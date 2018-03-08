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فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
الجعليون..فار التنور
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)
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الأخ الفاضل / عليش الريدة
التحيات لكم وللإخوة القراء
أكون كاذبا ومنافقاً لو قلت لك أنني فهمت جملة واحدة في مقالكم ( الجعليون ـ فار التنور ) ,, وكان من السهل جدا أن ادعي العلم بغير علم ولا أدعي الجهل ،، ولكن علمتني الحياة أنه من المستحيل أن يخدع الإنسان نفسه !! ،، أخي الفاضل العزيز ( ما الذي يدفعك لتقيس أقدام النملة ؟؟؟ ) ،، والكل يعلم أن النملة لا تشتكي لأنها حافية !! ,, في هذا العصر الذي نحن فيه يكفي أن يقول المرء : ( جاء زيد وذهب عمرو )،، ومجرد الاجتهاد في تلوين الذهاب والإياب يطرد السامعين عن المكان ،، لأن الأمر لا يستحق الانتظار والاستماع !! ,, وهو نفس العصر الذي يشتكي من كثرة الحروف الواردة لطبلة الأذن دون جهد أو عناء .. وإنسان اليوم لا يحتاج إلى التنقيب في طلاسم الحروف ,, ( جات جات ولو ما جات إنشاء الله ما جات !! ) ,, وتلك تماثل وضعية النرد الذي يتردد قبل أن يتخذ الوضعية الأخيرة .. فلو طابقت الأمنيات كان بها ولو خالفت الأمنيات يقال حينها الامر قد وافق القدر ! .
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: يا اخينا تكلم عربي)
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مرحب ياالتومة وشكرا على الكلام الطيب..
أخونا عربي..
كلامك صحيح لو كان دا مقال رأي..لكن دا مقال خواطر...
أدروب لو عزمتو جبنة،بنصحك تحضّر فناجينك أم نجوم..لو حلفت طلاق وللا كسرت رقبتك مابشربليك الجبنة في كباية،ودا لأنو كيييف..
أها..
الخواطر دي عندها كيييفنها برضو...ومابيرضوا يشربوها لينا في كباية..
لكن عشان زيارتك وكلامك اللطيف دا،نحن ح نحاول نتكلم عربي (وكأن العربية هي التي لاتقبل التأويل،العربية ياسيد هي أم التاويل لأنها اللغة التي تحدث بها الرب )..
المقال باختصار،يتساءل :هل فعلا فار التنور،وللا الفورة لسّ 10000000؟
كنت متوقعك ترفض التغيير الذي يأتي من الخارج
تحياتي لكما
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: شطة خضراء)
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كلام في المليان صديقنا عليش الريدة،،، الرسالة وصلت و أأسف أن البعض لم يتلقها و يقول ليك إتكلم بالعربي!!،،، هذه خاطرة لن يستوعبها إلا من غادر السطح و غاص في عمق الأعماق، لكن برضو في النهاية الدو ح يكون لفوق يا صديقنا!.
الأخ الفاضل / شطة خضراء
التحيات لكم
أخي العزيز لماذا تعيب على أخوة لك يتحاورون مع صاحب المقال بمنتهى المودة والإخلاص ، وما العيب إذا قال أحدهم أني لم أفهم ذلك المقال ، ما العيب يا أخي ( شطة خضراء ) إذا قال لك أخوك الأصغر : ( أنا لم أستوعب الفكرة ؟؟ ) ، هل تسخر من أخيك وتعيبه بأنه لم يغادر السطح ولم يغص في الأعماق ؟؟ أم ستأخذ بيد أخيك بمنتهى الأخلاق والأدب دون ان تشعره بأنه قد أجرم بالقول ؟؟ ، كيف سيغادر السطح ويغوص في الأعماق وأنت المعين له هو ذلك الساخر الممقوت ؟؟ ، لماذا لا تكون لطيفاً في مداخلاتك مع الناس ؟؟ ، صدقني يا شطة خضراء أن صاحب المقال كان أكثر أدبا وتفهماً حين رد على ذلك المتداخل البرئ ، أنت هنا جرحت كبرياء الأبرياء الذين قد أقروا بواقع الحال ,, وقد لا يستطيعون الرد على أمثالك بنفس درجة الوقاحة ، ولكن هنالك من هو أقدر على إخراس أمثالك ألف مرة ، وقد فعلوها مرات ومرات والبراهين متوفرة في منبر الآراء بدرجة الغزارة والكثافة .
وهنالك سؤال نوجهه لك وهو : ( لماذا يا ( شطة خضراء ) أنت دائما تشهر خنجر العداء في وجه الأصدقاء والأعداء ؟؟ ، والإنسان السوي يفترض أن يكون لطيفا في معاملاته مع الآخرين ، ولا يشترط أن يكون وقحا لئيماً شريرا ممقوتا بالفطرة يبحث عن الأعداء بأي وسيلة من الوسائل !
المتداخل عادة قد يكون صديقا وبريئاً لا يرجو العداء ولا يحمل النوايا والخصومات فإذا بالأخ ( شطة خضراء ) يصر ثم يصر ليجعل من أي متداخل خصما لدوداً وعدواً ، يا ( شطة خضراء ) تمهل قليلاً واتقي الله ، وأعلم أن حسن المقال وطيب الكلمات يؤكد حسن الأخلاق ، كما يرفع من شأن الإنسان ، وأن سوء الأخلاق يوجد صورة منكرة لإنسان وقح ممقوت بالفطرة في نفوس الآخرين .
