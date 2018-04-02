نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 03-04-2018, 00:44 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الانسان و صراع القوى بقلم محمد جاسم الخيكاني

02-04-2018, 11:28 PM

محمد جاسم الخيكاني
<aمحمد جاسم الخيكاني
تاريخ التسجيل: 02-04-2018
مجموع المشاركات: 1

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


الانسان و صراع القوى بقلم محمد جاسم الخيكاني

    11:28 PM April, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد جاسم الخيكاني-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    أثبتت الدراسات العلمية، و من قبلها القران الكريم أن الانسان يدور بداخله صراع شرس بين قوى تتكالب فيما بينها، و الواقع المرآة التي تعكس تأثيرات ذلك الصراع الحامي الوطيس، فحتماً يكون منقاداً لاحدهما، و هذه القوى تتمثل بالعدل والمساواة، و بالظلم و الاضطهاد، بين العلم و المعرفة، و الجهل و الظلام، فالاولى تقف الحق، و إلى جانب العقل، و إلى جانب الفكر السليم، ومن نتائجها التطبيق الصحيح لقيم، و مبادئ السماء التي تعد نتاج الكم الهائل من تضحيات الأنبياء، و رسالاتهم المقدسة وعلى مر العصور، حتى اجتمعت كلها في الدين الإسلامي الأصيل، و الأخرى من صناعة ابليس، و مكائده، و اشيائعه، و اتباعه أهل الفساد، و الإفساد سراق الحقوق، و منتهكي المقدسات، و ابواق الضلال، و التيه، و الانحراف الفكري، و الأخلاقي، مروجي البدع، مثيري الشبهات التي تسعى لجعل الانسان ينقاد لها كالبهيمة، التي لا همَّ لها سوى ملئ بطونها، و إشباع غريزتها، فتخرجه من فطرته السليمة التي غرستها في قلبه، و نفسه الإرادة الإلهية المقدسة، وهذا ما يدخله في دهاليز قوانين الغاب التعسفية، و المتسيد فيها الظلم، و الاضطهاد، و قانون البقاء للأقوى، فلا أمان فيها لليتيم، و الفقير، و المستضعف، و هكذا يكون الفرد أمام صراع حامي الوطيس، صراع حياة، أو موت قد يصل إلى الحد سفك الدماء، و زهق الأرواح، و النفوس، حينها يكون في وضع لا يُحسد عليه، فإما ان يختار قوى العلم، و الفكر، و العقل، وهو طبعاً الطريق الصحيح، و يتحمل ما تخبأه له الظروف من مفاجأت تكون له بمثابة تجارب يستفيد منها في إدارة حياته على أحسن وجه، وهو عين الصواب، و إما أن يخسر الدارين، و سعادتهما، و يكون مطيةً للشيطان، و أداةً طيعةً بيده يتلاعب به كيفما يشاء، وقد تصل به الأمور إلى الهاوية، و حينها ماذا يفعل مع ما يواجهه من صراع بين هذه القوى ؟ هنا تظهر حقيقة الانسان، هنا يظهر معدنه الأصيل، ومدى إطاعته للغة العقل السليم، أو تأثره بمغريات الشيطان و دنياه الزائفة، عندها يكون الانسان قد فقدَ انسانيته قولاً و فعلاً، وهذا ما نخشاه، و لا نريده أبداً، و لعلنا نجد في كلام المعلم الأستاذ الصرخي الحسني التصوير ما يصور حقيقة الصراع محتدم بين قوى الخير، و قوى الشر، و لنقتبس شيئاً من جواهره العلمية الغنية بالفكر المعتدل، و المنهج الوسطي القائم على أسس إسلامية بحتة، منها ما تناوله في كتاب الصلاة أحد أبواب رسالته العملية قائلاً فيه : (( إن الصراع القائم في الروح، والنفس بين قوى الخير، وقوى الشر أي بين الفجور، والتقوى، صراع يخضع له الجسد أيضًا، ويتأثر بنتائجه للارتباط الوثيق بين الروح، والجسد، وكذا الكلام فيما إذا كان الجسد يعيش صراعًا من مرض معين، فإن هذا الصراع ينعكس على الروح )) .

    https://d.top4top.net/p_7319w9ly1.jpghttps://d.top4top.net/p_7319w9ly1.jpg

    بقلم / الكاتب محمد جاسم الخيكاني

    [email protected]
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de