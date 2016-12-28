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المؤتمر السابع لملتقى ايوا بعنوان تجميع قوى المعارضة السودانية الافاق و التحديات
الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترافه فوق المنصة وتحويل أوراقة للمفتي بقلم محبوب حبيب راضي
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: nour tawir)
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الخرطوم - فرانس برس
هدد الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، باستخدام القوة ضد تظاهرات المعارضين لنظام حكمه، كما حدث في أيلول/سبتمبر 2013 عندما قتل عشرات خلال صدامات من هذا النوع.
وجاء تهديد البشير بعد أن دعا ناشطون معارضون إلى يومين من العصيان المدني خلال الأسبوع المقبل ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتجات النفطية، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع.
وقال البشير أمام حشد من مناصريه في مدينة كسلا بشرق السودان، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "سمعنا خلال الأيام الماضية من ناس يتخفون خلف (الكيبورد)، دعوة إلى إسقاط هذا النظام"، في إشارة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وأضاف الرئيس السوداني "نريد أن نقول لهم إذا أردتم إسقاط النظام واجهونا مباشرة في الشارع، ولكني أتحداكم أن تأتوا إلى الشارع (...) نعلم أنكم لن تأتوا لأنكم تعلمون ما حدث في السابق"، مؤكداً أن "هذا النظام لا يمكن إسقاطه بواسطة (الكيبوردات)".
وفي 2013 استخدمت الحكومة القوة في مواجهة تظاهرات ضد زيادات في الأسعار أيضا، مما أدى إلى مقتل عشرات في الشارع. وقدرت منظمات حقوقية عدد القتلى حينذاك بأكثر من مئتين، بينما تؤكد الحكومة أن العدد لم يصل إلى مئة قتيل.
وخرجت في الأيام الماضية تظاهرات في مناطق متفرقة ضد قرار رفع الدعم عن المنتجات النفطية، ولكن شرطة مكافحة الشغب فرقتها.
ولجأ النشطاء المعارضون إلى وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك وواتساب) خلال الأسابيع الماضية للدعوة إلى عصيان مدني عبر البقاء في المنازل في 19 و20 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة بديلة للتظاهر في الشوارع من أجل إسقاط النظام.
وكان هؤلاء النشطاء نظموا ثلاثة أيام من العصيان المدني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تمت تلبيته بدرجات متفاوتة. ففي حين شارك فيه عاملون في القطاعات الخاصة لم يتغيب العاملون في دواوين الدولة عن العمل.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات عدداً من قيادات الأحزاب المعارضة والناشطين لمنع التظاهرات
فكرك كده يعني في زول ما سمع بيهم وما بيعرفهم...
دمهم اكيد ما حيروح هدر..
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)
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التحية لكل الشباب والشخصيات الوطنية الشريفة التي تصارع دون هوادة وبما تيسر من ادوات النضال ضد هذه الطغمة المجرمة.
والشكر للمتداخلين الذين دعمو القضية، وتتواصل مجازر القاتل اليوم ضد الاهل في نيرتتي لتزيد عشرات القتلي لعدد يصعب حصره وان كنا قد رفعنا قضيتنا للرأي العام بعدد 300 ونوقن بان القاتل قد قتل اكثر من 3 مليون انسان من ابناء هذا الشعب دون وازع.
يقيننا اننا سنحقق ما جمعنا (ارادتنا) من اجله، ألا وهو اعدام هذا القاتل وتخليص السودان من هذا الشر الذي تطاول سابقا بلا رادع من هذا الشعب الذي لا يقبل الضيم. وهاهي نقرات لوحات مفاتيحنا تحدث فيه من الهزيمة ما تعجز عنه الآلاف الراجمات وتصيبه بحالة هستيرية خوفا من وصول المد المتصاعد ضدة وتنامي (الارادة) لدحرة.
