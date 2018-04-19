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التفاوض مع النظام إنتحار سياسي ,, بقلم اسماعيل عبد الله
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09:17 PM April, 19 2018
سودانيز اون لاين
اسماعيل عبد الله-
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هرولة جبريل ومناوي للتفاوض مع النظام , في هذا والوقت الذي ضرب فيه الفساد باطنابه كل اركان حكومة البشير , له تفسير واحد لا ثاني له , هو ان قيادتا حركتي العدل و التحرير قد اعياهما النضال , وآثرا اللحاق بركب الانقاذ في آخر ايامها , تماشياً مع المثل القائل فلان صام دهراً كاملاً و فطر على بصلة , فبعد هذا المشوار الطويل من الصراع السياسي و العسكري في دارفور , والذي ارتفع فيه السقف السياسي لمطالب اهل الاقليم الى اعلى الدرجات , تتدحرج عجلة العدل و التحرير وتنحدر بقضية الشعب الذي نزح ولجأ بحثاً عن الأمن والأمان من ويلات الحرب , فيهبط سقف الطموح السياسي لقيادتي هاتين المنظمتين الى حضيض الاستجداء للجلوس مع النظام في طاولة التفاوض , نفس النظام الذي عمّق المأساة الانسانية في الاقليم المضطّرب , في مشهد هزيل وباهت وخائن لقضية اليتامى و الارامل و العجزة و المسنين , الذين افترشوا ارض معسكرات كلمة وزمزم , والتحفوا سماء بلادهم التي تتحلق فوقها طائرات الانتونوف المحملة ببراميل الموت , فالينظر هؤلاء المفاوضون الى حال و مآل اتفاقية سلام الدوحة , تلك المهزلة التي حشدت لها الطاقات و الاموال , فانتهت باكبر خيانة لقضية شعب ظل ينزف دماً لمدى اكثر من عقد من الزمان , فبنى الدكتور الشهير ابن الاقليم المنكوب القصور المنيفة جنباً الى جنب مع رأس الانقاذ , في كافوري , تلك المدينة المرفّهة التي تربعت على عرش عاصمة البؤساء و الفقراء , لقد خان استاذ الاقتصاد والموظف السابق في منظمة الامم المتحدة , قضية اهله و باعها ورمى بحقوق مواطنيه في صندوق القمامة , وعلى ذات النسق كان مناوي , حينما جلس في قصر غردون اربعة سنوات حسوما , واهله و عشيرته لاجئين في دول الجوار الاقليمي , مكتفياً بلقب المساعد الكبير للرئيس دون جدوى يجنيها اهل دارفور من ذلك المنصب الهلامي , ماذا بحث المهرولون في برلين مع مبعوثي النظام ؟ , لقد علم النظام قلة وضعف حيلة الفصيلين المتمردين , لذلك بعث اليهم بالاشيب المتعجرف امين حسن عمر , متعهد ملفات سلام دارفور , فهو من جوقة المؤتمرجية المزدرين لقادة الحراك المسلح في دارفور , وجميعنا شاهد وتابع وسمع الحديث المستفز الذي وجهه لابي قردة بفندق السلام روتانا , في ذلك اليوم الذي جمع الوفد القطري و السلطة الاقليمية , لاقتسام اموال الدولة البترولية الممنوحة لاعمار الاقليم , حينها قالها امين لابي قردة وعلى رؤوس الاشهاد (نحن من صنعك).
المتابع لمسيرة حركة العدل و المساواة السودانية يلحظ أفول نجمها بُعيد رحيل رئيسها المؤسس , واستلام شقيقه الدكتور جبريل ابراهيم مقاليد الامور من بعده , والذي شهدت حقبة ادارته المستمرة حتى اليوم اكبر انشقاق في جيش الحركة , فارتمى المنشقون في احضان النظام , وكانوا من اشهر القادة العسكريين للحركة , الذين قادوا معاركها الناجحة ضد جيش النظام ومليشياته , فوجود هؤلاء القادة في غرفة عمليات الجيش الحكومي ادى الى اكبر هزيمة عسكرية تشهدها الحركة منذ تأسيسها , في قوز دنقوا , كما لعب زوال عرش العقيد القذافي دور محوري في نضوب معين العمل المسلح في الاقليم , تضافرت هذه العوامل جميعها فافقدت الحركة بريقها ولمعانها , وعلى مؤسسات الحركة ان تجيب على الاستفهامات المطروحة من الحادبين على مصلحتها , وهي لماذا حدث كل هذا الاخفاق في ظل قيادة الدكتور جبريل ؟ , ولماذا كل هذا الاضمحلال و الضعف ؟ , لقد كان الراحل خليل مسيطراً على الميدان العسكري , ومتمسكاً بحقوق سكان الاقليم بقوة وحزم و اصرار , ولم تغره اموال الدوحة وريالاتها , فقذف بوريقة الذل والهوان خلف ظهره و امتطى صهوة طائرته مغادراً ذلك التجمع الانتهازي , وشتان ما بين الأمس و اليوم , حيث شر البلية اضحك الجميع وهم يشاهدون قادة الحركة التي ملأت سمعتها الآفاق , يتهافتون للحاق بقاطرة الانقاذ المحترقة , ان محاولة الامساك باي مقطورة من مقطورات هذ القطار الانقاذي المتدهور , ما هي الا محاولة للانتحار مع سبق التخطيط والتدبير , فماذا يجني كل من جبريل و مناوي من التوصل لاتفاق سياسي مع نظام آيل الى السقوط ؟ , ام هو سيلان اللعاب للجلوس على هذا الكرسي المترهل , لا سيما و ان الاثنان لهما سابق تجربة في العمل جنباً الى جنب مع هذه الجماعة الانقاذية .
