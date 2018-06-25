الجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر ووزارته لترتيب العلاقة البترولية مع دولة جنوب السودان، ستحقق فوائد عظيمة للبلدين، إذا وجدت طريقها سالكاً دون معيقات و" />

البترول هو الحل!! بقلم الصادق الرزيقي

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25-06-2018, 04:18 PM

الصادق الرزيقي
<aالصادق الرزيقي
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 229

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البترول هو الحل!! بقلم الصادق الرزيقي

    04:18 PM June, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    الصادق الرزيقي -
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    > الجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر ووزارته لترتيب العلاقة البترولية مع دولة جنوب السودان، ستحقق فوائد عظيمة للبلدين، إذا وجدت طريقها سالكاً دون معيقات ولم تعترضها عوارض، فبعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزيرا الخارجية والنفط والغاز والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أسابيع إلى جوبا وكانت بغرض تقديم مبادرة السيد رئيس الجمهورية لحل الأزمة في دولة جنوب السودان، وتم في هذه الزيارة التفاهم على استئناف التعاون والعمل معاً في المجال النفطي وإعادة ربط وتوثيق العلاقة التي لم تنفصم أصلاً في هذا المجال، ووضع الترتيبات لعودة الحقول النفطية الجنوبية للعمل خاصة في (الوحدة وسارجاث) وزيادة وتحسين الإنتاج في حقول (فلج)، واستئناف الضخ عبر السودان ومنشآته النفطية... بعد هذه الزيارة بدأت الخطوات تتسارع وتنتظم لجعل ما اتفق عليه حقيقةً واقعةً وعملاً جاداً ملموساً.> الجهود الحثيثة التي يقوم بها وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر ووزارته لترتيب العلاقة البترولية مع دولة جنوب السودان، ستحقق فوائد عظيمة للبلدين، إذا وجدت طريقها سالكاً دون معيقات ولم تعترضها عوارض، فبعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزيرا الخارجية والنفط والغاز والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أسابيع إلى جوبا وكانت بغرض تقديم مبادرة السيد رئيس الجمهورية لحل الأزمة في دولة جنوب السودان، وتم في هذه الزيارة التفاهم على استئناف التعاون والعمل معاً في المجال النفطي وإعادة ربط وتوثيق العلاقة التي لم تنفصم أصلاً في هذا المجال، ووضع الترتيبات لعودة الحقول النفطية الجنوبية للعمل خاصة في (الوحدة وسارجاث) وزيادة وتحسين الإنتاج في حقول (فلج)، واستئناف الضخ عبر السودان ومنشآته النفطية... بعد هذه الزيارة بدأت الخطوات تتسارع وتنتظم لجعل ما اتفق عليه حقيقةً واقعةً وعملاً جاداً ملموساً.فكما كان متوقعاً ها هو وزير النفط في دولة جنوب السودان إزيكيل لول جاتكوث يحل ضيفاً على الخرطوم ومعه وفد كبير تلبيةً لدعوة وزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، لوضع الاتفاق الذي تم موضع التنفيذ، وبدء العمل الفعلي لربط الحقول وتشغيلها، والاستفادة من الخبرات المشتركة من الجانبين في هذا المورد الاقتصادي المهم، وتوفير عائدات تحتاجها الدولتان في هذه الظروف الصعبة والضاغطة.> وبلا شك أن الاقتصاد يقود السياسة وليس العكس. وإذا ما نجحت وزارتا النفط في البلدين في تمتين العلاقة بينهما وتوظيف القدرات والخبرات المشتركة وتشغيل الحقول الجنوبية وبعض الحقول المشتركة أو الواقعة على الحدود وتهيئتها للإنتاج، فإن العلاقة السياسية والأمنية ستتحسن من تلقاء نفسها، لأن المنافع والمصالح المشتركة ستكون أقوى من أي عامل آخر، وليست هناك أية خيارات أخرى غير التعاون، فجوبا لا يمكن بعد أن تناقصت مواردها وتعاني من الصعوبات الاقتصادية القاسية وهي تواجه أصعب الظروف في ظل تخلي الحكومات الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج عن التزاماتها تجاهها، وفرضت واشنطون عقوبات عليها، لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وبترولها تحت أرجلها ولا تستطيع استثماره وبيعه والاستفادة من عائداته، ولن تستطيع ذلك إلا إذا تحسنت علاقاتها مع الخرطوم، وتم تذليل كل الصعاب والعقبات التي كانت تمنع العلاقة النفطية من الاستمرار.> والخرطوم نفسها في حاجة إلى علاقة طيبة ومستقرة وآمنة مع حصارها الجنوبي، ولن تتقدم خطوة في اتجاه تحقيق ذلك إلا إذا غلبت منطق الفوائد والربح والفوز المشترك للجانبين، وسيحقق لها العمل مع جوبا في مجال البترول عائدات تقلل من الوطأة القاسية للضائقة الاقتصادية الحالية وما صاحبها من أزمة في مجال المحروقات والمشتقات البترولية، وكانت فكرة التعاون لاستئناف العمل في المجال النفطي هي المدخل الصحيح لترتيب العلاقة من جديد مع دولة الجنوب وفتح الآفاق لمستقبل مشرق للبلدين.> وإذا كان وزير النفط قد أعلن عن البدء بالفعل في هذا التعاون وبدأت فرق فنية من الجانبين في تنفيذ ما عليها من واجبات على الأرض وهناك اجتماعات مشتركة على مستوى الشركات العاملة من الطرفين بجانب الاجتماعات الوزارية، فإنه يتوجب على جهات عديدة في الدولة ووسائل الإعلام والصحافة أن تلعب دورها الإيجابي في دعم هذه العلاقات البترولية حتى تعطي وتؤتي ثمارها، فلأول مرة يتم التفكير الصحيح في علاقتنا مع دولة الجنوب منذ انفصالها، فزيارة وزير النفط الجنوبي ستعطي المؤشر الإيجابي لتطور العلاقة، كما أنها ضمان نجاح مساعي الخرطوم لحل مشكلة الحرب والصراع الدامي في هذا البلد الذي يحتاجنا أكثر من أي وقت مضى


