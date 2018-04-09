التيجاني سيسي يتطاول مع المتطاولين في البنيان في كافوري! بقلم عثمان محمد حسن

05:50 PM April, 09 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· أتى نظام البشير بالظلم و جعله قاعدةً بنى عليها نظام حكمه في

السودان.. و قرَّب إليه بعض معارضيه، المؤلفة جيوبهم، و علمهم كيف يمشون

على درب سرقة أموال الشعب و ظلم المستضعفين دون خشية مساءلة.. فصار كل من

يدخل دائرة البشير لصاً محترفاً مثل غيره من بطانة البشير الأولين..



· شاهدتُ قصر التيجاني سيسي بمنطقة كافوري.. و ذلك في مشاهد ب( يو

تيوب) نشرتها صحيفة سودانيزأونلاين يوم 7 أبريل 2018.. كان قصراً

مهيباً.. كل شيئ فيه يدل على الفخامة و السيادة و العظمة المستدامة

ديمومةً أبدية في نعيم أبدي..



· أحسستُ بوجود ارتباك في مكان ما.. و شعرتُ بأن هناك، في كافوري،

من يحاولون الهروب من واقع السودان الأليم!



· ثم رأيتً أهالي دارفور يصارعون الظلم و قسوة عناصر الطبيعة في

العراء.. و اثنين من الصبية يتدثران بخرقتين باليتين درءً للأمطار.. و

خياماً متناثرة هنا و هناك.. و مرضى و دماء تسيل من مصابين بفعل قاتل

ما.. و تسبق كلَّ لقطةٍ من اللقطات المأساوية لقطةٌ من داخل قصر التيجاني

سيسي المنعَّم بما يعكس مأساة إنسان دارفور في مقابل النعيم الذي يغمر

سيسي و صناع سلام دارفور..



· كان مصور اللقطات بارعاً حيث أظهر التضاد بين كافوري و دارفور

لتشكِّل اللقطات فاجعةً تهز ضمير كل ذي ضمير.. و لتؤكد أن ( الثائر)

التيجاني سيسي يسير على درب أباطرة نظام الانقاذ.. و أنه أنقذ نفسه و

أنقذ أهليه الأقربين.. و ترك بقية ( الغبش) من سكان دارفور لمصيرهم

البائس..



· يقف قصر التيجاني سيسي في منطقة كافوري شاهداً على ترف يتجاوز

المعقول في بلد كالسودان:- قاعات عديدة واسعة أثاثاتها تسخر من فقر الشعب

السوداني.. و حيطان و أضواء ملونة تأسر ألباب زوار القصر.. و أباجورات و

مستلزمات من عالم غير عالمنا، لزوم ما لا يلزم، و قاعة فخيمة مخصصة

للبلياردو..



· قاعة فخيمة للبلياردو يا سيسي؟! قاعة للبلياردو..؟! كيف أسقطْتَ

العدالة، و العدالة الاجتماعية بالذات، من شعار حزبك (حركة التحرير

والعدالة) .. و كيف أسقطت التحرير، فحررت نفسك و لم تحرر أهل دارفور من

براثن الجنجويد..؟



· أغرتكم الدنيا يا تيجاني.. فصرتم تعملون لأجلها و كأنكم تعيشون

أبداً.. و لا تصيخون السمع إلى صوت المتنبئ:- " وَ المَوتُ آتٍ

وَالنُفوسُ نَفائِسٌ وَ المُستَغِرُّ بِما لَدَيهِ الأَحمَقُ"!







· شاهدتُ ذلك ( اليو تيوب)، فتذكرتُ المشادات التي نشبت بين قوات

أبو قردة، الأمين العام لسلطة سلام دارفور، و بين قوات التيجاني سيسي،

رئيس السلطة في فندق روتانا، و كادت المشادات أن تتحول إلى استخدام

السلاح في يناير – ٢٠١٤:-



· في ذلك اليوم، اقتحمت مجموعة تتبع للوزير/ بحر إدريس أبو قردة

مقر الاحتفال بفندق روتانا، و حاولت الاشتباك مع قيادات السلطة... و

تمكنت من توزيع بيانات تتهم فيها د. التيجاني سيسي بالفساد المالي

والإداري في المشروعات التي تم تنفيذها في إطار تنمية دارفور..



· و أجبر الهرج الذي ساد المؤتمر إلى إعلان إلغائه.. و غادر

التيجاني سيسي فندق (السلام روتانا) وسط حراسة مشددة من قواته التي تم

استدعاؤها على عجل عند بداية اقتحام جماعة أبو قردة لمكان المؤتمر

بالفندق..



· كانت الواقعة مهزلة من مهازل نظام ( الانقاذ) و مهازل مستجدي

النعمة النابعة من فوضى النظام.. الذي أُطلق للمجموعتين عنان المال و

الجاه.. فنسي القائدان قضيتهما الأساسية المتمركزة في ( التحرير و

العدالة).. و عكفا يشتجران من أجل المال..



· و ليمت من يموت في دارفور جوعاً أو عطشاً أو مرضاً أو برصاص

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