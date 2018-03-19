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التُويْجِر المخضرم الصادق المهدي للاستيراد بقلم الامير الدكتور هاشم مختار

19-03-2018, 11:05 PM

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التُويْجِر المخضرم الصادق المهدي للاستيراد بقلم الامير الدكتور هاشم مختار

    11:05 PM March, 19 2018

    سودانيز اون لاين
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    شهدنا قبل يومين اعادة الارتماء الي حصن حكومة البشير، تحت تمثيلية نداء السودان. الذي يقوده الصادق المهدي زعيم حزب الامة. وبمباركة التنظيمات التي تنضوي تحته.

    توافقوا وتواثقوا على الارتماء ونبذ السلاح والميدان، وبها واد ثورة الثوار والتنازل طواعية لمطالب الأحرار.

    ونعلم انّ مقاصد الصادق المهدي الغير معلنة هي واد اي مقاومة مسلحة ضد المركز. وحماية مصالحه ولا سيما عشيرته المستوزرين بديوان البشير. اتي ليصطاد المقاومة الحقيقية التي لازالت توًرِق مضاجع النظام.

    وحاول وبعزيمة عمرو بن العاص عند فتح مصر مرتين. حاول جاهداً الالتفاف ثم الاقتراب، فالدخول والخروج، فالتصوير والتاطير، حول زمام المقاومة المسلحة بقيادة (عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو).

    وها هو الصادق اليوم يعود الي الخرطوم وبمعيةِ ايضاً ثوار(جِبْرِيل ومناوي وعرمان وعقّار). وإذ تكررت جولات الصادق في واد الثورات منذ ايّام الجبهة الوطنية بقيادة الشريف الهندي في السبعينات وعاد مرات ومرات ايّام التجمع الوطني بقيادة الميرغني في التسعينات.

    وها هو الآن عادٌ لِتَوِهِ من الخرطوم بعد تفريغ شحنته من حصاد نداء السودان، عندما تأسس 2014. و ريثما أينع ثماره او كاد انْ. الا انّ الاحمال ثَقُلَتْ عَلَيْهِ وراي ان يتم تفريغهُ في مشوارين او ثلاثة او حتى أربعة حتي يتم نقل الجميع الي الخرطوم.

    الا انّ عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو لازلا أهداف مشروعة بعيدة المنال عن التاجر او التُويجِر الصادق المهدي. وحملهما ثقيلٌ جداً. هذا الحمل يسمى(نُقَاوِمْ و لا نُسَاوِم) وهي بضاعةٌ نادرةٌ ومرةٌ علقمٌ، لا يستسِيقها التُجّار.
    (تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا(90) سورة مريم.

    سيُقام سوق دلالة جديد، بالمعايير المرة المعروفة يُضُم(قوات عبدالواحد نور وعبدالعزيز الحلو) وعلي محمود حسنين وغالبية المعارضة المدنية ممثلةً في الحزب الشيوعي وحزب الموتمر السوداني وجبهة الشرق والنقابات المهنية واتحادات النساء. وسنرى التُويْجِر في هذا السوق بثوبٍ جديد.

    الامير الدكتور هاشم مختار
    لندن 19 مارس 2019
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