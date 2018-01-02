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التغيير واجب في هذا العام بقلم الطيب محمد جاده

02-01-2018, 09:59 AM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 130

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التغيير واجب في هذا العام بقلم الطيب محمد جاده

    09:59 AM January, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
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    قلبي الذى يتألم ليل نهار على ما آلت إليه الأوضاع في بلادي من ظلم وجبروت وقتل وتشريد لا بده من تغيير هذا الواقع الأليم الذي وصلنا إليه بسبب حكم االسفاح البشير ، بدأنا العام الجديد بكل أمل وتفاؤل أن نصل إلي الهدف وهو التغيير فأتمنى أن يكون عام خير يوصلنا الي الهدف ، ولكن لنقف مع أنفسنا وقفةً ولنتغير إلى الأفضل حتى يغير الله لنا هذا الوضع ، نتكاتف في ما بعضنا وننسي العنصرية والقبلية ونكون ايد واحدة ، فالأمن مفقود ..والأمان مطلوب ، حتي نعيش في امن وسلام وحياة كريمه ؟ بدأ العام الجديد نحتاج فيه لهمّة قويّة ونشاط جاد ، واستعداد لنكون بابتسامة مشرقة ، والتّهيئة قبل بداية العام الجديد تكون بالاحتفالات وطفي الشموع ، ولكن لا نعلم أن هذا العام يكون خيرا لنا في وطن يعجز الكلام عنه ، ونسأل أنفسنا كم قدمنا للوطن في هذه المحنة ؟ وكيف نزرع الفرحة في هذا الوطن الذي فقد طعم الفرح من زمن بعيد ، مع إعطاء أنفسنا حقّها في التّغيير وممارسة هذا الحق من اجل الوطن ، وبعد أن نكون قد خطّطنا لكيفيّة التغيير ، يكون الدّخول لعام جديد سهلاً . تجعل الحياة أمور التغيير أشياء روتينيّة ، فيجد البعض أنّه مجبور على التغيير ، دون أن يتساءل عن جدوى التغيير . ويعتبر بداية العام الجديد فرصة ذهبيّة لشعب مُقصّر في واجب وطنه لإثبات نفسه وجدارته في التغيير ، التغيير بالعزيمة والإرادة لا بالتخازل والانبطاح . هموم وغم، زمن معدوم، الكل فيه مقهور. ماذا نفعل نحن الشعب ؟ واقفون نتفرج ، والسودان يتمذق و المظلوم وراء القضبان مسجون والسفاح يهين في الشعب . سحقا للحياة ولعباراتي التائهة ، تلك عباراتي فالكتابة بالنسبة لي دموع ولو كانت من مداد هذا لا يهم ، فهي نتيجة بركان على وشك الانفجار في صدري إنها لهيب يحرقني في قلبي. تيه وعذاب، صمت وصمود وصدمات، نعم، في كل عام حسرة وحيرة وحرمان، تشرد الملاين ومات الآلاف من الشعب بسبب الحروب العنيدة ، لكن ما الحيلة؟سيأتي يوم تنتهي فيه الهزيمة وتولد العزيمة، سيأتي يوم يستفيق فيه الشعب الصامت ، سترد أموال الشعب وحقوق المحرومين، سيأتي يوم تعود فيه أحلام الصبا وضحكات الشهداء وروح الشباب. سنهزم الظلم ، سوف نمشي بكل حزم وعزم وبخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق ومزهر، لأن اليوم الذي سينسينا الماضي وعذاباته حتم .
    الطيب محمد جاده
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