    alintibaha
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25-06-2018, 05:02 PM

Deng
<aDeng
تاريخ التسجيل: 28-11-2002
مجموع المشاركات: 46010

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Re: البترول هو الحل!! بقلم الصادق الرزيقي (Re: الصادق الرزيقي)

    يا لسخرية القدر

    العنصري الصادق الرزيقي يتحدث عن بترول الجنوب وعن مصلحة الشعبين السودانين.
    أنت والطيب مصطفى من أكثر العنصريين في السودان، وكنتم تريدون الجنوب من غير أهله.

    لعنة الله عليك وعلى صحيفتك النازية "الانتباهة"
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25-06-2018, 06:29 PM

نزار


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Re: البترول هو الحل!! بقلم الصادق الرزيقي (Re: Deng)

    المخلوقات زي الرزيقي البليد والطيب مصطفى خير السيد ديل رخيصين وعديمين تربية واخلاق لدرجة بعيدة .
    ومثلهم مثل ابناء الجنوب الذين يحتمون بهم ويلجأون اليهم فقط ليصلوا لحكم دولة الجنوب على جثث ابناءها .
    دينق شكرا لك اتابعك واقرأ كل ما تكتبه لديك حاسة سادسة بخصوص كل عنصري ومتملق وانتهازي بل ومجنون كامثال كبر فانت وحدك من اكتشف جنونه في حين ان اهل المنبر معظمهم ما زال يعتبره اديبا ومثقفا و..و...والظلامي ابكر عباس الفلاتي المتنكر لاصله وغيرهم كثر .
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26-06-2018, 07:09 PM

علي


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Re: البترول هو الحل!! بقلم الصادق الرزيقي (Re: الصادق الرزيقي)

    يا دينق يا عنصري المشكله وين لو استفاد الشمال من عبور البترول عبر أراضيه ونفسي اعرف انت لي بتدخل في هويات الناس وتفرض عليهم الهويه الانت عايزها ياخ انت حشري خالص
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