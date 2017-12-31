31-12-2017, 06:52 AM

شوقي بدرى

شوقي بدرى

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

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البشير الجبان والشعب الغلبان بقلم شوقي بدرى

06:52 AM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

شوقي بدرى-السويد

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هل حدث في التاريخ الحديث او القديم المسجل ان اظهر اى حاكم هذا القدر العظيم من الجبن مثل البشير ؟ خوفا من انقلابات الجيش الذي من المفروض ان يحمي العرض والوطن ، قام البشير بالتخلص من الجيش بمن تعرفون .ولم يعد هنالك جيش .والعسكرية علم وليس سرقة حمير . واغتصبت مصر حلايب وشلاتين . واحست اثيوبيا بهوان السودان وجبن البشير والكيزان واقتطعت الفشقة . ولم يستطع البشير ان يقول عشا حبيبنا سار ، لانه جبان يخاف ان يترك السلطة والا واجه المحكمة الدولية .وسيتعلق بذيل الشيطان . لن تهمه حالة البلد والناس وككل الجبناء على استعدا للتضحية بكل شئ للمحافظة على نفسه . وهنالك جيش من المنتفعين الذين يعرفون ان نهاية البشير والنظام ستعرضهم للمسائلة في اضعف الظروف . والبشير يريد ان يورط الكل . واصحاب النفوس المريضة على قفا من يشيل .

البشير الجبان مثل كل الجبناء لا يهمه اى شئ سوى سلامته . ولكن ما لا افهمه هو وجود هذا الجيش من المنافقين والساقطين . ابو قصية لا يختشي ويقول ما لم تقله امرأة او رجل سوداني من قبل .... مادام البشير حي مافي راجل بيقعد في كرسي الحكم . ويكون الامر ضربة البداية في التنافس في ارضاء القيصر ويقول عضو برلماني لا يستحق ان يذكر اسمه ..... البشير لو لاقي يعمل ليكم طوطحانيات لعملها لكم . هل هذا مستوى نائب يمثل الشعب الغلبان . البشير لكي يظل في السلطة على استعداد لأن يعمل اكثر من طوطحانيات . وهذا النائب من راكبي الطوطحانيات . وكمان ماسك حلاة حربة بيد وحلاوة قطن باليد الثانية . ماذا يقدم هذا البرلمان من خدمات للشعب الغلبان ؟

هل نسينا قدو قدو والبنت الغلبانة التي حطموا كرامتها تحت وقع الكرباج ن وانهوا حياتها الاجتماعية . وعشرات الآلاف من السيدات والبنات الائي تعرضن للجلد والاستغلال الجنسي في المعتقلات ، بسبب ملابسهن ومظهرهن واخيرا طريقة المشى والحركة . واظن ان الامن يريدهن ان يمشين مثل رياضيات المانيا الشرقية في ايام الشيوعية اللائى فزن بأغلب الميداليات بسبب الهرمونا الذكورية الخ .

وقال البشير الجبان انه يريد ان يطبق الشريعة الغير مدغمسة . لماذا لم يقدم الدبلوماسي ,,لقدو قدو ,, او الدنب ولا دلوكه مثل البشير ..... قدو قدو نوع من الطبول عند اهلنا الزاندي . او نوع من العصيدة في شكل كرات في الغرب الحبيب . الدبلوماسي الذي مرغ سمعة السودان واضحك علينا العالم ، لم يطرد ،لم يجلد او يهان ، بل لقد نقلوه لمحطة جيدة وربما لكي يكبر رخصته ويصير باش متحرش , وينتقل من التحرش الى الاغتصاب الذي صار مكملا لشخصية النظام . وبعدين الدول لمن يقدموا ليها دبلوماسيين قد ترفضهم بسبب سلوكهم او خلفيتهم . ياربي ده حيلقوا ليه ياتو بلد ؟ ! محن فتاة يقبضوها بسبب مشيتها ودبلوماسي يسئ لسمعة الشعب والدوله ينقلوه . ذي نقل ملكة بريطانيا في الستينات . زول ما ناقش شاف موكب الملكة والهيصة سأل دي منو ؟ فقالوا ليه دي ملكة بريطانيا قال ... جاية السودان تسوي شنو ؟ واحد فيه دم رباطاب قال ليه منقولة .

