلية او الكسب الاعلامي وانما يكافحون لاقامة قيم العدالة التي من دونها لا يكون لنا وطن او دولة، ونبشر الذين لا يزالون يتحفظون بان هذا القاتل سيلقى جزاءه (بأرادة) سودانية خالصة.
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    02-01-2017, 11:46 PM

    nour tawir
    <anour tawir
    تاريخ التسجيل: 16-08-2004
    مجموع المشاركات: 15369

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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب)



      الاخ الفاضل محبوب..
      كل عام أنت و السودان بخير...


      ونوقن بان القاتل قد قتل اكثر من 3 مليون انسان من ابناء هذا الشعب دون وازع....
      ....

      هذا القاتل قتل ما يقارب الثلاثة مليون فى جنوب السودان وحدها..
      و ما يقارب المليونين فى جبال النوبة والنيل الآزرق..
      وحدود المليون فى دارفور..
      ومليون أخرى فى بقية انحاء السودان لاسباب تتعلق بالامن والغذاء و الدواء..
      بمعنى أن حصيلة الانقاذ من أرواح شعب السودان فى 27 سنة..
      هى سبعة مليون روح بالتمام و الكمال..
      وجود الانقاذ فى السلطة 27 سنة وحدها يعنى ان هناك خطأ مريع فى حياة السودانيين..
      و عدد القتلى وحده لا يمنح الانقاذ أى فرصة فى البقاء فى كرسى السلطة..
      لذلك فهى يجب أن تزال..
      و لسوف تزال..
      شاءت أم ابت..
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    10-01-2017, 09:33 PM

    الاستاذ سامح المحامي


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)

      حقيقة اني استغرقت بعض الوقت لدراسة حيثيات هذه المقالة او مذكرة الحكم، واجريت بعض البحوث والاستطلاعات عسى ان اجد مثيلا لها في تاريخ التقاضي، ولكن ربما تكون هذه سابقة لم اجد مثلها. وتفكرت في الاسباب التي دفعت بالاستاذ لابتكار مثل هذا الخط المغاير للتقاضي وعن مدى نفعه لتحقيق العدالة في ظل غياب الجهات المعنية بتحقيق العدالة في ارض الدولة او في الاقليم القادرة على اقامة حكم القانون الغائب.
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    10-01-2017, 09:37 PM

    الاستاذ سامح المحامي


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)


      وأرى قبل توجيه هذا الحكم لكل هيئات ورجال الشرطة والبوليس ولكل المؤسسات العدلية في جميع انحاء العالم.. ونقابات القضاة والمحامين.. وجميع الهيئات الدولية من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وجمعيات حقوق الانسان... أرى ان توجه نسخة منه لجميع عمداء واعضاء التدريس بكليات القانون بكل انحاء العالم لدراسته وابداء وجهة النظر في اعتماد مثل هذه الساحات لتحل محل المؤسسات المعطلة للعدالة القائمة الان
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    11-01-2017, 01:51 PM

    سامر محمود


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: الاستاذ سامح المحامي)

      لمتين .. دايرين نعرف لمتين ؟
      ياخي ما في حتى رؤية واضحة ممكن تطمئن الواحد إنو البلد حتمشي لقدام ..
      ياخي فترنا و زهجنا بالجد من القصص الدموية و التهديدات دي ؟؟

      والله جد كفاية !!!!!
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    11-01-2017, 09:15 PM

    الاستاذ سامح المحامي


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: سامر محمود)

