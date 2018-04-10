البان افريكا تدخل مرحلة جديدة بقلم مبارك قادم

07:12 PM April, 10 2018 سودانيز اون لاين

مبارك قادم-

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رابط مختصر دارت حوارات جديدة ومعلومات جديدة لبعض الاشخاص والمهتميين بقضايا افريقيا ومشروع البان افريكا فى وسائل الميديا المختلفة بين السودانيين هذا تحدى جديد ليس اقل من التحدى القديم الذى ناضل فية رواد افريقيا المتحررين فكريا عقودا من الزمان للانعتاق من الاستعمار والبان افريكا تحتاج الى حوارات على كل مستوى القارة والجامعات والمعاهد المتخصصة خاصة كليات الاقتصاد والسياسة لان البان افريكا دخلت مرحلة جديدة تتطلب من افريقيا ايضا المواكبة للركض والجرى مع الركب منطقة التجارة الحرة خطوة ذكية جدا ولكن تحتاج الى ادوات جديدة وايضا التحدى الاخر وقف الحروب ونحن فى السودان وجنوب السودان كدولتين علينا ان ندفع ثمن لوقف الحروب فى السودان لان المستفيدين هم الاخريين بتجارة الاسلحة والاقتصاد يتراجع بفعل الحرب وسوء الادارة ،زمبابوى ادركت الخطروتصدت لكل محاولات خلق حرب جديدة بالوكالة والحرس القديم لزمبابوى قرا الملعب السياسى بذكاء وتحرك بخطوة ذكية وسيطر على الوضع ايضا فى السودان وقف الحروب تحتاج الى تسوية سياسية وتنازل لوضع اقتصادى افضل لهذا المعركة القادمة ليست معركة استعمار كما حدث فى السابق وانما استعمار اقتصادى والاقتصاد يمثل القوة علينا ان ننظر الى الامارات العربية المتحدة ودولة قطر حاليا دبى اصبت مكان سياحى عالمى لاغنياء العالم فقط بالاقتصاد لهذا الذين يعملون على تشوية وشرح فكرة البان افريكا على انها تدعو الى كراهية الاخر غير صحيح وانما جاءات للتحرر الاقتصادى والسياسى ومنظمة الوحدة الافريقية قامت على فكرة البان افريكا وراينا فى كيقالى التوقع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة باجماع كبير من كل دول افريقيا البالغة 54 دولة و44 دولة وقعت على الاتفاقية فهذا يعد انجاز جديد لافريقيا رغم التحديات حاولت ان افتح مسار لفكرة البان افريكا لاعدم تحريفها عن مسارها الحقيقى وبدء حوارات صحيحة ومجدية عنها باختصار

(البان افريكا هى تدعو للتحرر السياسى والاقتصادى لافريقية )

مبارك قادم

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