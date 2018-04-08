التحية والتجلة لشرطة ولاية الجزيرة بقلم د.أمل الكردفاني

08:27 PM April, 08 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

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في زمن قياسي لا يتجاوز 48 ساعة تمكنت شرطة ولاية الجزيرة من القبض على المشتبه به في قتل الاسرة الكاملة وحرقها في ابشع صور الجريمة ، هذا وكانت منطقة المسلمية قد استيقظت على روائح حريق لحم بشري تنبعث من داخل احد المنازل وتبين فيما بعد ذبح وحرق اسرة كاملة. الحقيقة شرطة ولاية الجزيرة ادهشتني جدا عندما استطاعت وخلال ساعات قليلة فك طلاسم هذه الجريمة. ليس هذا فحسب بل القبض على المشتبه به والذي سجل اعترافا قضائيا بحسب ما ورد بصحيفة سودانايل الالكترونية عن شبكة الشروق وصحف أخرى.

الحقيقة لا يمكننا ابدا ان ننكر ان الشرطة السودانية ورغم ما قد يوجه اليها من انتقادات على سلبيات عديدة الا انها اثبتت كفاءة عالية في الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم . والجرائم التي تقيد ضد مجهول قليلة جدا مقارنة بالاحصائيات الجنائية في دول اخرى كثيرة مجاورة او بعيدة . يعتبر جهاز الشرطة السوداني من اكفأ اجهزة الشرطة في العالم ، لا ينقصه فقط صوى اصلاحات ادارية بسيطة وتنظيم للعمل ورقابة على صغار افراد الشرطة لمحاربة بعض السلوكيات الماسة بهيبة الشرطة من بعض صغار النفوس. لكن حتى الان ظلت الشرطة السودانية تصطاد كل المجرمين في وقت قياسي جدا لا يحدث حتى في دول اكثر تقدما تقنيا منا. ولذلك فلابد ان نشيد بجهاز الشرطة السودانية آملين وناشدين فيه اكثر من ذلك ومتمنين ان يكون افراد الشرطة اكثر انتشارا في الشوارع خاصة مع زيادة جرائم خطف الحقائب من السيدات والهروب بالموتر او الرقشة. |Articles |News |مقالات |بيانات