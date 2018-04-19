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عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) التلقب بانا مسلم من المسلمين فقط هم الفرقة النجية السائره على القرآن هدى الصراط المستقيم - بقلم عبد

07:26 PM April, 19 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

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لقوله تبارك الرحمن ذى الجلال والإكرام هاؤم (( قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ - يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ – المائدة 15-16)) فكل من يتبع القرآن الكريم ويجعله مذهبه فى السير الى الله تعالى وهوية الدين ويهجر كل الفرق التى ظهرت بدع بعد ان تمم وختم الدين الإسلامى الحنيف سيدنا محمد صلاة الله عليه فان الله تعالى ينزل فى قلبه وعقلة الهداية والإلهام والعلم اللدُنى .فإن الله تعالى هو الهادى وحده ولقد حدد صراطه المستقيم فى كتابه العزيز وبينها به وسياق الصراط المستقيم تعنى المذهب المستقيم اى مذهب سبيل الله الذى فرضه علينا نحن المسلمين لنتبعه وهو إتباع هذا القرآن العظيم ولا نخالفه بالبته لقوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون – الأنعام151- 153) وأن هـذا... أى ان هذا القرآن هو سبيلى مذهبى الذى فرضته على الناس كافة يهدى للتى هى اقوم...وهى إشارة تنبيه راجعه لهذا الكتاب هو أصل تشريع عقيدة التوحيد لا إله إلا الله..اى ليس لى إله مشرع وامر وناهى ومحلل ومحرم إلا الله بكتابه القرآن المبين فشهادى لا إله إلا الله هى التى تجبر وتغصب بحد السيف كل مسلم شهد شهادة التوحيد لا إله إلا الله بان يتبع هدى الله تعالى ولا يخالفه بالبتة فهو مذهب سبيل الله...صراطي... مذهبى...مستقيما فاتبعوه، فوجب علينا إتباع القرآن.



.....ولا تتبعوا السبل... فالسبل جمع سبيل وتعنى المذاهب والفرق وإتباع أرباب المحدثات والبدع للطوائف الضلالية الشيطانية الفاسقة المنكرة التى لم ينزل بها الله في سلطانه للمسلمين وهى كل البدع للتحزب والفرق التى ظهرت محدثة بعد ان ختم النبى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الدين ومن ضمنها فرق اهل السنة والجماعة فهى بدع أموية محدثة رجال وظهرت جديدة بعد 200 سنة من إنتقال سيدنا النبى كما وضحناها وتتخذوا آلة اخرى مناددون امر الله ومشرعين لكم احكام سنة نسبت فريا للنبى وعقائد واهية وفاحشة وبغى منكرة لم يأذن بها الله في سلطانه هذا القرآن عروة المسلمين ؟ فالسنة سنة الله وحده لا شريك معه من نبى ولا رسول ...فلو خالفتوا امر الله وفعلتوها وإتبعتم السبل....فسوف تفرق بكم عن سبيله سبيل الله اى هذا الفرقان عروة المسلمين ...فتفرق بكم عن فرقة جماعة المسلمين الواحدة فتضلوا، وخالفتوا امر الله ورسولكم وفسقتوا وإبتدعتوا السبل منذ 1200 سنة وإتبعتوا السبل المنكرة للمذاهب السنية والشيعية والصوفية والإخوانجية والسلفية والقرآنيون وهلمجرا .... ففشلتوا وتفرقتوا بالسبل وضليتم عن إتباع مذهب صراط الله المستقيم اى سبيل الله للفرقة الواحدة النجيه الجماعة المسلمين..ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون... فهذه هى وصية ربنا الله تعالى التى وصانا بها جميع المسلمين في تمام وختم ديننا الإسلام الحنيف العظيم. فنحن مسلمين فقط وفرقة واحدة ومذهبنا الواحد هو هذا القرآن العظيم جمعنا وهو هدى صراط الله المستقيم ولا يقبل الله تعالى منكم اى تسمية لبدع وفرق وتحزبات وطوائف شركية محدثة جديدة لم ينزل بها الله فى سلطان القرآن الكريم ، فيجب إلمام الشمل ووحدة الصف تحت فرقة المسلمين الواحدة النجية وإتباع ما امرنا به الله بهذا القرآن وحده لا شريك منادد له .