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: السنوسي / الكاملين)
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أعتقد أن الأخ شطة متداخل نشط و هذا شئ جيد و دليل إهتمام بما يطرح من مواضيع رغم إختلافنا معه لكن كما أشرت أخى السنوسى فإن الكلام الهادئ و الطيب الخالى من التجريح يصل بسهولة للعقول و القلوب و أحرى بتفهم وجهة النظر أما غير ذلك فهو كما قلت مجلبة للعداء و نحن لا نعرف بعضنا البعض فلماذا نكسب أوزارا نحن فى غنى عنها أو ربما شطة يستمد الأسلوب من لقبه فهو شطة حارة .
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)
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ربما مقاصد الدولة المهدية مقاصد عظيمة و ثورة مباركة أدت لطرد المستعمر لكن دائما عند الدعوة للدين لابد من تهيئة المجتمع لذلك حتى يتفهم غالب الناس أن الأمر لكن يكون سهلا و أنهم سيلقون شدة عظيمة و إبتلاء لن يصبر فيه إلا من قوى إيمانه الدولة المهدية حوصرت من قبل الدول الإستعمارية بريطانيا و النمسا و غيرها من الدول الكبيرة فى ذلك الوقت فاشتد بلاء الناس و كان المهديون يتوقعون من الناس أن يأتوا بمثل بما أتى به أبوبكر بماله كله و عمر وبنصف ماله و أن يجهز عثمان بن عفان جيش العسرة ولكن لم يحدث ذلك و إستنكر الناس ما يقوم به هؤلاء الدراويش لذلك لابد من الدعوة و التمهيد حتى لا يحدث الصدام نتيجة لإختلاف الأفهام و إختلاف المقاصد ويكون قد تبين الرشد من الغى و لا يحدث الإكراه فى الدين و الصدام بين المجتمع نفسه بين مؤيد ومعارض .
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)
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أخي السنوسي/ الكاملين
لم يكن القصد بالتأكيد هو التجريح او إلحاق الأذى بأحد إنما كان القصد هو ضرورة إعمال التفكير و الذهاب إلى ما وراء الكلمات و الحروف، فحاشاي أن أكون متعاليا أو متكبرا او عدائيا، فهذه أكثر الصفات التي أكرهها كرها ما بعده كره، فلو حدث و أن جلب أحدهم لوحة ذات أشكال متخفية و متداخلة و عرضها أمام جمع من الناس و جاءت إجابات الحاضرين بحسب ما كانوا يرونه أمامهم فطلب منهم صاحب اللوحة التعمق أكثر في تلك اللوحة و عدم الإكتفاء بالظاهر و الغوص في الأعماق، فهل يعتبر ذلك تجريحا و إساءة و تحقير؟؟!!!،،،
كما أنني أتشرق جدا بتعارفنا هنا و بنقاشاتنا بدون قصد أو تحقير لأننا نتناول شؤونا عامة و ليست فردية خاصة و يوما ما صدقوني سنلتقي في وطن حر ديمقراطي يسوده حكم القانون و سنتعارف وجها لوجه و في أرض الواقع.
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)
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مقالك دا يا أخينا عباره عن هترشات وطرطشه ليس الا
هذا منبر عام ويتوجب ان تخاطب الناس بلغتهم وعلى قدر عقولهم ان كنت تعقل
ومن البلاغة أن يفهمك الاخرون بدون عناء
قد يفهم مقالتك هذه أحد الهائمين المجدفين خارج السياقات أو الجماعه الحايمين فى الصوانى
لكن زول عاقل .. ما ظنيت
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)
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التومة
امدرمان - الصينية الفي بداية شارع العرضة
يا الأخت / التومة
لك التحيات
الصينية الأولي : هي لأهل البلدية والمحاكم ( نجا الله الخلائق من الضرائب والمحاكم ) .
الصينية الثانية : هي صينية ( التجاني الماحي ) ( نجا الله الخلائق من كلام الهارم بارم ) ,
الصينية الثالثة : هي صينية ( جامع أنصار السنة ) ( فلا بد من تقصير الجبة وإخفاء المسبحة ) !.
أها يــا التومة : لقد تشابهت علينا الصواني !!!!!!
والعنوان غير صريح المعاني !!!!
ولقد جئنا في الميعاد ولم نجدكم !!!!!
فالمرجو تحديد الصينية بالضبط ،،
بشرط أن لا تكون صينية ( التجاني الماحي ) .
فالمعروف أن الجعلي لن يقترب من صينية التجاني الماحي ولو دفعتي مليون من الجنيهات ّ!!ّ!ّ
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Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)
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( يا عبده ) شكرا على النصيحة !!
أنا بدأت أقول أن في الأمر ( إن ) !!
وإنسان اليوم لا يملك إلا ( صامولة واحدة ) فقط تتحكم في مقدرات العقل !!!! ,،
ولو انفلتت تلك الصامولة فالأمر يعني النهاية ،، ولا بد من التجاني الماحي !!
وتلك النصيحة أصبحت تقدم الآن للجميع في ظروف الحياة الصعبة !!
وكما ترى فإن الأخت ( تومة ) تعمل بكل جهد واجتهاد لكي توجدني في حضرة التجاني !!
تقول أن صينيتها بالقرب لميدان المولد ،، وذلك مجرد استدراج يقود لساحة التجاني !!
وأراك أيضا هنا تلمح بأن صينية التجاني الماحي هي أقرب الاحتمالات صحة لحالي !!!
وعليه فأنا قررت أن أعمل بنصيحة الأخ ( عليش ) وأذبح أية سخلة لأنهي الإشكال !!
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