      بعض اسماء الضحايا
      شبكة الشبابية للثورة السودانية youth network for sudanese's revolution
      11 أكتوبر، 2013 ·
      ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
      ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ - ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ
      October 10, 2013
      )00332ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ(
      ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
      ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
      ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
      ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ
      ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 27-23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻻﺗﻲ :
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ 18 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ 5 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﺮﻱ 11 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      ﺷﻤﺎﻝ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ 38 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
      ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 10 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 12 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺸﺎﺋﺮ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﻀﺎً 6 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺎﺝ
      ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﺑﺒﺤﺮﻯ ﻭ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﺷﻤﺒﺎﺕ
      ﻭ3 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻡ ﺑﺪﺓ ﻭ2 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ
      ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻰ 2 ﺷﻬﻴﺪ
      ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ
      ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 127 ﺷﻬﻴﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﻢ 22
      ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻻ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺯﺍﺋﺪﺍ
      15 ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ
      ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 164 ﺷﻬﻴﺪﺍ ﺗﻢ
      ﺣﺼﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ 27 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013
      ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻱ ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ
      ﻛﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺜﻼ :
      ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
      ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻫﻲ :
      -1ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
      ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ 17 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺣﺎﺭﻩ 5
      ﺑﺮﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ
      -2ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ
      ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ
      شبكة الشبابية للثورة السودانية youth network for sudanese's revolution
      11 أكتوبر، 2013 ·
      ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
      ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ - ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ
      October 10, 2013
      )00332ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ(
      ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
      ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
      ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
      ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ
      ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 27-23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻻﺗﻲ :
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ 18 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ 5 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﺮﻱ 11 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      ﺷﻤﺎﻝ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ 38 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
      ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 10 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 12 ﺷﻬﻴﺪ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺸﺎﺋﺮ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﻀﺎً 6 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺎﺝ
      ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﺑﺒﺤﺮﻯ ﻭ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﺷﻤﺒﺎﺕ
      ﻭ3 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻡ ﺑﺪﺓ ﻭ2 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ
      ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻰ 2 ﺷﻬﻴﺪ
      ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ
      ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 127 ﺷﻬﻴﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﻢ 22
      ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻻ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺯﺍﺋﺪﺍ
      15 ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ
      ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 164 ﺷﻬﻴﺪﺍ ﺗﻢ
      ﺣﺼﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ 27 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013
      ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻱ ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ
      ﻛﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺜﻼ :
      ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
      ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻫﻲ :
      -1ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
      ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ 17 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺣﺎﺭﻩ 5
      ﺑﺮﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ
      -2ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ
      ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻼﺏ
      ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ
      -3ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ
      20ﺳﻨﺔ، ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
      ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ. ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ-
      ﺍﻟﻮﻟﻲ
      ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ/ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
      ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
      ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
      ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ٢٧/٩/٢٠١٣
      ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ
      -4ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺣﺴﺒﻮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
      ﺍﺣﻤﺪ
      ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ/
      ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺼﻘﻌﻲ- ٢٦/٩/٢٠١٣
      ﺳﻴﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋﻴﺮﺓ ﻧﺎﺭﻳﺔ
      -5ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ: ﺳﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
      ﺧﺮﻳﺠﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
      ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
      ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ
      ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻠﺘﺎﻋﺔ
      ﻟﺘﻔﻘﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺭﺻﺎﺹ
      ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﺔ، ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ
      ﺃﻳﻀﺎً!
      -6ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ )ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
      ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ(
      ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺷﻤﺒﺎﺕ
      ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺟﻮﺍﺭ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ
      -7ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﻋﺔ ﺣﻠﻔﺎﻳﺔ
      ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺤﺮﻱ 43
      ﻋﺎﻡ
      -8ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺑﺪﻭﻱ ﺻﻼﺡ
      ﺍﻟﻌﻤﺮ28 : ﺳﻨﺔ
      ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 25/9/2013
      ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ – ﺃﺑﺮﻭﻑ
      ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ
      ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻼﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
      -9 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻫﺰﺍﻉ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮ 19 ﻋﺎﻡ
      ﺷﻤﺒﺎﺕ- ﺍﻟﺤﻠﺔ
      -10ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ 20 ﺳﻨﺔ
      ﻣﺪﻧﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
      -11ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ
      ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      -12ﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺼﻌﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
      ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻟﻔﺘﻴﺤﺎﺏ
      ٢٥/٩/٢٠١٣ + ﻧﺸﺮﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺲ
      ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻟﻢ ﺑﺘﻢ ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ
      ﺻﺤﺘﻬﺎ
      -13ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺎﺯﻥ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ..
      ﺍﻟﻌﻤﺮ 23 : ﻋﺎﻣﺎ
      ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﺔ ..
      ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﺘﺸﻬﺎﺩ 23 : ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻭﻝ ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﺛﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
      -14ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ
      ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮﺓ
      ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ- ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ
      ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 26
      ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2013ﻡ
      ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﻃﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
      ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺒﻄﻦ .
      -15ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺻﻼﺡ ﻣﺪﺛﺮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺳﻨﻬﻮﺭﻱ
      ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺻﻴﺪﻟﻲ
      ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺑﺮﻱ /٢٧
      ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٢٠١٣/
      ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ
      -16ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺼﻌﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
      ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﻓﻨﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ..
      ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﺃﻣﺒﺪﻩ
      ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ .. ﺑﺎﻧﺖ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ
      ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﺮﻕ ﺍﻟﻈﻬﺮ
      ﻭ ﺍﻟﺮﺋﺔ
      -17ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﻖﺍﺩﺭ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ/
      ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ- ﺣﻠﺔ ﻛﻮﻛﻮ(
      -18ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﻪ(
      -19ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻭﺩﻭﺩ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺒﻪ (
      -20ﻣﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻣﺪﻧﻲ
      ﺣﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ(
      -21ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ) ﻣﺪﻧﻲ
      ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﻪ (
      –22ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ )ﻗﺮﻗﺮ(
      ) ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ( ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﻳﺔ )ﻭﺩﺍﻟﻨﻮﺭ
      ﺍﻟﻜﻮﺍﻫﻠﺔ(
      -23 ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪ
      -24ﻓﺮﺡ ﺍﻳﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﻪ (
      ﻃﻔﻞ
      -25ﻋﺎﺻﻢ ﻫﺸﺎﻡ ) ﻣﺪﻧﻲ(
      -26 ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻦ ) ﻣﺪﻧﻲ(
      -27 ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻧﻮﺭ ) ﻣﺎﺭﻧﺠﺎﻥ ﻋﻮﻭﺿﺔ(
      -28 ﺃﻣﻞ ﻣﻨﺰﻳﺮ ) ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺰﻳﺮ (
      -29ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻳﻮﺳﻒ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺒﺔ (
      -30ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ 23 ﺳﻨﺔ ) ﻣﺎﺭﻧﺠﺎﻥ
      ﻋﻮﻭﺿﺔ ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ(
      -31ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺮﺍﺑﻲ – ﻋﻮﻭﻭﺿﻪ ) ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ(
      -32ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮﺭ )ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ(
      -33ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ
      ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ (
      -34ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ 22 ﺳﻨﺔ
      )ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ ﺻﻨﻘﻌﺖ(
      -35ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮﻱ 16 ﺳﻨﺔ ) ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ
      ﺻﻨﻘﻌﺖ(
      -36ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﺎﻧﻮﻱ
      ) ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ (
      -37 ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺑﻊ 23 ﺍﻟﻔﺘﺢ
      -38ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺻﻬﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﻒ
      ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      ﻣﺤﻄﺔ ..5
      -39 ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺃﺑﺸﺮ 16 ﻋﺎﻣﺎ ) ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺍﺑﻲ
      ﺳﻌﺪ(
      -40 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺣﺴﻴﻦ
      ﺍﻟﺠﺎﻙ . ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻲ ﻣﺎﻳﻮ
      -41 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎ ”
      ﻣﻨﻘﻮﺭﻱ ) ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ(
      -42 ﺍﻳﻤﻦ ﻳﺴﻦ ) ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﺑﻊ 5
      ﺍﻟﻤﺎﻳﻘﻮﻣﺎ (
      -43 ﺍﻛﺮﻡ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ (( ﺳﺎﺋﻖ
      ﺭﻛﺸﺔ ( )) ﻗﺮﻳﺔ
      ﺍﻟﺪﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ) ﻗﺘﻞ ﻓﻲ
      ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
      -44 ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺎﻣﺪ ) ﺷﻤﺒﺎﺕ (
      -45 ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺣﻤﺪ 23 ) ﺳﻨﺔ ﻧﺎﺷﻂ
      ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻧﻔﻴﺮ ﺑﺒﺤﺮﻱ – ﺷﻤﺒﺎﺕ(
      -46 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺸﻴﺮ ) ﺍﻡ
      ﺭﻭﺍﺑﻪ ﺣﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ . ( ﻗﺘﻞ ﻓﻲ
      ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻚﻼﻛﻠﻪ
      -47 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ
      ﺍﻟﻌﻤﺮ 22 ﺳﻨﺔ ( ﺑﺤﺮﻯ
      ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﻳﺔ
      14
      -48 ﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ
      ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1996
      ﺗﻢ ﺍﻃﻼﻕ ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