فهيا تدبر مليا هذا الحديث عن أئمة آل البيت يزمون التصوف والسنة بدعة. عن الإمام الحسن العسكري، أنه قال لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة، وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر، والفاسق بينهم موقر، أمراؤهم جاهلون جائرون، وعلماؤهم في أبواب الظلمة [ سائرون ]، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، وكل جاهل عندهم خبير، وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون بين المخلص والمرتاب، لا يعرفون الضأن من الذئاب، علماؤهم شرار خلق الله على وجه الأرض، لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وأيم الله إنهم من أهل العدول والتحرف، يبالغون في حب مخالفينا، ويضلون شيعتنا وموالينا، إن نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشاء، وإن خذوا عبدوا الله على الرياء، ألا إنهم قطاع طريق المؤمنين، والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم، وليصن دينه وإيمانه، ثم قال: يا أبا هاشم هذا ما حدثني أبي، عن آبائه جعفر بن محمد ، وهو من أسرارنا، فاكمته إلا عن أهله“.كتاب سفينة البحاروهذا حديث متحد مع القرآن لا يخالفة للدعم وإقامة الحجة عى المتنطعين -عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ تَكُونُ وُجُوهُهُمْ وُجُوهَ الآدَمِيِّينَ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبَ الشَّيَاطِينِ ، أَمْثَالُ الذِّئَابِ الضَّوَارِي ، لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شَيْءٌ مِنَ الرَّحْمَةِ ، سَفَّاكُونَ لِلدِّمَاءِ ، لا يَرِعُونَ عَنْ قَبِيحٍ ، إِنْ تَابَعْتَهُمْ وَارَبُوكَ ، وَإِنْ تَوَارَيْتَ عَنْهُمُ اغْتَابُوكَ ، وَإِنْ حَدَّثُوكَ كَذَّبُوكَ , وَإِنِ ائْتَمَنْتَهُمْ خَانُوكَ ، صَبِيُّهُمْ عَارِمٌ ، وَشَابُّهُمْ شَاطِرٌ ، وَشَيْخُهُمْ لا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ , الاعْتِزَازُ بِهِمْ ذُلٌّ وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقْرٌ , الْحَلِيمُ فِيهِمْ غَاوٍ ، وَالآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ مُتَّهَمٌ , الْمُؤْمِنُ فِيهِمْ مُسْتَضْعَفٌ وَالْفَاسِقُ فِيهِمْ مُشَرَّفٌ , السُّنَّةُ فِيهِمْ بِدْعَةٌ , وَالْبِدْعَةُ سُنَّةٌ , وَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلِّطُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ وَيَدْعُو أَخْيَارَهُمْ فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ " .المعجم الكبير والصغير للطبرانى .( روى الحارث الهمداني قال: دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث فدخلت على علي فقلت: ألا ترى أن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد ؟ فقال: قد فعلوها ؟ قلت: نعم، قال: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:ستكون فتن، قلت: وما المخرج منها ؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم ينته الجن إذ سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به اجر، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم ) (وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون – الأنعام 155).





وقولُه تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - المائدة: 3) فى الإسلام هو هوية ديانتنا والتلقب بأنا مسلم فقط وإتباع القرآن كمذهبك هو هوية الإسلام الحنيف فهادية الصراط المستقيم التى يطلبها كل المسلمين هى إتباع هذا القرآن العظيم لقوله تعالى ( قل ان الهدى هدى الله – آل عمران 73 ) فهدى الله هو هذا القرآن العظيم منهجنا ومجمعنا وحده الهادى لصراط الله العزيز الحميد ( قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير- البقرة 120 ) ( اهدنا الصراط المستقيم - صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين – الفاتحة ).فالذين انعم الله عليهم هم المرسلين انزل لهم الكتاب وإتبعوه وبلغوه لقومهم فكل من يتبع القرآن هو مهدى سائر على صراط الله المستقيم والمغضوب عليهم هم الشياطين الكفرة الفجرة المخالفين إتباع هدى ما انزل الله فى الكتاب والضالين هم كل من يتبع البدع والوضع والتحريف التى تخالف ما انزله الله رب العالمين واتت به جميع المرسلين هذا الإسلام الحنيف. فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ( أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ : أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ، ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ) قال صلى الله عليه وسلم : ( وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ) فالبنى واصحابة كانوا سائرين على نهج القرآن وتسموا وتلقبوا فقط بهم مسلمين لا غيرها . فيبقى الفرقة النجية هم المسلمين السائرين على منهج النبوة هذا القرآن العظيم صراط الله المستقيم. ( الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد –الزمر 23 ).



