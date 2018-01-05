الثورة أصبحت واجب بقلم الطيب محمد جاده

10:06 AM January, 05 2018 سودانيز اون لاين

الطيب محمد جاده-فرنسا باريس

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مع بداية العام تفاجأ الشعب السوداني بموجة غلاء لم يسبق لها مثيل ، حيث أصبح الكل يبحث عن مخرج من هذه الموجة ، علي حسب قراءتي لواقع الدولة السودانية ليس هناك مخرج من هذه الموجة إلا بأزالة نظام الكيزان ،

عندما يتعفن النظام فنبحث عن حل ويطرح الكثيرون رؤاهم فتتجه كل كتلة وراء الحل الذي يقنعها ، تتنوع الحلول ولكن الحل في هذا النظام المتعفن واحد الثورة الثورة لا خيار آخر . فلابد من تغيير النظام المتعفن برمته من سفاحهم البشير الي راعي الغنم الحقير ، هذا النظام تعفن حتي طفحت ريحته وقصف بالدولة السودانية إلى مستنقع الفشل والمهذلة ، ما تفعله الثورة ويعجز عنه شيخ الدراويش الصادق وأعوانه في تغيير النظام المتعفن هو نسف هذا النظام الظالم وتطهيره ، ليس لأن الثورة فعل عنيف بل لأنها انتصار للشعب على الكيزان المعفنيين ، وبهذه الثورة يحقق الشعب كل طموحاته وحقوقه ، ولا يمكن إنجاز هذه الثورة إلا بأرادة الشعب ووحدته ، أن الحل الثوري واجب بعد تكرار فشل الكيزان محليا وعالميا ، لأن الحل الثوري يحرر الشعب من عفن النظام المتوحش ، الحل الثوري هو الديمقراطية الاجتماعية حيث الحكم المباشر والفعال لغالبية الشعب ، الثورة هي الحل في اسقاط النظام المتعفن ، الثورة هي تعبير عن إرادة وعزيمة الشعب بالتغيير . الثورة هي التي يسيرها الشعب الكادح الذي ذاق الويل بفعل الكيزان لمدة تسعة وعشرون عام ، فلابد من ثورة شعبية تطيح بهؤلاء الكلاب وتخلق جبهة قوية من ابناء الشعب الشرفاء لتحطيم مثلث الشر الذي يعرقلنا: الصادق المهدي ، نداء السودان ، الجبهة الثورية . الثورة الشعبية تحتاج إلى شرارة تشعل النار في الهشيم ، وليس كثيرا على شباب السودان ونشطائه الحقيقيين أن يحصلوا على هذا الشرف التاريخي. شرف تغيير النظام المتعفن



الطيب محمد جاده



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