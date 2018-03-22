فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 22-03-2018, 04:34 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

التعددية والإنكفاء الأحادي بقلم محمد كاس

22-03-2018, 03:34 PM

محمد كاس
<aمحمد كاس
تاريخ التسجيل: 03-05-2016
مجموع المشاركات: 24

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


التعددية والإنكفاء الأحادي بقلم محمد كاس

    03:34 PM March, 22 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد كاس-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر




    استوقفتُ كثيرا باستغراب عن ما يعول إليه النخب السياسية خاصة التقليدية العشائرية وعن النخب السياسية زوي الأفكار التي بُنِيّت على أفكار جديدة إذا أصح التعبير عن مفهوهم السطحي عن كيفية بناء دولة ذات ركائز متينة وصلبة قادرة على تجاوز كل المشاكل الناتجة عن فشل وحدة السودان وغياب الاستقرار فيما تبقّى من البلاد والسبب من ذلك عدم الاعتراف الضمني والصريح بالتعدديات التي تشكل نقطة الالتقاء بين مزيج الشعب السوداني ككل وعدم وجود بنية سياسية قوية لاستدار الاذمة نفسها وكان بامكان على النخب السياسية أن تتحلى بنوع من التعددية الدينية والثقافية والاجتماعية أفضل من الاكتفاء بالتعددية السياسية وبعض الديكورات الاجتماعية فمحدديات الهوية مفقودة ومجردة من معظم الكيانات الاجتماعية وهذا بفعل فاعل والفاعل في ذاك الاتجاه هو الأنظمة العربية الإسلامية (ذات التوجهات الأحادية) وما هي إلا وان تعمل لتصعيد حدة الإنكفاء الداخلي مع الانفتاح ضد اعراق معينة بهدف ذبلها أو ذوبانها داخل المركز الأحادي أو إسقاطها لتسع وتمدد ألسنة تلك الأنظمة وهذه الأفكار تذبلها الإعتراف بالتعدديات والوحدة والعدالة وما على نظام الخرطوم إلا وان تنفذ لتلك السياسات التي خططها أنظمة الحكم سابق والنظام الحالي ما عليها فقط أضافت حبة مخدرات في المشروع تحت التنفيذ فإذا نظرنا بعيون فاحصة بكل تجرد من الذي بدأ بتمليش المليشيات العربية في السودان؟ وعلى أي أساس؟ وما المكان والزمان؟ فهذا يتنافى مع المفهوم العام أو العالمي للتعدديات بمجرد عدم اعترافك ببقية الكيانات الاجتماعية الأخرى بل تستمر في تلك النهج لكي تقضي عليهم بكل أشكالها الأسلحة المدمرة جسديا وثقافيا وديمغرافيا فيجب على الجميع أن يضعو مسافة متساوية بين الدولة كل القوميات في السودان وعدم اقتراب الدولة لأي مكون من المكونات الاجتماعية والثقافية وان نقر ونعترف ونعتز بالتعدديات الملموسة والواقعية في البلاد فالحكومة السودانية ما قدرت تعالج المشكلات التي صنعتموها فكيف يبتدر في أذهانكم بأن تجلبو الكويتين(البدون)؟ والسوريين والفلسطينيين؟ لو كنت على حق فالتجلبو من شرق إفريقيا وغرب أفريقيا ناهيكم عن التخلص من الشعب السوداني الأصيل مثلا جنوب السودان أو دارفور او النيل الأزرق أو شرق السودان. علاوة على ذلك لا يتوفر أدنى احترام بين هذه المكونات المزكورة اعلاه من قبل الدولة أو النخب التي حكمت البلاد لأن كل الأنظمة الحاكمة والحكمت السودان بتوالي أجت شُحن سالبة(حرب الكل ضد الكل) والحكومات التي حكمت البلاد لها نصيب الفيل في الاذمة لأنها اغتنمت الفرصة وغرزت أفكار غير موفقة وهذا نجملها في سببين رئيسيين 1/السند العربي 2/السند الإسلامي فهذين السندين ساهما في تطويع بساط الاحترام والتعدد مما لا شك في ذلك جعل منهما دولتين منفصلتين وفي حالة الإستمرار نتوقع دول أخرى تخرج من رحم السودان لكن بشرط إذا استمرو الأنظمة بهذا النهج الاسلاموعروبي فتلك السياسات الأعوج ما يسمى بالعنصرية الممنهجة استقى في دماء كثيرا من المناضلين وشكل لهم عقدة نفسية بالغة ومع العلم بأنهم المستهدفين لفترة اقلاها 65 عاما من قبل الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم فانتجو ما يسمى بالعنصرية والعنصرية المضادة بمعنى الأنظمة الإسلامية كانت تِلمّع نفسها بأفراد من الهامش وتلك الأفراد هم المستهدفون من قبل مشاريع الاستهداف سوى كان عرقي أو ثقافي أو ديني أو جغرافي والغرض من التلميعات كي يحظو بنوع من التبريرات والهروب من الأسئلة التي تواجه انسان المشروعات الهشة والتي تستهدف شعب وتلك الهشاشات السياسية صنعت ثورة شعب شريف ينادي بتغيير تلك السياسات الابرتهايدية العرجاء وللأسف الشديد تلك الأفكار جعل من بعض أبناء الهامش وليس كلهم خاصة الذين يعيشون تحت درك الاذلال والكي بالنار وفي نفس الوقت يعتقدون بأن ثورتهم لم تنجح إلا تحت ظلال قيادة أفراد من الأنظمة الاسلاموعروبية الذين هم السبب الرئيسي لقيام الثورة لأنهم مارسو أبشع الجرائم لا تليق بحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية من الاغتصاب والقتل والابادة الجماعية والتطهير العرقي والنهب وقطع أطراف الإنسان واختطاف الأطفال وذجهم في لهيب النار والنزوح واللجوء ووالخ فهذا يشرعن الثورة نفسها اي تمنح الثورة صبغتها فلابناء الهامش الذين يعتبرون بأن نجاح الثورة تكمن ف إدارة المركز هذا نسميه(الشعور بالدونية) وعدم تعميق مفهوم الإعتراف بالذات، أما بخصوص التساوي بين كافة المكونات الاجتماعية التي تشكل الشعب السوداني أصبح حلم بعيدة المدى في ظل وجود نظام قمعي يستخدم العنصرية لمصلحة حزبه وليس شعبه وكل الأنظمة النيلية والعقائدية لها نصيب في الحكم القائم بقيادة المؤتمر الوطني سوى كان معارض او موالي وهذا أيضا نجملها في سببين هما (الاسلمة والاستعراب) فهذين القضيتين أصبحا من أمهات المشاكل في السودان وتمنياتي وعملا ونتأمل بأن الخيار الوحيد لنيل استقلال البلاد وتطويع فراش الاقتتال بأن يسقط الأنظمة ذات التوجهات الأحادية من أجل مصلحة الوطن والمواطن.


    [email protected]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de