وقال الحق ( ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم – آل عمران 101 ) اى من يتمسك ويعض بالنواجذ بما انزل الله فى القرآن ويتبعه ويستنبط منه المذاهب التى فرضها الله علينا فهو يسير على منهاج الصراط المستقيم .( قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين – الأنعام 161 ) (وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم – مريم 36 ) فالعبادة لله اى العمل لله تعالى هى إتباعه بما انزل لنا فى هذا القرآن المجيد ولا نخالفه ولا نشرك معه اى تقول احاديث نسبت فريا للنبى صلى الله عليه وسلم تخالف هذا القرآن العظيم (وان اعبدوني هذا صراط مستقيم – يس 61 ) ( اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا – مريم 58 ) النبيين والرسل هم الذين انعم الله عليهم وانزل لهم الكتاب والصحف فكلهم كانوا يتبعون الله تعالى وكذلك من يتبع هذا القرآن ويستنبط منه كل سبل وطرق الله تعالى فهو مثله ومثل النبيين والمرسلين فهو يسير الى الله بمنهاج النبوة وحسن إولائك رفيقا . (وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون – الأنعام 155 ) فيجب إتباع القرآن المجيد ولا نخالفه بالبتة (وهـذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون – الأنعام 126).قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : الحلال ما احله الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم .



وقال الحق فى ذلك المعنى والتبيان ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا - المائدة: 3) ( فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين – يونس 72 ) فلابد ان تتلقب بانا مسلم فقط ولا تتبع الفرق البدع التى ظهرت محدثات بعد ان ختم وتمم النبى صلى الله عليه وسلم هذا الدين الإسلامى الحنيف وتجعل القرآن صراط الله المسستقيم هو مذهبك وكل حديث النبى المتفق معه ( اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين – الأنعام 14) وكذلك إتخاذ ولى دون الله هو محرم ومنهى وكفر ومناددة شرك بما لم ينزل به الله من سلطان القرآن . (يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين – يونس 104 ) اى عبادة وعقيدة تسمية وإتباع احكام وسنة تشريعية ثانية مخالفة للقرآن فهو بدون ما امرنا به الله تعالى فى القرآن العظيم فهو فعل الشرك بالله بما لم ينزل به من سلطان محجة القرآن محكم التنزيل. ( وامرت لان اكون اول المسلمين – الزمر 12 ) فالتلقب بعقيدة المسلمين فقط هى ما امرنا به الله تعالى فى القرآن العظيم فنحن مسلمين امة واحدة وفرقة واحدة ومذهبنا واحد هو هذا القرآن وكل ما توافق معه من قول حكمة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين – غافر 66 ) فلابد ان تنهى نفسك عن إتباع عقائد البدع بسم عبادة الله والدين التى لم يامرنا بها الله تعالى فى القرآن فهى من دون ما امرنا به الله تعالى فهو من وضع الشيطان وقبيلة الكفرة الزنادقة المضللين ويجب التسليم وإتباع ما امرنا به الله رب العالمين وقال رسول الله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار .



