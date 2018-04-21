الثأر لدم أبى بكر الصديق في أدغال جنوب كردفان

الثأر لدم أبى بكر الصديق في أدغال جنوب كردفان

بريمة محمد أدم/ واشنطن

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منذ أن كنت صغيراً ومتى ما ظهر ثعباناً صغيراً كأصبع إبنى عامر أو عظيماً كعصا جدى، كانت جدتى تشمر عن ساقيها للجهاد وتحمل عموداً غليظاً كمرق العنقريب أو أعظم بكلتى يديها وهى تهاجم الثعبان بلا هواده وهى تقول الثأر ثأرك يا أبوبكر الصديق. بعد أن نضج عودى سألتها ما حكاية ثأر أبوبكر. قالت لقد إغتال الثعبان خليفة المؤمنين. فقلت لها هل إغتيال ثعبان واحد لأبى بكر الصديق في جزيرة العرب (ولا أدرى صحة مقتل أبى بكر ملدوغاً) يعنى كل ثعابين الأرض تتحمل وزر ذلك الثعبان اللعين إلي يوم الدين – فقالت جدتى بكل تأكيد نعم وإلي يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. ما علاقة هذه القصة بوجود القبائل العربية في جنوب كردفان. إذا قام الختم محمد عثمان الميرغنى، أو شيخ الترابى أو إمام الأنصار الصادق المهدى أو زعيم الحزب الشيوعى محمد إبراهيم نقد وما دونهما من خلق الله إلي أسفل خلق الله من صعاليق بنى أمية بعمل يناهض أهل الجبال تنهال علينا حكاية الثأر ثأرك يا أبوبكر الصديق. مع إننا نفخر بخلفيتنا التأريخية، أيضاً، نفخر بخصوصيتنا الجنوب كردفانية. إن هذا الخلط الغريب من قبل أهل جنوب كردفان يؤكد تعقيدات وجود القبائل العربية في المنطقة. لمعرفة مزيد من حياة القبائل العربية، ماضيها وحاضرها، خصوصيتها، ودور التمرد في هدم مقومات وجودها ومحاولة إجلاءها من جنوب كردفان راجع مقالاتى في سودانيز أون لاين تحت عنوان (جنوب كردفان: القوميات العربية عبر الزمان والمكان وتداعيات الحرب الأهلية 1-5). |Articles |News |مقالات |بيانات