اذا كانت هنالك ثمة جماعة استنت سنة الهرولة الى فتات موائد المؤتمر الوطني , فهي حركة تحرير السودان التي يقودها مناوي , فهي تعتبر الفصيل الوحيد الذي غرس خنجراً ساماً في ظهر قضية الشعوب المقهورة في دارفور , وذلك بغرس اول بذرة للشقاق العرقي في صفوف الجسم الثوري الذي اشعل جذوة المقاومة المسلحة في الاقليم , في المؤتمر الشهير بحسكنيتة , الذي من بعده دخل عبر اتفاقية ابوجا المخزية الى الخرطوم , فتلت ذلك الانشقاق انشطارات اخرى كثيرة شوّهت عدالة القضية , وما زال السؤال البديهي الذي يتهرب منه قادة الحراك المسلح في الاقليم ماثلاً , لماذا هذه الاجسام الاميبية العديدة برغم وحدة القضية وعدالتها ؟ , وهذا التساؤل هو ذات الوتر الذي ظل يعزف عليه مايستروا النظام الانقاذي , ويحاجج به من يحملون السلاح , وهو استفهام مبرر و منطقي حتى وان جاء مطروحاً من ميدان الخصم السياسي , فلماذا كل هذا الزخم من هذه الاجسام الكثيرة والمثيرة للتساؤلات؟ , مع ان اجندة القضية متفق حولها من قبل جميع اطراف هذه المنظومات و الجماعات , بل ومن سكان الاقليم وناشطيه .
ما زالت هنالك بعض النجوم اللامعة في سماء النضال , والكثير من الكواكب المتوهجة والمشتعلة من اجل استرجاع كرامة الانسان السوداني المستلبة , فان ذهب البعض الى حظيرة النظام خانعاً ذليلاً , فهنالك عبد الواحد وعبد العزيز , اللذان ما زالا قابضان على وحدة قضية المهمشين التي لا تتجزأ , وعزة النازحين و اللاجئين التي لا تنازل عنها , والشعوب السودانية الصامدة والصابرة ايضاً مازالت تمثل الصخرة الصلدة والصماء , التي تتكسر عليها طموحات الانتهازيين الزائفة , فمسيرة الكفاح ومناهضة الظلم لا تتوقف باستسلام المتخاذلين , ولن يهزمها انزواء الوصوليين و لهاثهم للارتماء في كنف النخاس الكبير , فقضايا الشعوب وحقوقها المهضومة لا تموت بفشل ادعياء النضال , ولن تخبو نار الثائرين الصادقين الذين تنبض قلوبهم بنبض قلوب الفقراء والمحرومين.
الانتحار السياسي هو الوصف الاكثر دقة لجوقة المهرولين نحو نظام يحتضر ويكابد سكرات الموت , و يشكو وزير خارجيته من عجز في الايفاء باستحقاقات السلك الدبلوماسي في الخارج , و ازمات الخبز و الغاز و البنزين تطحن انسانه المدائني في الداخل , وكل المؤشرات السياسية و الاقتصادية تؤكد على استحالة استمراره و حتمية سقوطه بعامل التفتت الداخلي والانهيار الاقتصادي , ومن لم يستطع قراءة انعكاسات هذا الاحتقان المعيشي على التعجيل بزوال هذه المنظومة الانقاذية , لابد ان عيناه بهما رمد و تكسوهما غشاوة , فالعاقل هو من لم يمدد يده لغريق ثقيل الوزن , وان فعل ذلك فبلاشك سيجتذبه هذا الغريق الى حتفه.
اسماعيل عبد الله
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