قال تبارك وتعالى ( افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون – آل عمران 83 ) فالدين هو دين الله الإسلام فلابد بان نتلقب بنحن مسلمين فقط لا غيرها يقبلها الله منك فى السير لله رب العالمين بشريعة الديانة لقول تعالى هاؤم ( ان الدين عند الله الإسلام – آل عمران 19) ( ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا – النساء 125 ) ( وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون – الزمر 54 ) ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين – آل عمران 85 ) كل من يتلقب بغير هو مسلم فقط ويتبع القرآن واحاديث حكمة رسول الله الجامعة معه بالمثل فهو ضالى ومشرك ببدع ومحدثات وتسميات لم ينزل بها الله من سلطان محجة القرآن فالتلقب بانا سنى وشيعى وإخوانجى وقرآنى وصوفى وسلفى وهلمجرا... فهى كلها بدع ومحدثات شيطانية ظهرت جديدة بعد ان تمم وكمل دين الإسلام العظيم فى زمن ختم النبوة المحمدية الإسلامية الحنيفية الإبراهيمية الربانية . وقال الحق ( ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين – فصلت 33 ) فإحسن شئ فى هذه الدنيا موطن الإمتحان لنيل الأخرة والحياة السرمدية فى الجنة ان تدعوا الناس لتتبع الله تعالى بقرآنه وتعمل صالح الإعمال وتقول وتتلقب بسم شريعة وعقيدة الدين الإسلامى انا مسلم من المسلمين ولا تتبع اى فرق بدع ومحدثات احدثها البشر الزنادقة والشياطين المضللين الذين يصدون الناس ان تتبع سبيل رب العالمين .



وقال تبارك الرحمن ذى الجلال والإكرام ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير- الحج 78 ) ( انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين – النمل 91 ) وامرت ان اكون من المسلمين ... من المسلمين فانا مسلم من المسلمين فقط ولم يقل السنيين ولا الشيعة ولا الإخوانية ولا القرآنيون ولا السلفية ولا الصوفية ولا غيره فهذه كلها بدع شيطانية لم ينزل بها الله من سلطان القرآن فالشيعة يسمون اهل السنة بالناصب للولاية يقصدون السنة امويين وهذا صحيح والسنة هى بدعة اموية إبتدعها الملك الأموى عمر بن عبدالعزيز وكذلك الشيعة بدعة لم ينزل بها الله من سلطان القرآن وإبتدعها ابن السودة اليمنى اليهودى عبدالله بن سبأ.



قال الحق ( ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وان الظالمين لهم عذاب اليم – الشورى 21 ) فكل من يشرع بتشريعات بدعية واهية لم ينزل بها الله من سلطان ويتبع الفرق والسبل التى ظهرت محدثة جديدة بعد ان ختم النبى صلى الله عليه وسلم الرسالة فى زمنه بسم الدين الإسلامى فهو مشرك ومغبون وضالى وضلالى يتبع وضع الشيطان الخبيث وله عذاب اليم لقوله تعالى ( ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى – النجم 23 ) ( قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون – الأعراف 33 ) فهل ربنا امرنا فى القرآن بان نقول نحن سنة وشيعة وقرآنيون وإخوانجية وصوفية ... وهلمجرا... كلا ثم كلا فهو فعل الشرك بما لم ينزل به سلطان الله القرآنى وإتباع الوضع والتحريف الشيطانى المضلل وهنا العبرة الإلهية الإبراهيمية فى التبرء من كل اهل الفرق والتحزبات الضلالية التى لم يأمرنا بها الله تعالى فى قرآنه المبين (قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براءٌ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده - الممتحنة 4).



وقال الحق (ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم - محمد34) (وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون- الأنعام 153)...وهنا ألأمر الإلهى والنبوى بهجر الفرق المحدثة التى ظهرت بدع بعد ان تمم وكمل الدين الإلهى الإسلامى الحنيف من السبل المنكرة التى تخالف القرآن والتسمية فقط بفرقة المسلمين الواحدة النجية السائرين على مذهب القرآن محكم التنزيل (عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم". وقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دخن". قلت: وما دخنه؟. قال: "قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر". قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟. قال: "نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها". قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: "هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا". قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك) فهيا يا مؤمنين مسلمين اهجروا كل الفرق الضلالية والبدعية المحدثة وتلقب بانا مسلم من المسلمين والقرآن هو مذهبى وكل حديث حكمة النبى المتفق معه بالمثل والإجماع .



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