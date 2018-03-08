فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 14-03-2018, 10:36 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الجعليون..فار التنور

08-03-2018, 06:03 AM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الجعليون..فار التنور

    05:03 AM March, 07 2018

    سودانيز اون لاين
    عليش الريدة-
    مكتبتى
    رابط مختصر

    ماهو التاريخ؟
    هو (رب فأنظرني إلى يوم يبعثون)..إبليس،أخطر شخصية على وجه الأرض..تكلم مع الله، سبق آدم في النشأة وفي النزول،ظل على دوام الزمن ــ وربما من قبل الزمن ـــ محركا فاعلا..
    يعرف بدرجة بالغة الدقة عن أشياء عديدة تؤرقنا..نظرية التطور،هجرات الانسان الأول،الهويات وإدعاءات النقاء العرقي..نشأة الأديان وأسبابها،الأخلاق وصيرورتها..
    اختلاف الألوان وتبعاته من الصراعات..التجمعات وكيفية تأمين احتياجاتها..وكيف عندما تقسو الطبيعة على تجمع لابد أن يدفع تجمع آخر الثمن..
    ولماذا لاينجح البشر في أن يكونوا عنصرا واحدا..إلخ..كل تلك المؤرقات العظيمة،هي بالنسبة له شهادة عيان وفعل..
    في لعبة الليدو،عندما تكون جالسا في المربع الذي هو على بعد أربع خطوات من السلم،وفي نفس الوقت هو على بعد خطوتين من الثعبان،
    فمايتعين عليك بالضبط،هو أن تقذف بالنرد ليقف بعد تقلبه رافعا الجهار لأعلى..لكن،إن عجزت عن هذه الحركة البسيطة،
    لامفر لك حينها من أن تجعل النرد يقف رافعا لأي رقم لأعلى خلاف الدو..
    حرية الاختيار توجب الحتم..دو ستُلدغ،جهار ستقفز...ماخلا ذلك هدنة،فعل يتيح لك التواجد في الوسط المحائد..هكذا هي القواعد..
    التشابه بين المهدية والانقاذ،جد مضحك،الأمر يبدو وكأن الرقعة واحدة والنرد واحد، الخصوم نفس الخصوم،الاختيار هو هو..الحتم دوما متمسك بألا يفعل غير الانتظار في نحر الترصد..
    لن يأتيك،أنت ستأتيه..والزمن مجرد حفلة تنكرية..
    محاولة اكتساب الشرعية بوسائل غير شرعية،تمزيق النسيج الذي كان قائما،الكره والنظر بعين الريبة من الجار والبعيد،العوز والمسغبة المفروضة على العامة وما يقابل ذلك من الثراء الفاحش المتاح للمقربين،
    الاقصاء والعنف مع الخصوم،الحروب الداخلية،التفسخ الأخلاقي..نكتة أن تعيش الدولة عالة على المواطن..
    ثم محاولة تغطية كل ذلك بالتدين القشري تجملا..لاشئ يوجب الثقة بالنفس مثلما تفعل القشور..كلما ملكت هبة أن تحاول النفاذ إلى اللب،قلت عندك نزعة الثقة بالنفس..حتى إن وصلت لب اللب،صارت نفسك مصدر فزعك..
    دو ستلدغ..لكن رغم علمك بذلك،لا يأتي منك خلاف المزيد من الدو،لاوجود لجهار ولاحتى لرقم آخر..إن تعذر الجهار فحاول مع اليك...دو لاشئ غير الدو..
    قبيلة الجعليين،قبيلة معروفة لكل السودانيين..كانت في البداية من القبائل المؤسسة للمهدية،محمد أحمد المهدي أمه من الجعليين،وربما لم يكن هذا هو سبب تأييد الجعليين للمهدية ..
    ربما اقتنعت القبيلة بالدعوة المهدية..لكن على أي حال،اصطدمت القبيلة بالدولة المهدية في نهاية المطاف،وحدثت مذبحة المتمة الشهيرة..بعد تلك المذبحة لم تبق المهدية طويلا..
    حدث التدخل الخارجي،اجتاح المستعمر البلاد..
    دو ستلدغ..إن تعذر الجهار فحاول مع اليك..لن يأتي منك غير الدو...حرية الاختيار توجب الحتم..إبليس أخطر شخصية على وجه الأرض..فار التنور.

                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-03-2018, 09:30 AM

التومة


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    ﺩﻭ ﺳﺘﻠﺪﻍ..ﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﻋﻠﻤﻚ ﺑﺬﻟﻚ،ﻻ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻨﻚ ﺧﻼﻑ
    ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭ،
    ،
    شكراً ايها الحكيم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-03-2018, 10:15 AM

يا اخينا تكلم عربي


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)

    الأخ الفاضل / عليش الريدة
    التحيات لكم وللإخوة القراء
    أكون كاذبا ومنافقاً لو قلت لك أنني فهمت جملة واحدة في مقالكم ( الجعليون ـ فار التنور ) ,, وكان من السهل جدا أن ادعي العلم بغير علم ولا أدعي الجهل ،، ولكن علمتني الحياة أنه من المستحيل أن يخدع الإنسان نفسه !! ،، أخي الفاضل العزيز ( ما الذي يدفعك لتقيس أقدام النملة ؟؟؟ ) ،، والكل يعلم أن النملة لا تشتكي لأنها حافية !! ,, في هذا العصر الذي نحن فيه يكفي أن يقول المرء : ( جاء زيد وذهب عمرو )،، ومجرد الاجتهاد في تلوين الذهاب والإياب يطرد السامعين عن المكان ،، لأن الأمر لا يستحق الانتظار والاستماع !! ,, وهو نفس العصر الذي يشتكي من كثرة الحروف الواردة لطبلة الأذن دون جهد أو عناء .. وإنسان اليوم لا يحتاج إلى التنقيب في طلاسم الحروف ,, ( جات جات ولو ما جات إنشاء الله ما جات !! ) ,, وتلك تماثل وضعية النرد الذي يتردد قبل أن يتخذ الوضعية الأخيرة .. فلو طابقت الأمنيات كان بها ولو خالفت الأمنيات يقال حينها الامر قد وافق القدر ! .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

10-03-2018, 12:10 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: يا اخينا تكلم عربي)

    مرحب ياالتومة وشكرا على الكلام الطيب..

    أخونا عربي..
    كلامك صحيح لو كان دا مقال رأي..لكن دا مقال خواطر...
    أدروب لو عزمتو جبنة،بنصحك تحضّر فناجينك أم نجوم..لو حلفت طلاق وللا كسرت رقبتك مابشربليك الجبنة في كباية،ودا لأنو كيييف..
    أها..
    الخواطر دي عندها كيييفنها برضو...ومابيرضوا يشربوها لينا في كباية..
    لكن عشان زيارتك وكلامك اللطيف دا،نحن ح نحاول نتكلم عربي (وكأن العربية هي التي لاتقبل التأويل،العربية ياسيد هي أم التاويل لأنها اللغة التي تحدث بها الرب )..
    المقال باختصار،يتساءل :هل فعلا فار التنور،وللا الفورة لسّ 10000000؟
    كنت متوقعك ترفض التغيير الذي يأتي من الخارج
    تحياتي لكما
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 06:28 AM

شطة خضراء


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    كلام في المليان صديقنا عليش الريدة،،، الرسالة وصلت و أأسف أن البعض لم يتلقها و يقول ليك إتكلم بالعربي!!،،، هذه خاطرة لن يستوعبها إلا من غادر السطح و غاص في عمق الأعماق، لكن برضو في النهاية الدو ح يكون لفوق يا صديقنا!.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 08:13 AM

السنوسي / الكاملين


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: شطة خضراء)

    كلام في المليان صديقنا عليش الريدة،،، الرسالة وصلت و أأسف أن البعض لم يتلقها و يقول ليك إتكلم بالعربي!!،،، هذه خاطرة لن يستوعبها إلا من غادر السطح و غاص في عمق الأعماق، لكن برضو في النهاية الدو ح يكون لفوق يا صديقنا!.

    الأخ الفاضل / شطة خضراء
    التحيات لكم
    أخي العزيز لماذا تعيب على أخوة لك يتحاورون مع صاحب المقال بمنتهى المودة والإخلاص ، وما العيب إذا قال أحدهم أني لم أفهم ذلك المقال ، ما العيب يا أخي ( شطة خضراء ) إذا قال لك أخوك الأصغر : ( أنا لم أستوعب الفكرة ؟؟ ) ، هل تسخر من أخيك وتعيبه بأنه لم يغادر السطح ولم يغص في الأعماق ؟؟ أم ستأخذ بيد أخيك بمنتهى الأخلاق والأدب دون ان تشعره بأنه قد أجرم بالقول ؟؟ ، كيف سيغادر السطح ويغوص في الأعماق وأنت المعين له هو ذلك الساخر الممقوت ؟؟ ، لماذا لا تكون لطيفاً في مداخلاتك مع الناس ؟؟ ، صدقني يا شطة خضراء أن صاحب المقال كان أكثر أدبا وتفهماً حين رد على ذلك المتداخل البرئ ، أنت هنا جرحت كبرياء الأبرياء الذين قد أقروا بواقع الحال ,, وقد لا يستطيعون الرد على أمثالك بنفس درجة الوقاحة ، ولكن هنالك من هو أقدر على إخراس أمثالك ألف مرة ، وقد فعلوها مرات ومرات والبراهين متوفرة في منبر الآراء بدرجة الغزارة والكثافة .

