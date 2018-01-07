07-01-2018, 03:38 PM

أمل الكردفاني

أمل الكردفاني

تاريخ التسجيل: 26-10-2013

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الا يخجل حزب الأمة بقلم د.أمل الكردفاني

03:38 PM January, 07 2018 سودانيز اون لاين

أمل الكردفاني-القاهرة-مصر

مكتبتى

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تواردت الصحف الرقمية وهي تنشر بيانات حزب الأمة التي تنادي وتحمس الشباب للخروج للشارع لوقف ارتفاع الاسعار واقتلاع النظام .. اعتقد أن آل الميرغني كانوا افضل تقديرا للموقف بصمتهم المعبر عن موقف راسخ باندغامهم الحاسم في النظام ، انما ان يدعو حزب الأمة للخروج ضد النظام فهذا شيء غريب جدا ينم عن مسح الحزب لوجهه ببوله كما يقول المثل ، حينما يطلب من الشباب فتح صدورهم للتعرض للرصاص في حين ان أبناء الصادق المهدي وابناء عمومته في القصر الجمهوري يناصرون النظام . ذكرني هذا الموقف الذي يكشف عن جفاف وجه هذا الحزب من مزعة حياء مافعله عمهم عبد الرحمن المهدي حين استجلب الانصار السذج الى الجزيرة ابا ووظفهم بالسخرة لتمويله واغنائه بعرق جبينهم دون ان يرف له جفن ولا ينبض له ضمير وهو يستغل سذاجتهم وايمانهم بالمتمهدية الى هذه الدرجة اللا انسانية من الاستغلال...

نعم نحن مع التظاهر وسنفتح صدورنا لرصاص الجنجويد ، لكننا ضد استغلال غضبة الشعب والاتجار بها سياسيا من قبل حزب الأمة.. ان كان حزب الأمة يدعو فليدعو ابناء الدم الملكي اولا قبل ان يدعوا ابناء البؤساء ، فكرة امساك هذا الحزب للعصا من المنتصف احرقته واحرقت جميع تاريخ احفاد المهدي ، فنظام (كراع برا وكراع جوا) لم تعد تنطلي على الشعب ، إن هذه مرحلة مفصلية في تاريخ نضال هذا الشعب ومن لم يكن مع الشعب فهو عليه ومن كان مع الشعب فليقفز من المركب المثقوب هو اولا وليس فقط ان يقوم بانتظار لحظة انتصار الشعب ليزعم انه اصدر مثل هذا البيان البائس ، كما كنت اتمنى لو قدم عبد الرحمن الصادق استقالته وكذلك اخوه واعلنوا انضمامهم للجماهير ، وان يتوقف الصادق المهدي عن تصريحاته المائعة رافضا لسياسات الاخوان المسلمين الارهابية ، حتى لو جلسوا بعد ذلك في ضياعهم ومزارعهم وقصورهم لكان أكرم لهم ولتاريخهم ... لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا ولن يزيدوا الشعب ببياناتهم هذه الا خبالا...

مالذي يحتاجه المراغنة والمهدوية ليقفوا مثل هذا الموقف المخزي والمخجل بالله عليكم؟؟ هل يحتاجون للمال؟؟ حاشا وكلا فلو احتاج احدهم شراء نعل لتكالب الانصار الفقراء عليهم بتلال من النعال تبركا بهم وبولايتهم المقدسة؟؟؟

شيء عجيب جدا ان تصل الانتهازية الفارغة الى هذه الدرجة من السوء حينما يتصرف من اغناه الله تصرف المتسول الذليل لمال او لمنصب ... هذه لو فعلناها نحن لكانت مهضومة ولها ما يبررها ، ولكنك لا تحتاج لا لمال ولا لصيت فلم التذلل للاسلاميين هكذا ولما اللهث وراء المال والمنصب؟؟؟ ان مواقف هذه الاحزاب الطائفية موقف مخز جدا وغير مفهوم ولا هو بمبرر ...

على اية حال فإن هذا النظام بكل شره مآله الى السقوط... لكن (البي هذه الاحزاب اتعرفت)... |Articles |News |مقالات |بيانات