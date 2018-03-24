البحث عن وطن ناحية كوبر ..!! بقلم عبدالباقي الظافر

04:19 PM March, 24 2018 سودانيز اون لاين

عبدالباقي الظافر-الخرطوم-السودان

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أغلقتُ عينيَّ كنت أتفادى النظر نحو الطبيب الثرثار.. وجدتُ راحة غريبة وأنا أبحر بعيدًا عن الواقع.. تذكرت المرة الأولى قبل أكثر من ربع قرن.. أنا في جوف الباخرة نيالا متجهاً لأداء العمرة..في الحقيقة كانت العمرة هي الهدف الثاني.. بعتُ كل ما أملك وما لا أملك حتى أقطع البحر المالح.. أيام رغم مرارتها باتت تمثل ذكريات طيبة المذاق.. لنحو عامين كنتُ أتحرك في مساحة خمسين متراً.. متجر صغير ملحق به غرفة أصغر.. حينما حزتُ على إقامة تسمح لي بحرية التطواف على أطراف المدينة شعرتُ بفرح غامر يماثل فرحتي حينما وطأت اليابسة في ميناء جدة الإسلامي.



كدت أفتح عيني حينما سمعتُ زوجتي تسأل الطبيب إن كان مرضي النفسي يشكل خطراً على العيال.. انتابتني موجة الغضب المعتادة.. لكن القيد الذي يربطني على الفراش الأبيض جعلني أستسلم لواقع أنني مريض نفسياً.. الطبيب رد على زوجتي " لا هذا النوع من المرضى يكتفون بالعنف اللفظي".. ثم توجه بسؤال لشقيقي الطيب إن كان في الأسرة حالات مماثلة.. الطيب وحده كان يدافع عني، وينكر اتهامات زوجتي وأبنائي.. كان يستجدي الطبيب بإلحاح أن يفك قيدي ويتركه ليتفاهم معي.. خفت في هذه اللحظة أن يقتنع الطبيب بوجهة نظر شقيقي فأطلقت صرخة تهديد ووعيد مدعياً أني سأصنع التغيير القادم في البلد.. في هذه اللحظة انسحب الطبيب وهو يمسك بكف أخي الطيب كأنه وجد الدليل القاطع.



شعرتُ ببعض الراحة في الغرفة الخالية.. لكنني سألت نفسي ربما الطبيب مصيب وأنا مريض.. أهلي يقولون الجمل لا يعرف عوجة رقبته.. لكن سرعان ما استعدت الثقة في نفسي وأنا أراجع تفاصيل حياتي.. لم أتمكن من الدراسة الجامعية.. لكنني في العمل كنت أدير عشرة من الأجانب من بينهم من يحمل شهادة ماجستير.. كان كفيلي يثق في قدراتي.. بدأت براتب ألف وخمسمائة ريال .. قبل عودتي الإجبارية لأرض الوطن كان راتبي ثمانية آلاف وخمسمائة ريال.. لم أكن أعرف وظيفتي تحديداً غير أنني الذراع الأيمن للشيخ محمد العنزي.. انتهى مستقبلي بوفاة الشيخ .. اعتبرت من رجال العهد السابق.. كل ما فعله الأبناء أن طردوني من الخدمة وأمهلوني فقط ثلاث ليالٍ.



لم أكن أصدق أن الأمور ستنتهي على هذا النحو.. بل حسبت أن الأمر مجرد نوبة من الغضب ستنتهي مع بداية العمل في مؤسسة العنزي.. ظننت أن لا أحد يستطيع أن يحرك ساكناً دون الاتصال بشخصي الكريم.. ظللت في المنزل في انتظار هاتف من أبي طلال الذي تولى مسؤولية تصريف المهام بعد وفاة الشيخ.. في اليوم الأخير من المهلة جاءني المحاسب المصري يحمل جواز سفري موسوماً بدمغة خروج نهائي.. في تلك اللحظة فقط أدركت أنني كنت ضيفاً على المملكة.. وأن لدى وطناً وراء البحر.. ويبدو أنني استغرقت في حلم مضى عليه أكثر من خمسة وعشرين عاماً.



من الصعب أن تقتلع أسرة من النعيم وتقودها إلى المجهول.. كان علي أن أخبر زينة زوجتي بالأخبار السيئة.. ثم بعد ذلك ترتيب أمور كثيرة في أقل من أربع وعشرين ساعة.. البديل عن ذلك ليس سوى (الكشة).. لم أكن أملك بيتاً في السودان.. ولا حتى تصوراً للعمل في أي موقع.. لم أكن أتصور أن الاغتراب مجرد رحلة طويلة.. تمردت زوجتي .. ارتفع صوت أولادي.. ثم بدأنا نتبادل اللوم.. في تلك اللحظة وتحت الضغوط امتدت يدي لضرب زوجتي.



مع مرور كل يوم في الوطن كنت أفقد السيطرة على أسرتي الصغيرة.. لم يكن لنا خيار غير أن نشاطر أهل زوجتي سكنهم الضيق في مدينة أم درمان.. نظرات الاستحقار والاستخفاف تلاحقني في كل مكان.. أم زوجتي تسأل عن أيام الرخاء.. صاحب الكنتين يعتذر عن إقراضي.. أبنائي يحملونني الإخفاق في رسم مستقبل سعيد لهم.. لا يوجد في سوق العمل رجل رحيم مثل المرحوم العنزي.



في ذاك الصباح رأيت ابنتي شعاع تخرج دون أن تلقي عليّ بتحية كنت أتوقعها.. لحقتُ بها عند الباب.. قبل أن أسالها أجابت وجدت شغل في فندق المدينة.. حينما أردت الاطمئنان جاءت زوجتي لتخلص ابنتي من الحصار.. كلمة مستفزة ورد غاضب وبعدها وجدتُ نفسي بين الأغلال في مشفى كوبر.. هنا سأجد سكناً وطعاماً ورفقة..



صدق من قال إن المجانين في نعيم.





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