      ﺍﻟﺸﺮﻃﻪ
      ﺍﻟﺠﻤﻌﻪ
      27/9/2013…
      -49 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
      ﺟﻤﻌﺔ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﺠﻮﺭﺓ 17 ﺳﻨﺔ
      ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻜﺪﺭﻭ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﻃﺎﻟﺐ
      ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻤﻲ…
      -50 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ
      ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﺭﻩ .. 60 ﺃﺭﺯﻗﻴﻪ ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭﺭﻣﻮﻩ
      ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻮﺭ
      -51 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ .. ﺟﺎﻣﻌﺔ
      ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻻﺯﻫﺮﻯ.. ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
      ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ.. ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 9-25
      -52 ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺳﻴﺪ ..…ﺍﻟﺸﺎﻭﺭﺍﺏ/ ﺍﻟﺤﻼﻭﻳﻦ
      ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ٢٤/ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﺻﻴﺐ
      ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻌﺪ ﻗﺸﺮﺓ
      -53ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ 17
      ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺻﺎﺹ ﺍﻻﻣﻦ
      ﺃﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﺳﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ
      ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﻨﻬﻢ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ
      ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪﻓﻨﻪ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ
      ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﺧﺘﻄﻔﺖ ﺟﺜﻤﺎﻥ
      ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
      ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻼﺳﺮ…
      -54 ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺠﺎ ﻫﺒﻴﻠﺔ – ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ –
      ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﺔ
      -55 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻔﺎﺭﻱ – ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
      ﻛﺎﻣﻠﺔ – ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ
      -56 ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ 14 ﻋﺎﻣﺎ
      ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ
      -57 ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
      ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ
      -58 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ 22 ﺳﻨﺔ
      ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ –
      ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
      -59 ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻲ ﻣﺎﻳﻮ
      ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺘﺎﺛﺮﺍ
      ﺑﺠﺮﺍﺣﻪ 58 ﻋﺎﻡ ﺍﺏ ﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﺑﻨﺎﺀ
      -60 ﻣﻌﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ – ﺍﻟﺘﻮﻡ – ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
      ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ 20 ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ
      -61ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻳﻮﺳﻒ – ﻣﺪﻧﻲ – ﺍﻟﻘﺒﺔ
      ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺪﻧﻲ
      -62 ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ – ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
      ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﺩﻡ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
      -63 ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻣﺤﻤﺪ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ
      ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
      -64 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻣﻴﻦ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
      ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
      -65 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺩﻡ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
      ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
      -66 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻨﺰﻳﺮ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
      ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
      -67 ﺑﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺏ
      ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ
      ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      -68 ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﺣﺪ
      ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ
      ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      – -69 ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ 3 ﺛﺎﻧﻮﻱ
      ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻞ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
      ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      – -70 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻜﻦ
      ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ
      ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      —71ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻡ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ
      ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
      ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      —72ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ .……ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻟﻢ ﻧﺘﻌﺮﻑ
      ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
      ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      —73ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ 16
      ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻜﺪﺭﻭ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ
      ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
      -74 ﺷﺮﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
      ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺎﻻ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ
      ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻬﻢ
      ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻧﻴﺎﻻ ﺍﻻﻭﻟﻰ
      ﻓﻲ 23/9/2013
      -75 ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺟﺎﺑﺮ
      -76ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦ
      -77 ﻗﺴﻢ ﻧﻮﺭ
      -78 ﺍﺩﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
      -79 ﺻﺒﺎﺣﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ
      -80 ﺍﺩﻡ ﺑﺮﻳﻤﺔ
      -81 ﺍﻧﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
      -82 ﻋﺼﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
      -83 ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻀﻴﻞ
      -84 ﺍﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ
      -85 ﻋﻮﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ
      -86 ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺠﻼﺑﻲ
      -87 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻮﺳﻴﻞ
      -88 ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
      -89 ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻴﻞ
      -90 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻪ
      -91 ﻧﺎﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺩﺍﻭﺅﺩ
      -92 ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺑﺢ ﻋﺠﺐ ﺍﻟﻠﻪ
      -93 ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ
      -94 ﺍﻟﺪﻭﻣﺔ ﺍﺩﻡ ﻋﻠﻲ
      -95 ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺠﻼﺑﻲ
      -96 ﺍﻟﻤﺮ ﻋﻴﺴﻰ
      -97 ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻤ
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    12-01-2017, 00:08 AM

