البشير ليسَ قدْرَ المسئوليَّة، فلماذا أقحَمَ نفسَه لِحمْلِها ؟! بقلم عثمان محمد حسن

03:48 PM April, 06 2018 سودانيز اون لاين

عثمان محمد حسن-

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· لا تتعجبوا..! البشير لم يكن يعلم أن الجبال قد أبيْن أن يحملنها

و أشفقن منها، فتغول عليها و حملها بغرورِ جاهلٍ.. و ارتكب، جراء غروره،

ما ارتكب من جرائم ضد الانسانية في السودان..



· و محكمة الجنايات الدولية تتربص به.. و هو يتشبث بكرسي الرئاسة

مدى الحياة احتماءً من غوائل الخيانات ( الداخلية) التي ربما (

كَلْبِشَته) و أخذته صيداً ثميناً إلى المحكمة فور فراقه الكرسي..



· لذلك نراه مشغولاً بالكرسي عن انشغاله بمسئولياته تلك التي قاد

الانقلاب المشئوم ليحملها فصارت وبالاً عليه في الدنيا و له مواقفٌ، لا

يُحسد عليها، أمام الله..



· ".... إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا " الأحزاب / 72 .



· لو كنتُ مكان البشير، لخشيتُ الحكم على أفعالي ( و عدم أفعالي)

أمام الله أكثر من خشيتي على أي حكم تصدره أي محكمة في الفانية..



· فماذا سوف يقول البشير أمام الله سبحانه و تعالى عن سنوات حكمه

الدموية؟ و ماذا سوف يقول عن خطاياه الأخرى المهولة؟ و الضيق في حياة

الناس لا يتوقف.. و الجميع يلعنونه و يشكونه إلى الله في الغدو و

الرواح..



· ماذا سوف يقول البشير عن الأزمات المتلاحقة في السودان حالياً..

حيث يكابد الناس أزمة في المياه.. و أزمة في غاز الطهي.. و أزمة حادة في

الجاز و البنزين.. و أزمة و زحام في المواصلات.. و أزمة في الأدوية.. و

أزمة في رغيف الخبز.. و أزمة في الأكياس لتعبئة ما يشترونه من الرغيف.. و

أزمة في السيولة في البنوك.. و زحام في الصرافات الآلية..



· و قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ان انتاج الحبوب الغذائية

بالسودان تراجع بنسية 40% للعام 2017عن العام السابق.. و ثمة ارهاصات

بحدوث مجاعة في ولايات دارفور و كسلا و البحر الأحمر.. و يُتوقع، و

الأزمات على ما هي عليه، أن نشهد مجاعة نوعية حتى داخل العاصمة مع مجيئ

الصيف و ارتفاع أسعار السلع الغذائية المنتَجة محلياً.. حيث يعجز كثيرون

عن الحصول على مؤونتهم من الغذاء..



· و سوف يكون للبشير موقف لا يُحسد عليه أمام الله..!



· و تتواصل أزمة المياه في بعض أحياء ولاية الخرطوم، قطوعات المياه

تستمر. و الناس تدفع فاتورة الماء عبر فاتورة الكهرباء.. و في كثير من

الأحايين لا تجد ماء وينقطع تيار الكهرباء لساعات..



· و ارتفعت أسعار المياه في الأحياء الطرفية حيث بلغ سعر عبوة

البرميل من الماء 70 جنيهاً.. و من لا يملك السبعين جنيهاً عليه أن يشتري

الماء بالجالون.. و سعر عبوة الجالون 5 جنيهات.. لقد دخل نظام ( قدِّر

ظروفك) سوق المياه بقوة..



· و الناس تدفع و تدفع حيثما اتجهت.. و الحكومة تطالبهم بدفع المزيد

و المزيد، حيثما يكونون، حتى لم يعد العديد من أفراد الشعب يستطيعون

الدفع إلا بعد اقتطاع الشريحة الأكبر من قوت عيالهم..



· و سوف يكون للبشير موقف لا يُحسد عليه أمام الله..



· ثم ماذا يقول البشير عن أزمة الأخلاق السوية التي تسبب في

اختلاقها و ( تمكينها) في نفوس بعض الناس؟ و صار الفساد هو القاعدة.. و

البشير يتحدث عن حرب ضروس يقودها ضد القطط السمان.. و لا نرى أي هِرٍّ

سمين واقفاً أمام ساحة القضاء.



· ماذا ينتظر البشير كي يدخل القطط السمان السجن كما يزعم أنه سوف

يفعل؟ ماذا ينتظر، و القطط السمان عن يمينه و عن شماله و خلفه و أمامه و

أينما ذهب؟



· إن إلقاء القبض على القطط السمان بتهمة الفساد أسهل بكثير من

اعتقال السياسيين المعارضين بتهمة ( النية) لتقويض النظام.. هذا إذا أراد

البشير أن يلقي القبض على قططه السمان..



· لكنه لا يريد ما يتوجب فعله لأنه من سلالة القطط السمان!



· قال عبدالرحيم محمد حسين، والي الخرطوم، مخاطباً اللجان الشعبية

في اجتماعه بها، قبل أيام:- " والله العظيم نحنا بعدين يوم القيامة أمام

الله بنتملص منكم عديل ، و الما بقدر علي المسؤولية يخليها من الآن.."



· أيها الناس، تحملوا مسئولياتكم.. و جاهدوا لإسقاط هذا النظام الذي

حاول حمل جبال من المسئولية و لم يقدر على حملها.. فخاض بحاراً من اللا

مسئولية.. و أضاع اسم السودان..



· أسقطوه.. و انقذوا السودان!

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