    وهنالك سؤال نوجهه لك وهو : ( لماذا يا ( شطة خضراء ) أنت دائما تشهر خنجر العداء في وجه الأصدقاء والأعداء ؟؟ ، والإنسان السوي يفترض أن يكون لطيفا في معاملاته مع الآخرين ، ولا يشترط أن يكون وقحا لئيماً شريرا ممقوتا بالفطرة يبحث عن الأعداء بأي وسيلة من الوسائل !

    المتداخل عادة قد يكون صديقا وبريئاً لا يرجو العداء ولا يحمل النوايا والخصومات فإذا بالأخ ( شطة خضراء ) يصر ثم يصر ليجعل من أي متداخل خصما لدوداً وعدواً ، يا ( شطة خضراء ) تمهل قليلاً واتقي الله ، وأعلم أن حسن المقال وطيب الكلمات يؤكد حسن الأخلاق ، كما يرفع من شأن الإنسان ، وأن سوء الأخلاق يوجد صورة منكرة لإنسان وقح ممقوت بالفطرة في نفوس الآخرين .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 08:57 AM

عبد العظيم


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: السنوسي / الكاملين)

    أعتقد أن الأخ شطة متداخل نشط و هذا شئ جيد و دليل إهتمام بما يطرح من مواضيع رغم إختلافنا معه لكن كما أشرت أخى السنوسى فإن الكلام الهادئ و الطيب الخالى من التجريح يصل بسهولة للعقول و القلوب و أحرى بتفهم وجهة النظر أما غير ذلك فهو كما قلت مجلبة للعداء و نحن لا نعرف بعضنا البعض فلماذا نكسب أوزارا نحن فى غنى عنها أو ربما شطة يستمد الأسلوب من لقبه فهو شطة حارة .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 07:29 AM

عبد العظيم


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    ربما مقاصد الدولة المهدية مقاصد عظيمة و ثورة مباركة أدت لطرد المستعمر لكن دائما عند الدعوة للدين لابد من تهيئة المجتمع لذلك حتى يتفهم غالب الناس أن الأمر لكن يكون سهلا و أنهم سيلقون شدة عظيمة و إبتلاء لن يصبر فيه إلا من قوى إيمانه الدولة المهدية حوصرت من قبل الدول الإستعمارية بريطانيا و النمسا و غيرها من الدول الكبيرة فى ذلك الوقت فاشتد بلاء الناس و كان المهديون يتوقعون من الناس أن يأتوا بمثل بما أتى به أبوبكر بماله كله و عمر وبنصف ماله و أن يجهز عثمان بن عفان جيش العسرة ولكن لم يحدث ذلك و إستنكر الناس ما يقوم به هؤلاء الدراويش لذلك لابد من الدعوة و التمهيد حتى لا يحدث الصدام نتيجة لإختلاف الأفهام و إختلاف المقاصد ويكون قد تبين الرشد من الغى و لا يحدث الإكراه فى الدين و الصدام بين المجتمع نفسه بين مؤيد ومعارض .
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 09:10 AM

التومة


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)


    الأستاذ عليش صاحب قلم مميز ومفردة جميلة غريبة وكثيفة ومحببة
    يحتاج القاريء معه لخيال طلق وروح بسيطة..أتابع ما يكتب منذ زمن
    له ولكم بعد الصفاء..عميق إحترامي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 09:16 AM

شطة خضراء


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    أخي السنوسي/ الكاملين
    لم يكن القصد بالتأكيد هو التجريح او إلحاق الأذى بأحد إنما كان القصد هو ضرورة إعمال التفكير و الذهاب إلى ما وراء الكلمات و الحروف، فحاشاي أن أكون متعاليا أو متكبرا او عدائيا، فهذه أكثر الصفات التي أكرهها كرها ما بعده كره، فلو حدث و أن جلب أحدهم لوحة ذات أشكال متخفية و متداخلة و عرضها أمام جمع من الناس و جاءت إجابات الحاضرين بحسب ما كانوا يرونه أمامهم فطلب منهم صاحب اللوحة التعمق أكثر في تلك اللوحة و عدم الإكتفاء بالظاهر و الغوص في الأعماق، فهل يعتبر ذلك تجريحا و إساءة و تحقير؟؟!!!،،،

    كما أنني أتشرق جدا بتعارفنا هنا و بنقاشاتنا بدون قصد أو تحقير لأننا نتناول شؤونا عامة و ليست فردية خاصة و يوما ما صدقوني سنلتقي في وطن حر ديمقراطي يسوده حكم القانون و سنتعارف وجها لوجه و في أرض الواقع.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 02:33 PM

