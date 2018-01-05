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الثورة أصبحت واجب بقلم الطيب محمد جاده

05-01-2018, 10:06 AM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 132

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الثورة أصبحت واجب بقلم الطيب محمد جاده

    10:06 AM January, 05 2018

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    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
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    مع بداية العام تفاجأ الشعب السوداني بموجة غلاء لم يسبق لها مثيل ، حيث أصبح الكل يبحث عن مخرج من هذه الموجة ، علي حسب قراءتي لواقع الدولة السودانية ليس هناك مخرج من هذه الموجة إلا بأزالة نظام الكيزان ،
    عندما يتعفن النظام فنبحث عن حل ويطرح الكثيرون رؤاهم فتتجه كل كتلة وراء الحل الذي يقنعها ، تتنوع الحلول ولكن الحل في هذا النظام المتعفن واحد الثورة الثورة لا خيار آخر . فلابد من تغيير النظام المتعفن برمته من سفاحهم البشير الي راعي الغنم الحقير ، هذا النظام تعفن حتي طفحت ريحته وقصف بالدولة السودانية إلى مستنقع الفشل والمهذلة ، ما تفعله الثورة ويعجز عنه شيخ الدراويش الصادق وأعوانه في تغيير النظام المتعفن هو نسف هذا النظام الظالم وتطهيره ، ليس لأن الثورة فعل عنيف بل لأنها انتصار للشعب على الكيزان المعفنيين ، وبهذه الثورة يحقق الشعب كل طموحاته وحقوقه ، ولا يمكن إنجاز هذه الثورة إلا بأرادة الشعب ووحدته ، أن الحل الثوري واجب بعد تكرار فشل الكيزان محليا وعالميا ، لأن الحل الثوري يحرر الشعب من عفن النظام المتوحش ، الحل الثوري هو الديمقراطية الاجتماعية حيث الحكم المباشر والفعال لغالبية الشعب ، الثورة هي الحل في اسقاط النظام المتعفن ، الثورة هي تعبير عن إرادة وعزيمة الشعب بالتغيير . الثورة هي التي يسيرها الشعب الكادح الذي ذاق الويل بفعل الكيزان لمدة تسعة وعشرون عام ، فلابد من ثورة شعبية تطيح بهؤلاء الكلاب وتخلق جبهة قوية من ابناء الشعب الشرفاء لتحطيم مثلث الشر الذي يعرقلنا: الصادق المهدي ، نداء السودان ، الجبهة الثورية . الثورة الشعبية تحتاج إلى شرارة تشعل النار في الهشيم ، وليس كثيرا على شباب السودان ونشطائه الحقيقيين أن يحصلوا على هذا الشرف التاريخي. شرف تغيير النظام المتعفن

    الطيب محمد جاده
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