مؤكد اننا لم نترك ديارنا واعوالمنا نطرق سبل الحياة في المنافي لو كان هناك عدالة ترتجي في بلادنا، ولكن هذا العدو قد اعمل كل ادواته لتشتيت الرأي العام واصبح وأمسى هم الباحثين عن الحقيقة متابعة قضايا الفساد التي لا ترقى لحجم الجرم الذي نحن بصددة. والوطنيون الذين يشنون هذه الحرب من لوحات مفاتيحهم ليس هدفهم الشهرة او التسلية او الكسب الاعلامي وانما يكافحون لاقامة قيم العدالة التي من دونها لا يكون لنا وطن او دولة، ونبشر الذين لا يزالون يتحفظون بان هذا القاتل سيلقى جزاءه (بأرادة) سودانية خالصة.
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب)
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الاخ الفاضل محبوب..
كل عام أنت و السودان بخير...
ونوقن بان القاتل قد قتل اكثر من 3 مليون انسان من ابناء هذا الشعب دون وازع....
....
هذا القاتل قتل ما يقارب الثلاثة مليون فى جنوب السودان وحدها..
و ما يقارب المليونين فى جبال النوبة والنيل الآزرق..
وحدود المليون فى دارفور..
ومليون أخرى فى بقية انحاء السودان لاسباب تتعلق بالامن والغذاء و الدواء..
بمعنى أن حصيلة الانقاذ من أرواح شعب السودان فى 27 سنة..
هى سبعة مليون روح بالتمام و الكمال..
وجود الانقاذ فى السلطة 27 سنة وحدها يعنى ان هناك خطأ مريع فى حياة السودانيين..
و عدد القتلى وحده لا يمنح الانقاذ أى فرصة فى البقاء فى كرسى السلطة..
لذلك فهى يجب أن تزال..
و لسوف تزال..
شاءت أم ابت..
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)
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حقيقة اني استغرقت بعض الوقت لدراسة حيثيات هذه المقالة او مذكرة الحكم، واجريت بعض البحوث والاستطلاعات عسى ان اجد مثيلا لها في تاريخ التقاضي، ولكن ربما تكون هذه سابقة لم اجد مثلها. وتفكرت في الاسباب التي دفعت بالاستاذ لابتكار مثل هذا الخط المغاير للتقاضي وعن مدى نفعه لتحقيق العدالة في ظل غياب الجهات المعنية بتحقيق العدالة في ارض الدولة او في الاقليم القادرة على اقامة حكم القانون الغائب.
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)
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وأرى قبل توجيه هذا الحكم لكل هيئات ورجال الشرطة والبوليس ولكل المؤسسات العدلية في جميع انحاء العالم.. ونقابات القضاة والمحامين.. وجميع الهيئات الدولية من جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي وجمعيات حقوق الانسان... أرى ان توجه نسخة منه لجميع عمداء واعضاء التدريس بكليات القانون بكل انحاء العالم لدراسته وابداء وجهة النظر في اعتماد مثل هذه الساحات لتحل محل المؤسسات المعطلة للعدالة القائمة الان
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: سامر محمود)
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بعض اسماء الضحايا
شبكة الشبابية للثورة السودانية youth network for sudanese's revolution
11 أكتوبر، 2013 ·
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ - ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ
October 10, 2013
)00332ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 27-23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻻﺗﻲ :
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ 18 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ 5 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﺮﻱ 11 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
ﺷﻤﺎﻝ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ 38 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 10 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 12 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺸﺎﺋﺮ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﻀﺎً 6 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺎﺝ
ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﺑﺒﺤﺮﻯ ﻭ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﺷﻤﺒﺎﺕ
ﻭ3 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻡ ﺑﺪﺓ ﻭ2 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻰ 2 ﺷﻬﻴﺪ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 127 ﺷﻬﻴﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﻢ 22
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻻ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺯﺍﺋﺪﺍ
15 ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 164 ﺷﻬﻴﺪﺍ ﺗﻢ
ﺣﺼﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ 27 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013
ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻱ ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺜﻼ :
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻫﻲ :
-1ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ 17 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺣﺎﺭﻩ 5
ﺑﺮﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ
-2ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ
شبكة الشبابية للثورة السودانية youth network for sudanese's revolution
11 أكتوبر، 2013 ·
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺛﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ - ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺎﺕ
October 10, 2013
)00332ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﺣﺴﺐ ﻣﺎﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ 27-23 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻛﺎﻥ ﻛﺎﻻﺗﻲ :
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ 18 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ 5 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺤﺮﻱ 11 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
