الاعياد والاحزان فى السودان وجع وطني !! بقلم حيدر احمد خيرالله

11:01 AM January, 05 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا .. وطن









*الاحداث المتسارعة في هذا البلد تسوق الى الحيرة وتدعو اشد الناس تفاؤلا الى كل التشاؤم , ومن عجب ان هذه الايام تظلنا اعياد الاخوة الارثوذوكس باعياد الميلاد ,وبلادنا تمر بمخاض اليم يحتاج المسيح المحمدي والمسيح الاسرائيلي , فان حرب الاسعار وسعار الاسواق قد جعل واقع الناس كانهم يغلون في مرجل وحكومتنا - غفر الله لها- لم تعبأ بما يعانيه المواطن العادي البسيط الذي لا ينشغل كثيرا بمايقوله الساسة الاراذل وهم يحيلون الكوارث الى اعياد ،والان نرفع التهنئة للسادة الاقباط ولكل طوائف الارثوذوكس وهم يحيون عيدهم ونقرا معهم :( المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة ) و قيم السيد المسيح عليه السلام نستذكرها الان بلسان الحال قبل لسان المقال لاننا ننتظر السلام السليم الذي نجده كمسلمين في ما حكى عنه النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم , ان لكل شيئ قلب ,فالقران له قلب وقلب القران يس ويس لها قلب اشار اليه العارفين بانه (سلام قولا من رب رحيم )، نهنئ الاخوة المسيحيين في مشارق الارض ومغاربها ديدننا البحث عن وحدة الاديان ووحدة الوجود النابعة من وحدة الموجود .



*ولقد سبق لنا القول في صبح الميلاد لشعب الكنيسة الانجيلية المشيخية السودانية التي صبرت على التأذي الذي وقع عليها من وزارة الارشاد والاوقاف حتى أوصلت اراضي الكنيسة الى مولات واستثمارات ،شاهدتها قيادة وزارة الاوقاف متمثلة في وكيلها و ادارة شؤون الكنائس والوزيرة دكتورة تابيتا بطرس ،عندما حضروا يوم العيد يهنئون شعب الكنيسة الانجيلية ببحري ، الذي اضاعوا له كنيسته وكانت الزيارة الكريمة مقبولة بكل المقاييس لكن المطلوب اكثر من مجرد معايدة فعلى وزارة الارشاد والاوقاف ان تتبع هذه الخطوة بالخطوة الاهم الا وهي اعادة امور الكنيسة الانجيلية الى نصابها والالتزام بعدم التدخل الا في الحدود التي يسمح بها القانون، هل هذا كثير ؟!



*والامر كله بكل تجاوزاته التي اثرت على شعب الكنيسة الانجيلية وهو يرى دور عبادته تتحول الى اسواق،ويفقد الكثير من مبانيه واراضيه لمجرد اطماع الطامعين ،والان عندما يصعد صوت الوحدة الدينية والتعايش الديني في وطن يفترض ان يسع الجميع فاننا ننتظر ان يكون هذا العام هو عام تحقيق هذه الغايات الساميات لنقول جميعا لكل الطوائف المسيحية هنا يتعايش اهل السودان بسلام ذلك السلام الذي دعى له السيد المسيح وعاشه في نفسه وفي سمته وسلوكه ..وسلام عليكم في وطن السلام والمحبة والخير والجمال ،جميل ان نحلم فان الاحلام صناعة مجانية لا تكلف شيئا ..سلااااام يا وطن ..



*سلام يا



مبارك الفاضل: (الفوضى في الاسعار غير منطقية ونستهدف وصول الصادرات لعشرة مليار ) ماهو المنطقي في هذا البلد ياسيد؟ لقد اعترفت بالتخابر وانك بالخارج لاتقابل الساسة انما تقابل رجال المخابرات ، وذكرت ان زعيم حزب الامة كان يتقاضى اموالا من الانقاذ ، ووجهت الاميركان بان مصنع الشفاء غير كافي وهنالك مناطق اخرى في الجديد الثورة ، وتريد ان تحدثنا عن الفوضى وعدم المنطقية ؟ هل من فوضى اكثر من ان تكون وزيرا للاستثمار؟ هل تعرف اين من المفترض ان تكون ايها الحبيب ؟ ودقي يا مزيكا.. وسلام يا



الجريدة الجمعة الموافق5/1/2018 |Articles |News |مقالات |بيانات