انا ما عارف جزر القمر وتباقو ما دخلو في الاستثمارفي السودان ليه ؟ ما كل زول جاب سكينو . وغندور ذي معدل الزريبة . السعودية عندها نفس التضاريس السودانية ودلوكت اكبر مساحة من السودان . لماذا تنفب عن الذهب في السودان ؟ . ماهي خبرة السعودية في التعدين ؟ التعدين عاوز الشلهتة والتعب والاكل الكعب ، ده السعوديين ما بيقدروا عليه . قلنا عدة مرات اذا بتستعينوا بجنوب افريقيا في المفاوضات استعينوا بيهم في البيعرفوه احسن . هم وزامبيا كويسين في التعدين وعندهم خبر ة طويلة جدا. زمان انحنا زامبيا ساعدناه في بناء سكتها الحديدية واتصالاتها لمن كنا قدام الناس .

كل البلاد تحاول ان تحافظ على قيمة العملة الوطنية، الا السودان عملو الجنيه وزين .... يعوم . وكل الدول تحافظ على حقوق المستهلك. ومنذ ايام الادارة البريطانية كنا نسمع اسعار السلع في الاذاعة . اسعار المقد ود عكر القصابي .. . ودي اسماء الذرة ومش نواب برلمان . حتى الويكة يعلن عن اسعارها مثل اللحوم والزيوت من سمسم غلغل فول . وسعر السكر والبنزين وكل المحروقات لها نفس السعر في كل السودان . ويذهب اصحاب الجزارات والمتاجر للمحاكم عند البيع خارج التسعيرة . واليوم الحكومة هي من تنهب المواطن على عينك يا تاجر .

ان الحكومة قد قامت بالغاء ظاهرة الاندهاش والاستغراب في السودان ، وصرنا نبحث عن من يشرح لنا او يعطينا بيان بالعمل كيف تتم عملية الاندهاش . ولنقل انه فقط استفسار . كيف تدين الانقاذ الهجوم الاهابي على كنيسة مارمينا بحلوان ؟ ولقد انتزعت اراضي كنسية في العاصمة وتم الهجوم علي الكنيسة وبيت العجزة في الجريف . ولقد ضيق على المسيحيين في السودان ، اقدر السودانيين على الانتاج واكثرنا تعلقا بترابه قد تمت مضايقتهم وصارت لهم احياء في دول المهجر طوبيل اهلنا الاقباط . وما يحدث للمسيحيين في جبال النوبة واماكن اخرى يندي له الجبين . كم من المسيحيين قد احرقوا واغتصبوا وشردوا في الجنوب ؟

تفاخر الكيزان بأنهم قد قضوا على صفوف البزين والعيش والديمقراطية التي كانت حسب شرعهم تعني الفساد . طيب دلوكت صفوف البنزين والعيش رجعت وفي اجزاء من البلد يسيطر عليها قانون الطوارئ . والديمقراطية وحرية الصحافة لا وجود لها . وحتى القانونيين ما قادرين يوقفوا الفساد والخج في الانتخابات ، هذه تسخينات لانتخابات 2020 و 2025 ويمكن 2030 . وبرضوا الرد الرد بالسد .... يسد نيتكم .

من المحن السودانية ان الحزب التفتيحة الشيوعي يقول عبر سكرتاريته .... ان هنالك مخطط ا لحل الحزب الشيوعي . دنيا .... هذا المخطط اعد له قبل استقلال السودان ولقد اورده الاستاذ بشير محمد سعيد رئيس تحرير الايام في كتابه خبايا واسرار السياسة السودانية . ومن وثائق جامعة درام وفي اجتماع المسؤول البريطاني مع مبارك زروق قرر ترك امر تصفية الحزب الشيوعي بواسطة الحكومة السودانية ليكون الامر اكثر مصداقية . ولقد اكتمل هذا المخطط في 1965 . وطرد الحزب الشيوعي وجرم الانتساب اليه في الديمقراطية. ولم ينفذ قرار المحكمة الدستورية . هل السكرتارية دي كانت نايمة . طيب اذا في مخطط وانتو اكتشفتوه عملتوا شنوا ؟ انه ليس الحزب الشيوعي وحده بل كل اليسار والقوة الديمقراطية . والانقاذ لاتحتاج ان تضيع جهدها في القضاء على الحزب ان السكرتارية ستقوم بالواجب على احسن وجه . هذ التكلس والكنكشه قتل الحزب . كما كنا نقول لنصف قرن من الزمان اشتراكية مفتوح للجميع ولا لحزب شيوعي منغلق وكأنه جمعية سرية . افتحوا الابواب لدخول الديمقراطية ولادخال الهواء النقي . لماذا الخوف من الشفافية . لقد انتهت الشيوعية انها مرحلة الاشتراكية الديمقراطية منذ القرن التاسع عشر . ولكن اللينينية والاستالينية كانت مراحل فقط .

قال حزب الامة القومي ... يجب مراعات التعريف قومي .... بسبب التعددية في الاسماء ، في بيانه ان السلطات قد هددت باغلاق دار حزب الامة في حالة اقامة ذكرى الشهداء . يعني دار الحزب تكون لشرب الشاي واعمال الابرة والكرشيه فقط . ما تستعدينوا بعبد الرحمن او اخوه ، مش في الحكومة ؟ طيب حتعملوا شنو ؟؟

محنة هذا الشعب المسكين انه ضحية للطائفية الكريهة والدكتاتوريات المجرمة . الصادق يقول انه قد استفتى شيخ الازهر عن 8 ممارسات للانقاذ وافتى بمجافاتها للنهج الاسلامي . اولا المهدي الذي يضيف الصادق اسمه والذي بسببه يركب الصادق واسرته علي ظهور السودانيين ويعيشون مكالقراد على دم الانصار ، قد حرم التعامل مع الازهر . ولقد انتزع كاكولة الازهر ولباس الازهر من الشيخ ود البدوي والبسه الجبة ولف على رأسه العمة والعزبة الانصارية . وحرم المهدي كل المذاهب واحرقت الكتب وصار من يمتلك الكتب يضرب ويسجن . وشيخ الازهر وغيره خارجن عن الدين ويباح دمهم ,عرضهم ومالهم ، حسب تعاليم المهدية والطريقة الختمية التي لا تقل جرما من المهدية .

اقتباس

ويقول محمد عثمان الميرغنى فى كتابه ( مناقب صاحب الراتب- صفحة 102 قال : ( من صحبك ثلاثة أيام لا يمت الا وليّا . وان من قبل جبهتك كأنما قبّل جبهتى . ومن قبّل جبهتى دخل الجنة . ومن رآنى أو من رأى من رآنى الى خمس ، لم تمسه النار ) .

في منشورات المهدي و ما ادعاه المهدي بالمهديه ان من لم يؤمن به فقد كفر وان يحل ماله وعرضه ودمه . هذا موجود في الاثار الكامله للامام المهدي و هو خمس مجلدات جمع وتحقيق الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم دار جامعة الخرطوم للنشر. وهذه الوثائق موجوده في دار الوثائق السودانيه التي كان الدكتور محمد براهيم ابو سليم مديرها وراعيها. وهنالك وثائق محفوظه في مكتبة جامعة درام تحت رقم 100-1-2 ووثائق محفوظه في جامعة درام تحت رقم 100-1-4 و مصنف رسائل محفوظه بمكتبة كامبريدج بانجلترا ومصنف رسائل بمكتبة ييل بالولايات المتحده و الجزء الاول من مصنف رسائل محفوظه في الخزائن الوطنيه الفرنسيه مصنفة بواسطة محمد المجذوب بن الطاهر المجذوب ومصنف رسائل صنفها حسين الجبري و محفوظه في جامعة الخرطوم. مصنف رسائل بالمكتبه الاصفيه بحيدر اباد. خطب مصنف خطب مطبوعه بالحجر و مصنف رسائل عند العمده ادم حامد في الجزيره ابا. مصنف يتضمن خطب المهدي يملكها العاقب با درمان ووثائق حامد سليمان والي بيت المال في المهديه قديما. وثائق مختلفه باسم المهدي مجموعة المهديه بدار الوثائق السودانيه. اماكن اخرى كثيره من دور الوثائق لا يتسع المجال لذكرها .. في رسائل المهدي الاولى قبل ادعائه المهديه كان يختم رسائله قائلا الفقير الحقير محمد احمد عبد الله ، كرسالته شعبان 1298 هجريه وهي رسالته الى احمد بن محمد الحاج شريف . كما اورد ابو سليم في الجزء الاول صفحة 41 رساله بخط المهدي جامعة درام انجلترا. و بعد ادعائه المهديه كان يبدأ رسائله : من عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبدالله الى الفقيه احمد الحاج البدري و الى الفقيه احمد زروق كما في صفحة 111. كما اورد ابو سليم في صفحة 119 الى اهالي خور الطير وغيرهم فمن عبد ربه محمد المهدي ابن السيد عبد الله اعلموا ان رسول الله صلى عليه وسلم امرني بالهجره الى ماسه بجبل قدير و امرني ان اكاتب بها جميع المكلفين فمن اجاب داعي الله ورسوله كان من الفائزين ومن اعرض يخذل في الدارين . ويقول المهدي في صفحة 135 في نفس المجلد في خطابه الى احبابه في الله المؤمنين بالله و بكتابه. و اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم انني المهدي المنتظر و خلفني صلى الله عليه وسلم بالجلوس على كرسيه مرارا بحضرة الخلفاء الاربعه و الاقطاب و الخضر عليه والسلام وايدني الله بالملائكه المقربين و بالاولياء الاحياء و الميتين من لدن ادم الى زمننا هذا, وكذلك المؤمنين من الجن . و في ساحة الحرب يحضر معى امام جيشي سيد الوجود صلى الله عليه و سلم بذاته الكريمه و كذلك الخلفاء الاربعه و الاقطاب و الخضر عليه السلام و اعطاني سيف النصر من حضرته صلى الله عليه وسلم و اعلمت انه لا ينصر علي احد ولو كان الثقلين الانس و الجن.



نهاية اقتباس

لم ارد الاطاله في الاقتباس فالميرغني يقول كذلك ان من اتبعه خلد في النعيم ومن لم يتبعه يعد له العذاب الاليم . الخ . هذه هي مشكلة الشعب السوداني الغلبان . والغريبة ان من يتبعون هؤلاء الدجالين من البروفسيرات وحملة الدكتوراة . والقلم ما بيزيل بلم . والبشير ما هو الا سايكوباتي يعاني من حالة نفسية تعرف ب .... مينياك دبريسيف . ولهذا ينطلق في ضحكات هستيرية لا معني لها ، ثم يتغير الى شخص مكشر عدائي ومحبط . وتخبط البشير وعدم ثقته بالآخرين جعلته يبطش وسيبطش بألكثيرين وهذا نوع من ال ,,, بارانويا . ويدفع الشعب السوداني الغلبان الفاتورة .

أ ن تشنجات السودانيين تدفع العرب وغير العرب للإستخفاف بهم . فلقد قطع السودان علاقاته الدبلوماسية من المانيا الغربية التي كانت تدلل السودانيين وتسمح لهم بالدخول بدون تأشيرة . وقطعنا علاقاتنا التجارية مع بريطانيا وسحبنا اموالنا الطائلة 6 مليون جنيه من البنوك البرطانية وسقط الاقتصاد البريطاني تماما . ولم يقاطع العرب . واليوم يهلل السودانيون لسماع اردغان لهم بدخول تركيا . والاتراك يحلمون بدخول المانيا وبريطانيا . وفي المانيبا 5 مليون تركي يقومون بالاعمال الشاقة .

نحن نحرم الشماسة في الخرطوم من التعليم العلاج ويقتاتوت من القمامة ونرسل مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين . والفلسطينيون يتخرجون من الجيش الاسرائيلي ويأدون الفسم للعلم الاسرائيلي والدستور الاسرائيلي . ويحضر اهلهم التخرج وتنطلق الزغاريد وتقام الحفلات بالشواء . ويمنح المتخرج مرتبا عاليا يحلم به السودانيون حملة الدكتوراة . ويمنحون نصف دونم من الارض 500 متر مربع للعسكري الفلسطيني من وطنه المنهوب . ويلتحق حتى الفتيات الفلسطينيات بالجيش والبوليس وهم اكثر قسوة واقدر على توجيه الضربات الاقوي لبني جلدتهم . وهذا ما يعرفه الاسرائيليون .ويقول الفلسطينيون امام عدست التلفزيون انهم سعداء في اسرائيل . ولا يريدون ان يموتوا مثل العراق سوريا ويقية الدول العربية . ونحن من نوصف بكل قبيح ، من كلاب وعبيد لا نزال نركض خلف العرب . والبشير بسبب جبنه يتقلب في كل الاتجاهات . واكبر مأساة هي ارسال الابناء كأنكشارية يحاربون بالمال في اليمن . ولقد عرف العرب خاصة الكويتيون عفة السودانيين . عندما اعطي الضابط محمود الزيبق الاوامر للجنود السودانيي قبل ركوب الطائرات . ... صفا انتباه .... ظرفا ارض . ووضعوا المظاريف التي اعطاها لهم الكويتيون بعد الدفاع عن الكويت امام تغول العراق في الستينات . والفرق جد كبير وقتها كنا شرفاء واليوم نحن مع الجبان البشير موضع سخرية واهانة . المثل السوداني بيقول بالبتكريه ما بتخاف منو . وفي عيون العرب نحن الآن كما قال الشاعر نزار قباني .... بدراهي لا بالحديث الناعم ..... حطمت عزت المنيعة كله بدراهي .البشير بسبب جبنه صار على استعداد لبيع ضميره للحصول على المال لكي يرضي حميدتي وبقية اللصوص وسافكي الدماء .

قديما كان اهل الخليج عندما يريدون ارسال ضباط لمدرسة الاركان يرسلونهم للاردن او السودان . ويقولون لمن يريد الذهاب الى مصر .... تريد ان تقضي الوقت في ملاهي الهرم وتعود بشهادة بدون دراسة . وكانت الدول ترسل مبعوثيها للشرطة ، السجون ، الاطفائية ،الصحة وكل ما يخطر على البال كانت الشهادة السودانية محل فخر . والآن صار حميدتي فريقا . مسكين الشعب السودني .

الانقاذ تفتخر بانها قد وظفت 5 % من الميبزانية للتعليم والعلاج . وفي ايام الادارة البريطانية كان عبد الرحمن على طه وزيرا للمعارف وعلى بدري وزيرا للصحة وعبد الله خليل وزيرا للزراعة . كانت ميزانية التعليم والعلاج تساوي ربع ميزانية الدولة ، وكانت ميزانية الزراعة اكبر من ميزانية الجيش . وعندما توسع عبد الرحمن على طه في التعليم احتج وكيل الوزارة البريطاني وهو رجل كلا سيكي افندي بعيد عن السياسة يتصرف حسب البيروقرطية التي تعلمها طيلة حياته ، قام عبد الرحمن على طه بطرد وكيل الوزارة البريطاني من الخدمة . اذا كان في الانقاذ عاقل لركزوا على الزراعة التعليم والصحة .

بعد مرور سنة واحدة من ما يعرف كذبا بإنتخاب البشير كتبت موضوعا تحت عنوان وماذا بعد اربعة سنين . والآن قد تأكد ان البشير سيترشح فاللصوص سيكونوا لايصين عند ذهاب البشير ، ماذا نحن فاعلون ؟

كركاسة

ان الحياة عبارة عن حلم او كابوس قد يقصر او يطول وينتهي الحلم او الكابوس عندما نموت .

عندما نتواجد على القمة يكون هنالك اتجاه واحد ... الى الاسفل .





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