ﺷﻤﺎﻝ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ 38 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻨﻮ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻛﺮﺭﻱ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 10 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 12 ﺷﻬﻴﺪ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺸﺎﺋﺮ 7 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻳﻀﺎً 6 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺣﺎﺝ
ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﺑﺒﺤﺮﻯ ﻭ 3 ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻓﻰ ﺷﻤﺒﺎﺕ
ﻭ3 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻡ ﺑﺪﺓ ﻭ2 ﺍﺧﺮﻭﻥ ﻓﻰ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻰ 2 ﺷﻬﻴﺪ
ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻻﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ 127 ﺷﻬﻴﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻬﻢ 22
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻻ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﺩﻧﺎﻩ ﺯﺍﺋﺪﺍ
15 ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺸﻒ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ 164 ﺷﻬﻴﺪﺍ ﺗﻢ
ﺣﺼﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻡ 27 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013
ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻱ ﻋﺪﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﺜﻼ :
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻫﻲ :
-1ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺣﻨﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ 17 ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺣﺎﺭﻩ 5
ﺑﺮﺻﺎﺻﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻄﻦ
-2ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻓﺎﺀ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺛﺎﻧﻮﻱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻼﺏ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ
-3ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ
20ﺳﻨﺔ، ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ. ﺩﻓﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ-
ﺍﻟﻮﻟﻲ
ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ/ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ٢٧/٩/٢٠١٣
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ
-4ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺣﺴﺒﻮ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ
ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ/
ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺼﻘﻌﻲ- ٢٦/٩/٢٠١٣
ﺳﻴﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻋﻴﺮﺓ ﻧﺎﺭﻳﺔ
-5ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﺓ: ﺳﺎﺭﺓ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺧﺮﻳﺠﺔ ﻣﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﺏ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﻠﺘﺎﻋﺔ
ﻟﺘﻔﻘﺪ ﺍﺑﻦ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺭﺻﺎﺹ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺻﺔ، ﻓﻘﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ
ﺃﻳﻀﺎً!
-6ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺨﺎﺗﻢ )ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ(
ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺷﻤﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺟﻮﺍﺭ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ
-7ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﺩﺍﻋﺔ ﺣﻠﻔﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺤﺮﻱ 43
ﻋﺎﻡ
-8ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺑﺪﻭﻱ ﺻﻼﺡ
ﺍﻟﻌﻤﺮ28 : ﺳﻨﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 25/9/2013
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ – ﺃﺑﺮﻭﻑ
ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺭﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻼﺏ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
-9 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻫﺰﺍﻉ ﻋﺰﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻌﻔﺮ 19 ﻋﺎﻡ
ﺷﻤﺒﺎﺕ- ﺍﻟﺤﻠﺔ
-10ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ 20 ﺳﻨﺔ
ﻣﺪﻧﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ
-11ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻻﺑﻴﺾ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
-12ﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺼﻌﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻟﻔﺘﻴﺤﺎﺏ
٢٥/٩/٢٠١٣ + ﻧﺸﺮﺕ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺲ
ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﻟﻢ ﺑﺘﻢ ﺍﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ
ﺻﺤﺘﻬﺎ
-13ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺎﺯﻥ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ..
ﺍﻟﻌﻤﺮ 23 : ﻋﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﺔ ..
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﺘﺸﻬﺎﺩ 23 : ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻭﻝ ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﺛﻮﺭﺓ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
-14ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ : ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮﺓ
ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ- ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 26
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2013ﻡ
ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﻃﻠﻖ ﻧﺎﺭﻱ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﺒﻄﻦ .
-15ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﺻﻼﺡ ﻣﺪﺛﺮ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﺳﻨﻬﻮﺭﻱ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺻﻴﺪﻟﻲ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﺑﺮﻱ /٢٧
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٢٠١٣/
ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ
-16ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ: ﻣﺼﻌﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ: ﻓﻨﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ..
ﺍﻟﺴﻜﻦ: ﺃﻣﺒﺪﻩ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ .. ﺑﺎﻧﺖ ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ
ﺳﺒﺐ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ: ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﺍﺧﺘﺮﻕ ﺍﻟﻈﻬﺮ
ﻭ ﺍﻟﺮﺋﺔ
-17ﺍﻟﺸﻬﻴﺪﻋﺒﺪﺍﻟﻖﺍﺩﺭ ﺭﺑﻴﻊ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ/
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ- ﺣﻠﺔ ﻛﻮﻛﻮ(
-18ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﻪ(
-19ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻭﺩﻭﺩ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺒﻪ (
-20ﻣﻨﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ) ﻣﺪﻧﻲ
ﺣﻲ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ(
-21ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ) ﻣﺪﻧﻲ
ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﻪ (
–22ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ )ﻗﺮﻗﺮ(
) ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ( ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻗﺮﻳﺔ )ﻭﺩﺍﻟﻨﻮﺭ
ﺍﻟﻜﻮﺍﻫﻠﺔ(
-23 ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪ
-24ﻓﺮﺡ ﺍﻳﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﺪﺑﺎﻏﻪ (
ﻃﻔﻞ
-25ﻋﺎﺻﻢ ﻫﺸﺎﻡ ) ﻣﺪﻧﻲ(
-26 ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺴﻦ ) ﻣﺪﻧﻲ(
-27 ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻧﻮﺭ ) ﻣﺎﺭﻧﺠﺎﻥ ﻋﻮﻭﺿﺔ(
-28 ﺃﻣﻞ ﻣﻨﺰﻳﺮ ) ﺍﻭ ﺍﻟﻨﺰﻳﺮ (
-29ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻳﻮﺳﻒ ) ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺒﺔ (
-30ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ 23 ﺳﻨﺔ ) ﻣﺎﺭﻧﺠﺎﻥ
ﻋﻮﻭﺿﺔ ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ(
-31ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺮﺍﺑﻲ – ﻋﻮﻭﻭﺿﻪ ) ﻭﺩﻣﺪﻧﻲ(
-32ﺃﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﺼﻮﺭ )ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ(
-33ﺣﺎﺯﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ )ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ (
-34ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ 22 ﺳﻨﺔ
)ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ ﺻﻨﻘﻌﺖ(
-35ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺩﻳﺮﻱ 16 ﺳﻨﺔ ) ﺍﻟﻜﻼﻛﻠﺔ
ﺻﻨﻘﻌﺖ(
-36ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻃﺎﻟﺐ ﺛﺎﻧﻮﻱ
) ﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻔﺘﺢ (
-37 ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﻣﺮﺑﻊ 23 ﺍﻟﻔﺘﺢ
-38ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺻﻬﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
ﻣﺤﻄﺔ ..5
-39 ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺃﺑﺸﺮ 16 ﻋﺎﻣﺎ ) ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺍﺑﻲ
ﺳﻌﺪ(
-40 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺣﺴﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺎﻙ . ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻲ ﻣﺎﻳﻮ
-41 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎ ”
ﻣﻨﻘﻮﺭﻱ ) ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ(
-42 ﺍﻳﻤﻦ ﻳﺴﻦ ) ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺮﺑﻊ 5
ﺍﻟﻤﺎﻳﻘﻮﻣﺎ (
-43 ﺍﻛﺮﻡ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ (( ﺳﺎﺋﻖ
ﺭﻛﺸﺔ ( )) ﻗﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ) ﻗﺘﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
-44 ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺎﻣﺪ ) ﺷﻤﺒﺎﺕ (
-45 ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺣﻤﺪ 23 ) ﺳﻨﺔ ﻧﺎﺷﻂ
ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻧﻔﻴﺮ ﺑﺒﺤﺮﻱ – ﺷﻤﺒﺎﺕ(
-46 ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺸﻴﺮ ) ﺍﻡ
ﺭﻭﺍﺑﻪ ﺣﻲ ﺍﻟﺒﺎﻗﺮ . ( ﻗﺘﻞ ﻓﻲ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻚﻼﻛﻠﻪ
-47 ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻌﻤﺮ 22 ﺳﻨﺔ ( ﺑﺤﺮﻯ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺮﻳﺔ
14
-48 ﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﺑﻮﺯﻳﺪ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ 1996
ﺗﻢ ﺍﻃﻼﻕ ﻋﻴﺎﺭ ﻧﺎﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺸﺮﻃﻪ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻪ
27/9/2013…
-49 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺃﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
ﺟﻤﻌﺔ ﺃﺑﻮ ﻣﺤﺠﻮﺭﺓ 17 ﺳﻨﺔ
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻜﺪﺭﻭ ﺟﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﺦ ﻃﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻤﻲ…
-50 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﺭﻩ .. 60 ﺃﺭﺯﻗﻴﻪ ﻗﺘﻠﻮﻩ ﻭﺭﻣﻮﻩ
ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻮﺭ
-51 ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ .. ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻻﺯﻫﺮﻯ.. ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ.. ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ 9-25
-52 ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺳﻴﺪ ..…ﺍﻟﺸﺎﻭﺭﺍﺏ/ ﺍﻟﺤﻼﻭﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ٢٤/ ﻋﺎﻣﺎ ﺍﺻﻴﺐ
ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺭ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻌﺪ ﻗﺸﺮﺓ
-53ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻻﻣﻴﻦ 17
ﻋﺎﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺻﺎﺹ ﺍﻻﻣﻦ
ﺃﻣﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﺳﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﺟﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﻨﻬﻢ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺑﺪﻓﻨﻪ. ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺮﺓ
ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﺍﺧﺘﻄﻔﺖ ﺟﺜﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺑﺸﺎﺋﺮ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻼﺳﺮ…
-54 ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺠﺎ ﻫﺒﻴﻠﺔ – ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ –
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﺔ
-55 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻔﺎﺭﻱ – ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻛﺎﻣﻠﺔ – ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ
-56 ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻦ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ 14 ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ
-57 ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻣﺪﺭﻣﺎﻥ
-58 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ 22 ﺳﻨﺔ
ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ –
ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ
-59 ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﻲ ﻣﺎﻳﻮ
ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻣﺘﺎﺛﺮﺍ
ﺑﺠﺮﺍﺣﻪ 58 ﻋﺎﻡ ﺍﺏ ﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﺑﻨﺎﺀ
-60 ﻣﻌﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ – ﺍﻟﺘﻮﻡ – ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ 20 ﺍﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ
-61ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻳﻮﺳﻒ – ﻣﺪﻧﻲ – ﺍﻟﻘﺒﺔ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻣﺪﻧﻲ
-62 ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ – ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﺩﻡ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
-63 ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻣﺤﻤﺪ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
-64 ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ ﺍﻣﻴﻦ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
-65 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺩﻡ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
-66 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻨﺰﻳﺮ – ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺓ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
-67 ﺑﺸﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﺮﺍﺏ
ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
-68 ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﺣﺪ
ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
– -69 ﺍﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ 3 ﺛﺎﻧﻮﻱ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﻞ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