زول


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    مقالك دا يا أخينا عباره عن هترشات وطرطشه ليس الا
    هذا منبر عام ويتوجب ان تخاطب الناس بلغتهم وعلى قدر عقولهم ان كنت تعقل
    ومن البلاغة أن يفهمك الاخرون بدون عناء
    قد يفهم مقالتك هذه أحد الهائمين المجدفين خارج السياقات أو الجماعه الحايمين فى الصوانى
    لكن زول عاقل .. ما ظنيت


                   |Articles |News |مقالات |بيانات

11-03-2018, 05:40 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: زول)

    قد يفهم مقالتك هذه أحد الهائمين المجدفين خارج السياقات أو الجماعه الحايمين فى الصوانى
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بس ديل ياهم ناسي..
    لو عارف منبرهم وين دلني عليه..
    يازول عاقل ...ماظنيت
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 08:28 AM

التومة


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    اذا كان يقصد اهل الهيام من اصحاب الذوق والصفاء
    المتدرشون على موائد الفضل الالهي
    اهل التفكر والارواح الشفيفة..فقد عرف ناسك يا استاذ عليش
    الله يجعلنا منهم
    ...
    التومة
    امدرمان - الصينية الفي بداية شارع العرضة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 08:58 AM

تشابهت علينا البقر


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)

    التومة
    امدرمان - الصينية الفي بداية شارع العرضة

    يا الأخت / التومة
    لك التحيات
    الصينية الأولي : هي لأهل البلدية والمحاكم ( نجا الله الخلائق من الضرائب والمحاكم ) .

    الصينية الثانية : هي صينية ( التجاني الماحي ) ( نجا الله الخلائق من كلام الهارم بارم ) ,

    الصينية الثالثة : هي صينية ( جامع أنصار السنة ) ( فلا بد من تقصير الجبة وإخفاء المسبحة ) !.

    أها يــا التومة : لقد تشابهت علينا الصواني !!!!!!

    والعنوان غير صريح المعاني !!!!

    ولقد جئنا في الميعاد ولم نجدكم !!!!!

    فالمرجو تحديد الصينية بالضبط ،،

    بشرط أن لا تكون صينية ( التجاني الماحي ) .

    فالمعروف أن الجعلي لن يقترب من صينية التجاني الماحي ولو دفعتي مليون من الجنيهات ّ!!ّ!ّ
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 09:11 AM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: تشابهت علينا البقر)

    ياتشابهت علينا البقر..
    شوف أقرب سخلة منك و أضبحا..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 09:10 AM

التومة


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    ههههههه
    حبابك والابقار المتشابهة تتفاهم
    ،
    انا لا لي في الحاكم ولا في الحكيم
    بقياس الخطوات هي اقرب لميدان المولد
    صينيتي..حيث اعبر
    ،
    سلام وتحية
    ،
    الجعلية تصرف
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 09:30 AM

عبده


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)

    فى زمنا دا يخيل لى التجانى الماحى أقرب للصينية
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 09:55 AM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عبده)

    غايتو أنا بقيت مافاهم أي حاجة في البوست دا..
    تحبوا اللعب زي عيونكم،ضيعتوا علي المقال..الله يسامحكم،لكن أنا نهيييييي
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 10:23 AM

تشابهت علينا البقر


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    ( يا عبده ) شكرا على النصيحة !!

    أنا بدأت أقول أن في الأمر ( إن ) !!

    وإنسان اليوم لا يملك إلا ( صامولة واحدة ) فقط تتحكم في مقدرات العقل !!!! ,،

    ولو انفلتت تلك الصامولة فالأمر يعني النهاية ،، ولا بد من التجاني الماحي !!

    وتلك النصيحة أصبحت تقدم الآن للجميع في ظروف الحياة الصعبة !!

    وكما ترى فإن الأخت ( تومة ) تعمل بكل جهد واجتهاد لكي توجدني في حضرة التجاني !!

    تقول أن صينيتها بالقرب لميدان المولد ،، وذلك مجرد استدراج يقود لساحة التجاني !!

    وأراك أيضا هنا تلمح بأن صينية التجاني الماحي هي أقرب الاحتمالات صحة لحالي !!!

    وعليه فأنا قررت أن أعمل بنصيحة الأخ ( عليش ) وأذبح أية سخلة لأنهي الإشكال !!
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 10:18 AM

التومة


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: عليش الريدة)

    بعتذر
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 12:04 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)

    إنتي سماح،لكن الباقين نهيييي..
    وخاصة الأخ بتاع البقر دا...
    من جا خاشي بمراحو ونحن العجاجة حاميانا الشوف..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

12-03-2018, 12:04 PM

عليش الريدة
<aعليش الريدة
تاريخ التسجيل: 17-08-2015
مجموع المشاركات: 1406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


Re: الجعليون..فار التنور (Re: التومة)

    إنتي سماح،لكن الباقين نهيييي..
    وخاصة الأخ بتاع البقر دا...
    من جا خاشي بمراحو ونحن العجاجة حاميانا الشوف..
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de