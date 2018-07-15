البلآء المقيم بقلم هلال زاهر الساداتي

07:46 AM July, 15 2018 سودانيز اون لاين

هلال زاهر الساداتى-

مكتبتى

رابط مختصر

لقد حكم الدهر علينا أو حكم القدر ببلاء حكم الكيزان فاحالوا السودان الجميل الي بؤرة من القبح بكل معانيه ، واصبحت المعيشة فيه من حكم المستحيل ، فتفرقنا وتشتتنا في ارض الله الواسعة نبتغي العيش النظيف والمعاملة الكريمة الشريفة والأمان لنا واطفالنا واهلنا تاركين عيشة الهوان والذل والمسغبة مؤملين ازالة حكام السوء واطلال مناخ مشرق جوه كله عافية ورخآء يتنفس فيه الفرد عبير الكرامة وشموخ الحرية وقيمة الحياة ، وقد هيأ لنا الله موئلا في بلد كريم سخر لنا فيه العيش في ظل القانون والعدالة والتعليم المتقدم والصحة السامقة ، فلا عجب اذا ما تفتقت مواهب السوداني وابدع في مجاله كزهرة تفتحت عن بوتقتها فاينعت جمالا" وعطاء" في بلد لا يضيع فيه حق ولا يغمط فيه عطآء .. والشاهد علي ما اقول تكريم دولة كرواتيا للاستاذ البروفسير عصمت الأبجر السوداني لدوره في مجال تطوير جراحة المفاصل لاكثر الشخصيات انجازا" ودوره المهم في الابحاث الطبيه بجامعة زغرب عاصمة كرواتيا أضافة لمساهمته في المجال الاجتماعي والانساني وكان عدد المرشحين لهذه الجائزة ثمانين مرشحا" تم اختيار عشرة علي رأسهم أ د عصمت الابجر واحتفل به في احتفالية ضمت لفيفا" من القيادات الكرواتية علي رأسهم رئيس الوزرآء حيث قدمت مندوبة رئيس الجمهورية التهنئة للمحتفي به وقد تناقلت الصحف والمجلات الكرواتية السيرة الذاتية للابجر ودوره المهم في الابحاث الطبية في كلية الطب بزغرب .. ولقد شعرت بالزهو والفخر وكأني نلت الجائزة ، وادعو الله ان يمتع البروفسير بالصحة والعافية وبالمزيد من الانجازات له وللسودانيين في المهاجر ...

وايضا مما لفت انتباهي واعجابي مقال لكاتب سوداني اسمه غالب طيفور ، وعنوان المقال ( زجاجة من نار ) في صحيفة الراكوبة





واتمني له التوفيق في الكتابة وفي موطنه الثاني _ فرنسا_ اذا تم وله التحية والتقدير ...

هلال زاهر الساداتي 14يوليو2018-07-14

فلادلفيا الولايات المتحدة



|Articles |News |مقالات |بيانات