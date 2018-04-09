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التيجاني سيسي يتطاول مع المتطاولين في البنيان في كافوري! بقلم عثمان محمد حسن

09-04-2018, 05:50 PM

عثمان محمد حسن
<aعثمان محمد حسن
تاريخ التسجيل: 30-12-2014
مجموع المشاركات: 170

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التيجاني سيسي يتطاول مع المتطاولين في البنيان في كافوري! بقلم عثمان محمد حسن

    05:50 PM April, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    عثمان محمد حسن-
    مكتبتى
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    · أتى نظام البشير بالظلم و جعله قاعدةً بنى عليها نظام حكمه في
    السودان.. و قرَّب إليه بعض معارضيه، المؤلفة جيوبهم، و علمهم كيف يمشون
    على درب سرقة أموال الشعب و ظلم المستضعفين دون خشية مساءلة.. فصار كل من
    يدخل دائرة البشير لصاً محترفاً مثل غيره من بطانة البشير الأولين..

    · شاهدتُ قصر التيجاني سيسي بمنطقة كافوري.. و ذلك في مشاهد ب( يو
    تيوب) نشرتها صحيفة سودانيزأونلاين يوم 7 أبريل 2018.. كان قصراً
    مهيباً.. كل شيئ فيه يدل على الفخامة و السيادة و العظمة المستدامة
    ديمومةً أبدية في نعيم أبدي..

    · أحسستُ بوجود ارتباك في مكان ما.. و شعرتُ بأن هناك، في كافوري،
    من يحاولون الهروب من واقع السودان الأليم!

    · ثم رأيتً أهالي دارفور يصارعون الظلم و قسوة عناصر الطبيعة في
    العراء.. و اثنين من الصبية يتدثران بخرقتين باليتين درءً للأمطار.. و
    خياماً متناثرة هنا و هناك.. و مرضى و دماء تسيل من مصابين بفعل قاتل
    ما.. و تسبق كلَّ لقطةٍ من اللقطات المأساوية لقطةٌ من داخل قصر التيجاني
    سيسي المنعَّم بما يعكس مأساة إنسان دارفور في مقابل النعيم الذي يغمر
    سيسي و صناع سلام دارفور..

    · كان مصور اللقطات بارعاً حيث أظهر التضاد بين كافوري و دارفور
    لتشكِّل اللقطات فاجعةً تهز ضمير كل ذي ضمير.. و لتؤكد أن ( الثائر)
    التيجاني سيسي يسير على درب أباطرة نظام الانقاذ.. و أنه أنقذ نفسه و
    أنقذ أهليه الأقربين.. و ترك بقية ( الغبش) من سكان دارفور لمصيرهم
    البائس..

    · يقف قصر التيجاني سيسي في منطقة كافوري شاهداً على ترف يتجاوز
    المعقول في بلد كالسودان:- قاعات عديدة واسعة أثاثاتها تسخر من فقر الشعب
    السوداني.. و حيطان و أضواء ملونة تأسر ألباب زوار القصر.. و أباجورات و
    مستلزمات من عالم غير عالمنا، لزوم ما لا يلزم، و قاعة فخيمة مخصصة
    للبلياردو..

    · قاعة فخيمة للبلياردو يا سيسي؟! قاعة للبلياردو..؟! كيف أسقطْتَ
    العدالة، و العدالة الاجتماعية بالذات، من شعار حزبك (حركة التحرير
    والعدالة) .. و كيف أسقطت التحرير، فحررت نفسك و لم تحرر أهل دارفور من
    براثن الجنجويد..؟

    · أغرتكم الدنيا يا تيجاني.. فصرتم تعملون لأجلها و كأنكم تعيشون
    أبداً.. و لا تصيخون السمع إلى صوت المتنبئ:- " وَ المَوتُ آتٍ
    وَالنُفوسُ نَفائِسٌ وَ المُستَغِرُّ بِما لَدَيهِ الأَحمَقُ"!



    · شاهدتُ ذلك ( اليو تيوب)، فتذكرتُ المشادات التي نشبت بين قوات
    أبو قردة، الأمين العام لسلطة سلام دارفور، و بين قوات التيجاني سيسي،
    رئيس السلطة في فندق روتانا، و كادت المشادات أن تتحول إلى استخدام
    السلاح في يناير – ٢٠١٤:-

    · في ذلك اليوم، اقتحمت مجموعة تتبع للوزير/ بحر إدريس أبو قردة
    مقر الاحتفال بفندق روتانا، و حاولت الاشتباك مع قيادات السلطة... و
    تمكنت من توزيع بيانات تتهم فيها د. التيجاني سيسي بالفساد المالي
    والإداري في المشروعات التي تم تنفيذها في إطار تنمية دارفور..

    · و أجبر الهرج الذي ساد المؤتمر إلى إعلان إلغائه.. و غادر
    التيجاني سيسي فندق (السلام روتانا) وسط حراسة مشددة من قواته التي تم
    استدعاؤها على عجل عند بداية اقتحام جماعة أبو قردة لمكان المؤتمر
    بالفندق..

    · كانت الواقعة مهزلة من مهازل نظام ( الانقاذ) و مهازل مستجدي
    النعمة النابعة من فوضى النظام.. الذي أُطلق للمجموعتين عنان المال و
    الجاه.. فنسي القائدان قضيتهما الأساسية المتمركزة في ( التحرير و
    العدالة).. و عكفا يشتجران من أجل المال..

    · و ليمت من يموت في دارفور جوعاً أو عطشاً أو مرضاً أو برصاص
    الجنجويد، لا شيئ يهم!
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