– -70 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻜﻦ
ﺍﻟﺪﺭﻭﺷﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ
ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
—71ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻡ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ
ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
—72ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ .……ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﻟﻢ ﻧﺘﻌﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺑﺤﺮﻱ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
—73ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ 16
ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻜﺪﺭﻭ ﺍﺣﺪ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺤﺮﻱ
ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﺣﺔ
-74 ﺷﺮﻑ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ
ﺷﻬﺪﺍﺀ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺎﻻ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻨﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻬﻢ
ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻧﻴﺎﻻ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻓﻲ 23/9/2013
-75 ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺟﺎﺑﺮ
-76ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺴﻦ
-77 ﻗﺴﻢ ﻧﻮﺭ
-78 ﺍﺩﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ
-79 ﺻﺒﺎﺣﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ
-80 ﺍﺩﻡ ﺑﺮﻳﻤﺔ
-81 ﺍﻧﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
-82 ﻋﺼﺎﻡ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ
-83 ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻓﻀﻴﻞ
-84 ﺍﺳﺎﻣﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ
-85 ﻋﻮﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ
-86 ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺠﻼﺑﻲ
-87 ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻮﺳﻴﻞ
-88 ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ
-89 ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﻴﻞ
-90 ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻠﻪ
-91 ﻧﺎﻋﻢ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺩﺍﻭﺅﺩ
-92 ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺍﺑﺢ ﻋﺠﺐ ﺍﻟﻠﻪ
-93 ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ
-94 ﺍﻟﺪﻭﻣﺔ ﺍﺩﻡ ﻋﻠﻲ
-95 ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﺠﻼﺑﻲ
-96 ﺍﻟﻤﺮ ﻋﻴﺴﻰ
-97 ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻤ
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Re: الحكم باعدام قاتل 300 طفل سوداني بعد اعترا� (Re: محبوب حبيب راضي)
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في ذكرى اغتيال الحق والفكر الاستاذ محمود محمد طه ليس لدي الكثير لاقوله سوى ان انتصر له ولكل الابرياء.
المتتبع لتاريخ الاعدامات في السودان على وجه الخصوص يجد انها دائما كانت جائرة ولا تستند على القانون ولا الحقوق ولا قيم العدل، بل كانت ممارسة الظالم الطاغي والذي بيده القوة المغتصبة التي لا تستند على شرعية منحها له الشعب ولا دستور قد توافق عليه المجتمع. ولذلك صار هناك حاجز نفسي عميق نافرا منه كمبدأ اساسي لاقامة (العدل).
وفي ذكرى هذا اليوم انتكست العدالة واخذت منا احد اعمدة الفكر والاستنارة الاستاذ محمود محمد طه، الذي مثل اغتياله من قبل الطاغية الذي احاطت به الرجعية وعصابة الاخوان المسلمين الارهابية إيذانا بدخول مجتمعنا في حقبه الفوضي وعصر الغاب والهمجية وعصر القتل على الهوية، عصر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية البربرية.
بإغتيال الاستاذ أعدمت قيم حرية التعبير والمعتقد والفكر... ليحل محلها التخلف والتعصب والاستعباد وكل اشكاب الفساد..
واليوم... ان اجتمعت (إرادتنا) على تصحيح مسار امتنا والنهوض بها لتستشرف المستقبل بكل ثقة واقتدار... لابد ان تجتمع كلمتنا على اقامة (العدل) استنادا لحكم القانون وان لا يمشي بيننا قاتل حرا طليقا آمنا.
فداءا لدماء ملايين الابرياء التي سكبت على ايدي الطواغيت بغير حق... بإمكاننا الآن ان نقول (كفى) ونستجمع قوانا ونعلي صوتنا وتتحد (إرادتنا) مطالبين بإطلاق سراح الابرياء الذين يصدحون بالحق في وجه الطواغيت... واقامة دوله العدالة وإعدام المجرم القاتل وكل الطواغيت القتلة، لننطلق للحاق بركب الامم والمجتمعات الانسانية التى لا يتجرأ فيها طاغية على احتراف القتل والناس دافني رؤسهم في الرمال.
اذا أردنا ان نكون...! فهذه هي بداية طريقنا
أمة حرة قوية، لاتخشى شئ في سبيل اقامة العدل..! ليسترد الناس حياتهم الآمنة.
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