21-04-2018, 08:06 AM

عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

تاريخ التسجيل: 17-10-2017

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الحكمة فى القرآن تعنى الحديث النبوى- بقلم عبدالله ماهر الشريفى الأنصارى

08:06 AM April, 21 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

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قال الحق تبارك وتعالى ( يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ - البقرة 269) فواهب الحكمة هو الله الحكيم ، فصاحب الحكمة هو المستبصر والناطق بجميع فنون البيان ولا يُشَرِّعُ شيئاً من الهوى الذى لم ينزل به الله من سلطان القرآن، ( وما ينطق عن الهوى – ان هو إلا وحي يوحي – النجم 3-4 ) فرسول الله أبدا لا ينطق من تلقاء نفسه بالهوى وهو التقول بالأضداد والأغيار والأحكام والتشاريع الواهية التى لم ينزل بها الله من سلطان القرآن سبيل الله رب العالمين . فالرسول ينطق بالحكمة والموعظة الحسنة باحاديثه النبوية لتبيان القرآن الكريم وتعليم العبادة وشرائع الأوامر والنواهى والمحرمات الإلهية ويبين حسن المقصد بفرض الدين الإلهى على الناس . ( وانزلنا اليك الذكر لـتـبـيـن للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون – النحل 44 ) ( واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى – النازعات 40 ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتى منى قولا مخالفٌ للكتاب لآنه حجة الله على خلقه .فالرسول قال انه لا ياتى باى حديث مخالف للقرآن فاى حديث مخالف لأحكام سنة الله القرآنية فهو حديث كاذب مفترى وضعته الزنادقة والشياطين الفاسقين اهل الوضع والتحريف للحديث (يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب – ص 26 )... فاحكم بين الناس بالحق ... فالحق هو الله تعالى اى احكم بين الناس بما انزله الله الحق عليك فى الكتاب.



أن الحكمة تعنى تبيان المعلومات الجزئية من المفاهيم الكلية بتخريج احاديث وحي وإلهام إلهى متطابقة بالمثل بين ما شرع الله فى الكتاب وتبيان الحكيم ؛ وقيل إن الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه ؛والحكمة تعنى المعرفة بالشئ وتبيانه وتأويله بمثه معا بالوفق والإجماع. فإن سياق الحكمة التى اتت متواترة فى القرآن فهى تاتى متتالية له فتبقى الحكمة منفصلة عن الكتاب وليست الحكمة تعنى القرآن ولا السنة لأنه لم تاتى اية قط قالت للنبى سنة ! فكل الأيات البينات قالت السنة سنة الله ولا تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا . (فهل ينظرون الا سنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا – فاطر 43 ) ( الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سُنةٌ ولا نوم- البقرة 255) فالله لم يشرع لرسول ولا نبى ولا بشر ولا نوم معكم من سنة وسياق سُنة تعنى احكام وتشاريع فالله وحده لا شريك معه مسنن غيره بهذا القرآن المجيد.



( إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ – المائدة 110). فكل الآيات التى اتت بها سياق الحكمة تدل على أن الله تعالى أنزل على رسله شيئين ، وهما الكتاب والحكمة ، فالكتاب هو القرآن الكريم ، والحكمة ، لم يبق لها معنى إلا أن تكون هى احاديث النبى صلى الله عليه وسلم .وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت الكتاب ومثله معه . أى اوتى القرآن وخرج مثله معه بالوفق والتطابق بعلم حديث الحكمة النبوية لتبيان القرآن وهو تبيان كل الدين الإلهى الإسلامى الحنيف . وبهذا يتبين أن حكمة احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هى وحي ثانى متفق مع ما أنزل له فى القرآن الكريم، لقوله تعالى (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين – الجمعة 2 ) فما الذي عَلَّمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس الذين بعث لهم ؟ فهو القرآن الكريم ، وأحاديث تزكية الأنفس بالحكمة والموعظة الحسنة النبوية لتبيان فرائض الدين الإسلامى الحنيف . فتأمل مليا قوله سبحانه وتعالى هاؤم مخاطبا أمهات المؤمنين ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا - الأحزاب34) ... وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ... فحرف الواو بيان عطف الشيء علي مثله معه فيبقى الحكمة هى تبيان حديث النبى للكتاب واتت فى كل المواضع والسياق بالقرآن منفصلة عن الكتاب .عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأس الْحِكْمَةِ مخافة الله .(واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم – البقرة 213 ) ... من الكتاب والحكمة يعظكم به ...فالهاء ضمير راجعه لكتاب القرآن والحكمة منفصله عنه وهو الحديث النبوى الشريف .( كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون – البقرة 151 ) .( لقد منّ الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين – آل عمران 164 ) وقيل الحكمة تعنى الفهم في الدين وتخريج الهداية ولا منافاه . وقال محمد بن إسحق (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ) قال يعلمهم الخير فيفعلوه ، والشر فيتقوه ، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته.(ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما – النساء 113 ).



ونحن نستند على هذا الحديث الصحيح الذى ذكر فيه سياق الكتاب والحكمة.( قال ابوبكر عبدالله بن عثمان للسيدة فاطمة الزهراء ولمعشر المسلمين حين كانت تلقى خطبتها المشهورة أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا و لا فضة و لا دارا و لا عقارا و إنما نورث الـكـتـاب والـحـكـمـة والـعـلـم والـنـبـوة وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون ويجاهدون).وقوله تعالى هنا يبين بأن الحكمة هى ليست القرآن فهى حديث النبى صلى الله عليه وسلم ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين – النحل 125 ) ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... أى أدعوا الناس أن يتبعوا سبيل الله اى مذهب الله هذا القرآن وقل معه حكمة احاديث النبى الموعظة الحسنة المتفقه مع القرآن لتبيان الدين الإلهى السمح الذى فرضه ربنا الله على الناس كافة ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم – غافر 7 ) ( إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا – المزمل 19) .



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