البشير زعيم شعب حوش بانقا و حرامية الانقاذ..! بقلم عثمان محمد حسن

" لست زعيما للشعب السوداني كله يا البشير.. بل أنت زعيم لجماعة محددة بدقة.. و أقصى ما يطلبه الشعب السوداني منك أن تتنحى بعد كل سنوات الموت المجاني و الشقاء و ضياع فرص الحياة الكريمة التي لازمته طوال فترة حكمك..
٠ التنحية تضحية لن تقدر عليها!
٠ لقد اعترفت ( ضمنيا) أمام سلفاكير و رياك مشار بأنك لست زعيما حقيقيا لنا.. كنت في ساعة تجلي.. و أنت تعظهما بعدم التضحية بمصالح شعب جنوب السودان من أجل مصالحهما.. " لم نعهد فيك شعورا كهذا.. نحن الذين عهدنا فيك ظلم كل السودان و كل السودانيين.. باستثناء عصبتك و أهل بيتك.. و كان ظلمك الأشد على شعب الجنوب أيام كان السودان موحدا.. فانفصل الجنوب.. ٠ و استمررت تفرض نفسك زعيما على شعب ما تبقى من السودان تقدم له المرارات و الشقاء و المعاناة اليومية.. و قسمت الشعب إلى فئتين: فئة الرابحين الذين يملكون كل شيئ.. و فئة الخاسرين الذين خسروا كل شيئ لصالح الرابحين.. و اتسعت الشقة_ و لا تزال تتسع _ بين الفئتين و باضطراد ملحوظ في الممارسات الحياتية اليومية.. ٠ أثرياء الفجاءة من ذويك يزدادون ثراء فاحشا.. و فقراء الفجاءة يزدادوت فقرا مدقعا.. و بينهما تعيش جماعات( ناس تاكل عيش) راضية بما تقدمه لها من فتات!
٠ تلك محصلة حكمك منذ قدت انقلابك في يوم ٣٠/٦/١٩٨٩ .. بهدف قيام دولة مجهولة الأصل تحمل راية الإسلام.. و تتبجح بانتمائها الكذوب إليه.. و من ورائه ترتكب من الموبقات الكثير.. ٠ و لم تتركوا موبقة أو خيانة في حق الوطن إلا و ارتكبتموتها.. ابتداء بفصل الجنوب.. و ليس انتهاء بترك مساحات واسعة من الأراضي السودانية نهبا لأطماع دول الجوار.. و بيع أخصب أراضي البلاد للأجانب.. و الفساد يسري و يمري.. ٠ نعم؛ لم تتركوا موبقة إلا و ارتكبتموها.. و صار غسيل الأموال و تجارة المخدرات بالحاويات جزء من مهام جماعتك في البر و البحر.. أما الارتزاق بجنودنا في معارك لا علاقة لنا بها فهو حديث تتداوله وسائل الاعلام العالمية للتدليل على اتساع رقعة خيباتكم المالية و الأخلاقية .. ٠ و نراكم جميعكم سعداء بخيباتكم.. تقيمون الأعراس الأسطورية تعكسون فيها ضجيج مستجدي النعمة المستفز للشعب الذي أفقرته جماعتك الحرامية..
٠ حرامية بحق!!
٠ لا يخشى الحرامية الفقر طالما زعيمهم هو الممسك بمفاتيح بنوك الدولة العميقة.. و لا يخشى الحرامية القانون طالما أمنهم و أمان أموالهم المسروقة في الحفظ و الصون.. بينما مسروقاتهم تتحدث بنفسها عن جرائمهم بلا مواربة... و أحكام القانون لا تسري عليهم.. و الفوضى ( المحمية) تضرب أطنابها في البلاد..
أشاع نظامك الفوضى في ادارة شؤون الدولة.. و جعل " كل امرئ يحتل في السودان غير مكانه" .. فانهارت الخدمة المدنية و تلاشت المشاريع المنتجة.. و عمت الخصخصة ( المخصصة) للجماعة الشرهة لازدراد كل مشروع كان ناجحا لتتكسب عصابتك من تحطيمه.. وبيع أراضيه و خرده..
٠ كانت موعظتك للرئيس/ سلفا كير و نائبه ريك مشار .. موعظة تنم عن فهم عميق لصفة ( الزعيم) موعظة أكدت لنا أنك لست زعيما لنا.. بل زعيما لشعب حوش بانقا و حرامية نظام ( الانقاذ)!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة