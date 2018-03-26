البدائل الزائفة وتهافت التهافت بقلم المهندس عادل خلف الله

03:26 PM March, 26 2018 سودانيز اون لاين

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بات واضحاً أنه كلما تفاقمت الأزمة الوطنية الشاملة في السودان، وتصاعدت حدة المواجهة بين النظام والجماهير، كلما تعرت وتهاوت بدائله الزائفة، سواء أكانت أفكار ليست أصيلة، أو قوى وجماعات، أو خيارات أكل عليها التجريب وشرب.. وأن أكثر من ينفضح ويتعرى في تلك المواجهة، الذين يتقاسمون مع النظام المحاولات المستميتة لتشويه حقيقة الصراع الدائر في البلاد، منذ نيلها الاستقلال السياسي 1956، وذلك بحرفه عن مساره ومجراه، وتصويره وكأنه صراع بين مكونات الوطنية السودانية، بعد افتعالهم التناقض بينها، وإضفاء طابع عنصري عليه، في مسعى مشترك بين النظام وبدائله الزائفة، لتغييب العمق الاقتصادي والاجتماعي للصراع، ومحتواه التقدمي التحريري، من خلال إعادة تصويره وكأنه صراع بين الشمال والجنوب، أو بين العروبة والأفريقانية، أو بين الإسلام والمسيحية والأديان الأخرى، من جانب، حتى لا تعرف غالبية الجماهير، من هم خصومها الحقيقيون وأعداء مصالحها وتطلعاتها، ويلتقون بذلك وبكامل الوعي مع مخطط القوى الاستعمارية لتقسيم القارة الأفريقية، خدمة لأهدافها المعلنة، شمال وجنوب خط الاستواء، بعد تخطي مرحلة العزل والمناطق المقفلة، كخطوة متقدمة في استراتيجيتها التي تهدف إلى إعادة ترسيم خارطة أقطارها، بإعادة التقسيم وفق توازن القوى الدولي، والمعلن منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، والذي لا يستثنى منه السودان بحكم اعتبارات كثيرة... وفي ذلك يتناقض الناطقون بالأفكار غير الأصيلة، وممثلو البدائل الزائفة، مع حقائق الواقع وصيرورته التاريخية وتفاعلاتها الحضارية، بوعي ارتدادي وتصورات رجعية، بالدعوة لوقف حركة التاريخ، وإرجاع عقرب دورة التفاعل الطوعي الحضاري، إلى مرحلة منتقاة حسب رغباتهم، من مرجل صيرورتها. وبذلك يتناقضون أيضاً مع منجزات إنسان السودان المادية وتطور استعداداته الروحية والمعنوية، التي دفعته لاعتناق الأديان السماوية،التي لخصتها الدورة الحضارية، ضاربة الجذور والقدم في منجزات العطاء الحضاري والثقافي، إضافة إلى ما تؤكده تطورات العلم، وما تقتضيه موضوعية الدرجات الأكاديمية التي يتمنطقون بها.

إن الميل لإعادة تدوير أطروحاتهم، كلما احتدم وعي المواجهة بين إرادة الجماهير والافلاس السلطوي يقدمهم للعب دور شخصيات البوربون، الذين لا تصيخ السمع لنداءات الحياة، ولا تتعلم من مستودع تجاربها الثرة. ويطرح على النظام وبدائله الزائفة أكثر من سؤال، وحسب المنهج البراغماتي، المغرمون به، هل أسهم انفصال الشمال عن الجنوب في إيجاد مخرج لأزمة التطور الوطني في الشمال والجنوب؟ أين هو السودان الجديد في الجنوب بعد نيف من السنوات بعد الانفصال..؟ هل يحقق التقسيم التنمية المتوازنة والاستقرار ويحافظ على السيادة والأمن الوطني والقومي..؟

هل السودان فريد عصره في حقيقة التنوع الثقافي والحضاري.. التي تشكل قاعدة عامة في بلدان العالم، ولا تخالفها إلا بضعة بلدان، والتي تمثل الاستثناء الذي يعزز القاعدة؟

وليس أخيراً، والسؤال موجه لأطراف البدائل الزائفة... هل تؤمنون حقاً بالتعددية الفكرية والسياسية ونظامها الديمقراطي القمين بالتعبير عن التنوع وصيانة الوحدة وكفالة حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية..؟

يخوض شعبنا، بمختلف مكوناته، صراعا متواصلاً وضارياً، مع قوى التخلف والتبعية والاستغلال والاستبداد السياسي والاقتصادي، والذي أوصلها إلى تسليم مصالحها وامتيازاتها وارتباطاتها، إلى سلطة الرأسمالية الطفيلية بزعامة فلاسفة اليمين واحتياطي الرجعية.. وهو امتداد للنضال التحرري الذي تخوضه شعوب القارة الأفريقية، التي تشكل اللغة العربية، والثقافة العربية الإسلامية، إحدى لغاتها وثقافاتها ومن أعمدة تماسكها وتفاعلها الإنساني وحوامل نهوضها وتقدمها.

ولذلك لم تكن صدفة أن ينفصل الشمال عن الجنوب، ويحمي الفساد، والتهيؤ لمزيد من قمع الشعب ومصادرة حرياته، في الشمال والجنوب، حينما تحشدت قوى وأطراف البديل الزائف وتقاسمت السلطة والتسلط، وبحرص متفق عليه من جميع الأطراف، بعدم المساس بجوهر الأزمة الوطنية، سيما فيما يتصل ببعدها الاقتصادي والاجتماعي في كل التفاهمات الثنائية التي أبرمت، وتلك التي عبرت عن ذلك التحالف الرسمي ، غير المعلن، بدكتاتورية برأسين، من مكونات قوى الانعزال والتفتيت، وتحت مزاعم اتفاقية السلام الشامل.

العبرة ليست في الأقوال وإنما في التجربة والأفعال.. والإيمان، أي إيمان، ما وقر في القلب وصدقه اللسان، وبرهنه العمل.



*ﭠَڝَـدَرَ عـنَ حِـۤـزْب الَبعــثَ الَعـرَﭜَـيَ الَاشـَـﭠَرَاكَــيَ*

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