    الاستاذ سامح المحامي


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: الاستاذ سامح المحامي)

      ساحاول ارفاق بعض الصور التي تتوفر لبعض الضحايا
      الشهداء اكرم منا جميعا
      FB_IMG_1484175527207.jpg Hosting at Sudaneseonline.com
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    06-04-2018, 07:22 AM

    قلب المحروق ما بروق


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: الاستاذ سامح المحامي)

      بعد مرور 5سنوات ولسه المجرم بيرقص والشعب بيصفق ويهلل ويكبر ويتبجح ويصرف بركاوي وقله ادب
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    12-01-2017, 11:42 AM

    الاستاذ سامح المحامي


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)

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      الشهيد دكتور سنهوري
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    14-01-2017, 09:58 PM

    الاستاذ سامح المحامي


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)

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    18-01-2017, 10:14 PM

    طاهر


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    Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)

      في ذكرى اغتيال الحق والفكر الاستاذ محمود محمد طه ليس لدي الكثير لاقوله سوى ان انتصر له ولكل الابرياء.

      المتتبع لتاريخ الاعدامات في السودان على وجه الخصوص يجد انها دائما كانت جائرة ولا تستند على القانون ولا الحقوق ولا قيم العدل، بل كانت ممارسة الظالم الطاغي والذي بيده القوة المغتصبة التي لا تستند على شرعية منحها له الشعب ولا دستور قد توافق عليه المجتمع. ولذلك صار هناك حاجز نفسي عميق نافرا منه كمبدأ اساسي لاقامة (العدل).
      وفي ذكرى هذا اليوم انتكست العدالة واخذت منا احد اعمدة الفكر والاستنارة الاستاذ محمود محمد طه، الذي مثل اغتياله من قبل الطاغية الذي احاطت به الرجعية وعصابة الاخوان المسلمين الارهابية إيذانا بدخول مجتمعنا في حقبه الفوضي وعصر الغاب والهمجية وعصر القتل على الهوية، عصر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية البربرية.
      بإغتيال الاستاذ أعدمت قيم حرية التعبير والمعتقد والفكر... ليحل محلها التخلف والتعصب والاستعباد وكل اشكاب الفساد..
      واليوم... ان اجتمعت (إرادتنا) على تصحيح مسار امتنا والنهوض بها لتستشرف المستقبل بكل ثقة واقتدار... لابد ان تجتمع كلمتنا على اقامة (العدل) استنادا لحكم القانون وان لا يمشي بيننا قاتل حرا طليقا آمنا.
      فداءا لدماء ملايين الابرياء التي سكبت على ايدي الطواغيت بغير حق... بإمكاننا الآن ان نقول (كفى) ونستجمع قوانا ونعلي صوتنا وتتحد (إرادتنا) مطالبين بإطلاق سراح الابرياء الذين يصدحون بالحق في وجه الطواغيت... واقامة دوله العدالة وإعدام المجرم القاتل وكل الطواغيت القتلة، لننطلق للحاق بركب الامم والمجتمعات الانسانية التى لا يتجرأ فيها طاغية على احتراف القتل والناس دافني رؤسهم في الرمال.
      اذا أردنا ان نكون...! فهذه هي بداية طريقنا
      أمة حرة قوية، لاتخشى شئ في سبيل اقامة العدل..! ليسترد الناس حياتهم الآمنة.
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