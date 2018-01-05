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البحث عن مخرج بقلم الطيب محمد جاده

05-01-2018, 11:02 AM

الطيب محمد جاده
<aالطيب محمد جاده
تاريخ التسجيل: 11-03-2017
مجموع المشاركات: 132

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البحث عن مخرج بقلم الطيب محمد جاده

    11:02 AM January, 05 2018

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    الطيب محمد جاده-فرنسا باريس
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    الشعب السوداني فاق صبره كل التصورات وأذاقته حكومة الكيزان الذل والهوان بعدما سرقت امواله ، ومن سوء حظهم ابتلوا بأشخاص ليس من شأنهم مصلحة الوطن أو المواطن بل يتصرفون بالمال العام كأنه من تركة ابائهم في الوقت الذي يُطلب من الشعب ان يتحمل شتى انواع الاهانات في طعامه وشرابه ، لو كان السودان يعاني في شحة من الموارد والامكانيات البشرية والطبيعية لرضينا بما قسم الله لنا ، ولو كانت هذه البقعة من الارض شحيحة المياه وارضها جرداء لهان الامر واضطررنا لشراء المنتجات الزراعية من الخارج ولشربنا ماءاً مستورداً او قنعنا بالمياه الملوثة المحلية . عجزت الكلمات في وصف مايمر به الوطن والمواطن من ازمات وكوارث تقضي على الاحلام والطموح بالعيش الرغيد ، وثروات البلد تذهب سراً وعلانية الى جيوب وحسابات المتسلطين على رقاب الشعب بل وحتى اقزام السلطة فهؤلاء حظوا بجميع الامتيازات . من اجل مصلحة الوطن والمواطن يجب علينا التكاتف لأن الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني اليوم بالغة الصعوبة في تاريخنا الحديث . فما من ناحية من نواحي حياته الا تقف على مفترق الطرق وكل ذلك بسبب ظلم الحكومة التي تبدع في تعذيب الشعب بكل فنون الاستهتار والاستخفاف مماجعل الشباب الذي يشكل أغلبية التكوين الديموغرافي في الدول مسحوق بين تعليم لا يصلح لهذا الزمن وبطالة تقضي على أحلامه ومن المؤسف أننا لا نتعامل مع هذه الاشكاليات بالجدية بل نتناحر ونتفرق في ما بيننا ، نعاني من الانشقاقات التي تضرب صفوفنا كل يوم . هذا بالاضافة الى انعدام الثقة بين الشعب والمعارضة هذا الوضع سوف يكون هاجس في عملية النضال الحقيقي الذي يفقده السودان منذ امدٍ بعيد ، وما يدعو إلى القلق أن النسيج الاجتماعي السوداني الذي يعتمد على الثقة بالغير قد أنتهي في هذا الزمن وأصبح مجتمعنا يدخل في دوامة البحث عن الذات بأضيق صوره واللجوء للعنف واقصاء الطرف الآخر . ففي ظل الانشقاقات تكون عملية التغيير معطلة ويصبح حالنا حدث ولا حرج ، في ظل هذه التحديات لابد من ايجاد رؤية واضحة في عملية التغيير وكيفية القيام بها ولابد من ازالة كل العقبات التي تقف في وجه التغيير والتركيز بشكل خاص على التحديات التي تواجهها بعض التيارات من انشقاقات . لابد من ايجاد مخارج حقيقية لما نواجهه اليوم من تحديات واشكالات بعيداً عن الشعارات الزائفة .
    الطيب محمد جاده
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