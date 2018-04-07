الجاسوس يبحث عن الاحترام..!! بقلم عبدالباقي الظافر

03:15 PM April, 07 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

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فجأة، تجمّدت الحياة في وسط مدينة بوسطن..أحد المواطنين سقط من أعلى بناية البلدية التي تمثل عمودية المدينة.. تحركت سيارات الإسعاف وعربات الإطفاء وتناثر رجال الشرطة وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي في كل مكان.. فضائية (الحياة اليوم) كشفت أن المواطن المعني لقي حتفه فيما يبدو أنها عملية انتحار هدفت لجذب الأنظار لقضية سياسية..



راديو بوسطن أفلح في تحديد هوية القتيل بأنه مواطن أمريكي من أصول سودانية اسمه أحمد بابكر يبلغ خمسة وخمسين عامًا ويعمل سائقاً في شركة نظافة بلدية بوسطن.



بضعة وعشرون عاماً والحرب تطارد الشاب السوداني أحمد بابكر.. ترك تعليمه قبل أن يكمل المرحلة المتوسطة وجاء للعراق بحثاً عن فرصة عمل..



لم يجد عملاً غير أن يذهب للجبهة الشرقية مقاتلاً في حرب لا تهمه كثيرًا.. كان حظه جيدًا فخرج من الحرب الإيرانية العراقية ببعض الجروح ومكافأة مالية وضعت رجله في طريق الهجرة إلى أمريكا التي كان يحلم بها كثيرًا.. كان لديه اعتقاد أن كل مشاكله ستحل بمجرد أن يصل إلى تلك الأرض الباردة..



جاءته الفرصة على طبق من ذهب بعد غزو الكويت.. عبر الحدود باحثاً عن العدو.. قدم نفسه للأمريكيين باعتباره مقاتلاً سابقاً في الجيش العراقي ولديه معلومات.. بعد قليل من الوقت اكتشف الأمريكيون أن أحمد بابكر لا يملك شيئاً مفيداً عن الماضي فعرضوا عليه أن يعود إلى العراق ليكون عيناً تبصر لهم.. المكافأة كانت إعادة توطينه بالولايات المتحدة.. عاش مع الخطر في بغداد.. كانت دواخله تغلي مثل المرجل.. هو مع الحرب وضدها.. يشعر بالامتنان للعراق وفي ذات الوقت يخدم الأمريكيين.. بيد أنه كان سعيداً بنهاية الحرب وتحرير الكويت.



حينما وصل إلى مدينة بوسطن في شتاء ١٩٩٢وجد الحلم مجرد سراب يحسبه الظمآن ماءً.. الحياة هنا قاسية.. قطار التعليم فاته.. ليس لديه أسرة وأبناء.. بات تائهًا يعاقر الخمر ويطارد العاهرات في شوارع المدينة الفاحشة.. أحيانًا يعمل وأوقاتاً يعتمد على المعونات الحكومية.. استيقظ من سباته العميق حينما نعى الناعي والدته.. شعر بصدمة جعلته يعيد جرد الحسابات.. جمع له بعض السودانيين مالاً يساعده في رحلة الحزن إلى السودان.



هنالك في حي الدروشاب رأى فاطمة.. فتاة صغيرة وجميلة ومحتشمة وطموحة.. لم يكن يحتاج سوى أن يقدم (القرين كارت) الأمريكي حتى يصل إلى مبتغاه.. كل الناس تحلم بالهجرة إلى تلك الدنيا التي لا يعرفونها.. على عجل تزوج أحمد من بابكر من فتاته واعدًا بإكمال إجراءات الهجرة في أسرع وقت.. الشهر الأول يمضي والثاني والثالث..عام إثر عام والأوراق ما زالت تنتقل بين إدارات الهجرة الأمريكية.. لا أحد يقدر خدمات جاسوس سابق.. كان كل يوم يحتقر ذاته وهو يسعى بين شوارع المدينة ليجمع النفايات.. يسهر مع نفسه ويسأل ذاته كيف سيكون رد فعل فتاته الحالمة حينما تعلم بوظيفته الدنيا وماضيه التافه.



في ذاك الصباح الباكر اتصلت عليه شقيقته مريم .. من نبرات صوتها أدرك أنها تحمل أخبارًا سيئة.. حاولت أن تخفف من الصدمة بعبارات لا تحمل معاني محددة مثل الحياة قسمة ونصيب.. أراد لها أن تحمله بسرعة إلى النهاية.. إزاء عجلته أخبرته أن زوجته فاطمة صالح طلبت الطلاق عبر المحكمة بسبب الغيبة والبارحة نالت حكماً بذلك.. قطع الاتصال وشقيقته تحاول أن تخبره أن من حقه الاستئناف.



غاب عن العمل في ذلك الصباح.. شرب حتى الثمالة وقرر أن يمضي إلى دائرة الهجرة ليقتل عدداً من الموظفين الذين ظلموه ولم يوفقوا أوضاعه.. بخبرته كمقاتل سابق أدرك أن الأمر لن يكون سهلاً.. تلك الفكرة ربما ترسله إلى السجن ..أخيرًا قرر أن يمارس الاحتجاج من المبنى الذي يشغله عمدة المدينة.. صعد إلى سطح المبنى حين يتواجد عدد من السائحين .. رأى من ذاك المكان الناس أصغر حجماً.. ابتسم ثم رمى بنفسه من ذاك المكان وترك ورقة مكتوب عليها بخط رديء كنت جاسوسًا ولم أجد الاحترام .



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