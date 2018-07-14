البلولة في موسكو بقلم هشام عباس

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14-07-2018, 11:39 PM

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البلولة في موسكو بقلم هشام عباس

    11:39 PM July, 14 2018

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    ان نشاهد رئيس دولة او مسؤول رفيع في مدرجات المونديال مسانداً لبلاده امر طبيعي رغم ان اغلب الرؤساء ليس لديهم الوقت لذلك وان نشاهد رئيس او مسؤول قادم بدعوة شرفية حتى وان كانت بلاده ليست طرفا امر يحدث احياناً لكن لاول مرة اري رئيس دولة يقوم من نفسه بدعوة نفسه وطلب حضور حدث رياضي لا يخص بلاده ولا يكتفي بذلك بل يجهز جيشاً جرارا من اصحاب الحظوة والصحاب ليطرق باب الاخرين دون سابق انذار هذا لم ولن يحدث الا من رئيس دولة استمرأ المهانة والتطفل واستجداء العطف واقحام نفسه في مواضع الحرج ..
    المشكلة في رأيي ليس في سفر البشير وفرض نفسه ضيفا دون سابق دعوة او تخطيط او برمجة مسبقة ففي النهاية سيرسل له بوتين مدير مكتبه او مدير المراسم بالخارجية ليستقبله وسيعطونه مكان في اي فندق يقضي فيه يومه المشكلة اسوأ من هذا بكثير وهنا يطرأ السؤال من الذي يخطط لهذا الرجل ؟؟ هل هناك من يعمل قاصداً احراجه في كل مرة ام هو مجرد غباء في التخطيط وعقلية مستشاريه ؟؟
    قبل ايام فقط وفي قمة الافارقة بموريتانيا كان هناك لقاء حضره كل القادة الافارقة الا البشير ،، السبب ان هذا الاجتماع كان بطلب من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي رفض الجلوس في مكان واحد مع رجل مطلوب للعدالة ،،، ماذا اقصد من هذه الاشارة ؟؟
    اقصد ان فرنسا طرف في نهائي موسكو بحضور الرئيس ماكرون الذي رفض قبل ايام الجلوس في مكان واحد مع البلولة !!!!
    هنا نحن امام حالتين من الحرج بمكان للجانب الروسي :
    1- اما ان يرفض الرئيس الفرنسي الحضور بجانب البشير وسيكون حديث وتعليق العالم
    2- اما ان يعتذر الروس للبشير حضوره بسبب طلب من الرئيس الفرنسي ونصبح اضحوكة

    اعيد واكرر من الذي يخطط لهذا الرجل ويضع اسم السودان في كل هذا الحرج في كل مناسبة سياسية ؟؟
    طبعا لم اتحدث عن تفاصيل هذه الزيارة وهل هى منطقية في دولة يعانى شعبها في كل شئ وحال البلاد وصل الي الحضيض والرجل مع حاشيته وكأنه لا يعلم ما يدور يقضي كل وقته في فسح وسياحة علي حساب قوت الشعب في خلال شهر واحد كان في اثيوبيا ومنها للسعودية ثم موريتانيا ثم اوغندا ثم روسيا !!! لا اعتقد حتى السواح يحومون كل هذه الدول في شهر واحد هذا الرجل اصبح مثل البلولة الذي كان يقضي يومه مصطحبا تيسه علي اغنام الحلة
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