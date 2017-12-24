24-12-2017, 10:12 PM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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التحية لتحالف المحاميين الديمقراطيين !! بقلم حيدر احمد خيرالله

10:12 PM December, 24 2017 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر سلام يا ..وطن











*الحراك الذى يجري وسط المحاميين حول إنتخابات النقابة بين تحالف المحاميين الديمقراطيين وقائمة نقابة المؤتمر الوطنى ، فمايحمد كثيراً لقائمة التحالف والتى تنافس فى ظروف مختلفة وتخوض معركة غير متكافئة بين فصيل يعمل بإمكانات دولة وتحالف يعتمد على تبرعات عضويته - على رقة الحال - وهؤلاء الأماجد يؤسسون لمزاحمة هؤلاء القوم ويرفعون الوعي ولايتمترسون خلف المقاطعة السلبية التى ساعدت جماعة الاسلام السياسي بالتمكن فى أزمنة التمكين عندما غاب القمرالاخرين ، وهذا الوضع المأساوي الذى ولد جراء المقاطعة خلق جيلاً من السودانيين لا يعرفون كيف تجري الانتخابات ، وتجهل مسيرة الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي ومفوضية الانتخابات ، وكل المراحل التى تسبق التزوير الختامي الذى أجادته حكومة الانقاذ فى مسيرتها الطويلة وفى غيبة الآخرين ، لذا تجد عندنا معركة نقابة المحامين عميق الاحترام للتحالف وهو ينحت فى الصخر الأصم (حلوة الاصم دي).



*إن أية دعوة للمقاطعة تحتاج لعمل مرهق ومنظم ، فالمقاطع وخاصة فى الانتخابات لابد ان يسير جنباً الى جنب مع المشارك بدءاً من التسجيل ونشر السجل والطعون وتقديم المراقبين والوكلاء ومراقبة الاعلام والضغط الشديد باتجاه تساوي الفرص بين المتنافسين فى وسائط الاعلام ، ومراقبة الدستور والعمل على الحفاظ على قداسته ، بهذا المستوى من الممارسة السياسية بالتأكيد ستكون المقاطعة فى آخر نقطة وهى الاقتراع ، فالمشاركة الكاملة للعملية الانتخابية تخدم الاحزاب وتطور قدراتها التى تصر هذه الحكومة على إضعافها حد التركيع التام على النحو الواقع الآن ، فبالنظر لتجربة تحالف المحاميين الديمقراطيين بالرغم من المقاطعات والانسحابات التى تمت سيكتب التاريخ يوماً أنها كانت تجربة ناضجة ومسئولة وقوية وأخلاقية وأياً كانت النتيجة فان لها مابعدها فى واقع الممارسة النقابية ، وهى تمهيد مبكر لما سيؤول اليه الحال فى انتخابات 2020.وإن تحالف المحاميين الديمقراطيين هو الوعاء الديمقراطي الوحيد الذى يعد ترياقاَ للعملية الديمقراطية ،فهو الى ظهور مهما طال ليل الاقصاء.



*ولمّا ربطنا بين انتخابات نقابة المحاميين وانتخابات 2020 ، فان التحول الديمقراطي المطلوب وهو يتشكل كواقع سوداني لامناص منه ، ذلك لأن فكرة مقاطعة الانتخابات لاتعبر تعبيراً جيداً عن الاحتجاج ، إنما تشير بشكل كبير الى التنصل عن مسؤولية المواجهة وترك الساحة للمؤتمر الوطنى يفعل بها مايشاء ، وتقف الفصائل السياسية عند محطة أن الحكومة ستزور الانتخابات والتزوير ليس عند الاقتراع فقط ولكنه بدأ منذ تكوين اللجنة الشعبية التى لم يشارك فيها الاحزاب ففعل بها المؤتمر الوطني الافاعيل ، والغياب عن السجل الانتخابي ، بل عدم مراقبة التعداد السكاني وغيرها كل هذه المحطات قابلة للتزوير فى غياب الاحزاب ، وانتخابات المحاميين تجعلنا نرفع القبعة تحية لتحالف المحاميين الديمقراطيين وهو يخوض معركته المقدسة بكل الشرف ، وسلام ياااااااوطن..



سلام يا



الأستاذ الكبير فتحي الضو – حفظه الله – ننحني له إحتراماً وهو يواصل مسيرته التى أقضت مضاجع أقوام ، فاختاروا طرق النذالة والإنحطاط بإشاعة موت الرجل ، وقد صدقوا حين كذبوا فالرجل ميت ٌ عن أساليبهم الدنيئة فى الخصومة السياسية ، رعاك الله فتحي الضو وانجع مسعاك وحفظ لك دينك ودنياك.. وسلام يا..



الجريدة الاحد 24/12/2017 |Articles |News |مقالات |بيانات