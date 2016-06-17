الجمهوريون بين الوهم والحقيقة (الأخيرة) بقلم الطيب مصطفى



ممكن كلام الأستاذ احمد المصطفي دالي يكون رد كافي و توضيحي لي مقالتك و كلامك الكتير دا و توضيح للمتسائل عن ماهية الفكره الجمهوريه حيث يمكن أن يخدع الإنسان الغير مطلع علي الفكره الجمهوريه و كتب الأستاذ محمود بكلامك و اقتباساتك الناقصه.

https://youtu.be/J0BE-sCW0TAhttps://youtu.be/J0BE-sCW0TA

https://youtu.be/5zw0AqWcLzkhttps://youtu.be/5zw0AqWcLzk

https://youtu.be/ipc9VZB4t6Ahttps://youtu.be/ipc9VZB4t6A

https://youtu.be/YnaqmyhRFJwhttps://youtu.be/YnaqmyhRFJw

https://youtu.be/oIS1eQhHCo0https://youtu.be/oIS1eQhHCo0









