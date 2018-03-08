الجعليون..فار التنور

05:03 AM March, 07 2018 سودانيز اون لاين

عليش الريدة-

مكتبتى

رابط مختصر ماهو التاريخ؟

هو (رب فأنظرني إلى يوم يبعثون)..إبليس،أخطر شخصية على وجه الأرض..تكلم مع الله، سبق آدم في النشأة وفي النزول،ظل على دوام الزمن ــ وربما من قبل الزمن ـــ محركا فاعلا..

يعرف بدرجة بالغة الدقة عن أشياء عديدة تؤرقنا..نظرية التطور،هجرات الانسان الأول،الهويات وإدعاءات النقاء العرقي..نشأة الأديان وأسبابها،الأخلاق وصيرورتها..

اختلاف الألوان وتبعاته من الصراعات..التجمعات وكيفية تأمين احتياجاتها..وكيف عندما تقسو الطبيعة على تجمع لابد أن يدفع تجمع آخر الثمن..

ولماذا لاينجح البشر في أن يكونوا عنصرا واحدا..إلخ..كل تلك المؤرقات العظيمة،هي بالنسبة له شهادة عيان وفعل..

في لعبة الليدو،عندما تكون جالسا في المربع الذي هو على بعد أربع خطوات من السلم،وفي نفس الوقت هو على بعد خطوتين من الثعبان،

فمايتعين عليك بالضبط،هو أن تقذف بالنرد ليقف بعد تقلبه رافعا الجهار لأعلى..لكن،إن عجزت عن هذه الحركة البسيطة،

لامفر لك حينها من أن تجعل النرد يقف رافعا لأي رقم لأعلى خلاف الدو..

حرية الاختيار توجب الحتم..دو ستُلدغ،جهار ستقفز...ماخلا ذلك هدنة،فعل يتيح لك التواجد في الوسط المحائد..هكذا هي القواعد..

التشابه بين المهدية والانقاذ،جد مضحك،الأمر يبدو وكأن الرقعة واحدة والنرد واحد، الخصوم نفس الخصوم،الاختيار هو هو..الحتم دوما متمسك بألا يفعل غير الانتظار في نحر الترصد..

لن يأتيك،أنت ستأتيه..والزمن مجرد حفلة تنكرية..

محاولة اكتساب الشرعية بوسائل غير شرعية،تمزيق النسيج الذي كان قائما،الكره والنظر بعين الريبة من الجار والبعيد،العوز والمسغبة المفروضة على العامة وما يقابل ذلك من الثراء الفاحش المتاح للمقربين،

الاقصاء والعنف مع الخصوم،الحروب الداخلية،التفسخ الأخلاقي..نكتة أن تعيش الدولة عالة على المواطن..

ثم محاولة تغطية كل ذلك بالتدين القشري تجملا..لاشئ يوجب الثقة بالنفس مثلما تفعل القشور..كلما ملكت هبة أن تحاول النفاذ إلى اللب،قلت عندك نزعة الثقة بالنفس..حتى إن وصلت لب اللب،صارت نفسك مصدر فزعك..

دو ستلدغ..لكن رغم علمك بذلك،لا يأتي منك خلاف المزيد من الدو،لاوجود لجهار ولاحتى لرقم آخر..إن تعذر الجهار فحاول مع اليك...دو لاشئ غير الدو..

قبيلة الجعليين،قبيلة معروفة لكل السودانيين..كانت في البداية من القبائل المؤسسة للمهدية،محمد أحمد المهدي أمه من الجعليين،وربما لم يكن هذا هو سبب تأييد الجعليين للمهدية ..

ربما اقتنعت القبيلة بالدعوة المهدية..لكن على أي حال،اصطدمت القبيلة بالدولة المهدية في نهاية المطاف،وحدثت مذبحة المتمة الشهيرة..بعد تلك المذبحة لم تبق المهدية طويلا..

حدث التدخل الخارجي،اجتاح المستعمر البلاد..

دو ستلدغ..إن تعذر الجهار فحاول مع اليك..لن يأتي منك غير الدو...حرية الاختيار توجب الحتم..إبليس أخطر شخصية على وجه الأرض..فار التنور.



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