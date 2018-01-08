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الحق أحق أن يتبع بقلم الإمام الصادق المهدي
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Re: الحق أحق أن يتبع بقلم الإمام الصادق المهد� (Re: مستعجب!)
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على السودان ومصر أن يفرقوا خبراء باحثين لدراسة تجربة الاتحاد الاوربي
خاصة المانيا وفرنسا التي وقعت بينهما حروب عديدة واخرتها الحرب العالمية الثانية التي ادت لفقدان ملايين البشر من الجانبين بالاضافة لهدم البنية الاساسية في كلاهما
والآن انظروا لحرص الدولتان وتعاملهما من اجل مصلحة شعبيهما وقيادة الدولاتان للاتحاد الاوربي والمحافظة على استمراره
نحن لا نسطيع نقل السودان جنوباً او غرباً بعد تشاد ولا شرقاً نتخطى به البحر الاحمر فقد كتب الله لنا ولمصر ان نكون جارين فليس لاحد من الدولتين خيار بالبحث عن جار آخر شمال السودان أو جنوب مصر
لهذا على الحكومات المتعاقبة كلها أن تنظر كاننا دولة واحدة
وإن كانت هناك وحدة في افريقيا او العالم العربي فمصر والسودان هم الاجدر والاقرب لنجاح التجربة
لهذا على قادة البلدين أن لا ينفعلوا في قراراتهم وان يحتكموا للعقل وليس للفعل وردة الفعل
مصر مدانة للسودان بالكثير ويكفي تضحية السودان بالارض التي تقع داخله لبحيرة النوبة
ومصر فتحت ابواب العلم لابناء السودان في مصر بل كان لديها بعثة تعليمية تقيم في السودان بالاضافة لجامعة القاهرة بالخرطوم
وانا من المستفيدين منها ولولاها لما عرفت طريقي للدراسات الجامعية
فقد توفي ابي وانا ما زلت في المرحلة الثانوية
وكان على ان لا اواصل دراستي ما بعد المرحلة الثانوية لان علي ان اعول امي واخوتي ولكن بفضل من الله فقد نلت قبولاً بجامعة القاهرة الفرع مكنتني في الحصول على وظيفه قيادية باحد المنظمات الدولية وبمساعدة أخ سوداني عزيز
والفضل من قبل لله
فلمصر دين علي وعلى كثير من امثالي
رغم اننا نشأنا في بيئة لا توادد مصر كثيراً
وكثيراً ما يردد أهلى قول:
|Quote: الحمرة الاباها المهدي
فنحن انصار ابناء انصار نقيم في منطقة الانصار إلى يومنا هذا
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