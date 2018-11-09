الاطباء السودانيين فى السعودية !!بقلم..احمد دهب

06:52 PM November, 09 2018 سودانيز اون لاين

أحمد دهب-

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استرعت انتباهى او بالاحرى فضولي ضالة عدد العاملين من الاطباء السودانيين في مستشفى (المستقبل) بمدينة (جدة) فى السعودية..وعدم وجود استشاريين

..بينما يعج هذا المستشفى بالكوادر المصرية فى مختلف التخصصات مع ان ملكيته تعود لاحد السودانيين الذين نالوا الجنسية السعودية فى فترات متفاوتة وهو الاستاذ صلاح

ادريس..وبالتالي كان من الاصوب ان تكون قيادة هذه السفينة وربانها من العناصر السودانية..لاسيما وان الاخ صلاح رغم جنسيته الجديدة مازالت تفوح منه رائحة شجرة

(الجميز) التى تطل على شواطئ النيل في (شندى)..وهو ايضا مثل الحدائق الغناءة تنثر اريجها في كل مكان وتغرد العصافير الملونة الجميلة في اغصان الشجيرات الوريقة..ومثل

الغيوم الراحلة فى كبد السماء لتحجب اشعة الشمس القارصة من رؤوس التائهين في قلب الصحراء حيث فتح ابواب المستشفى لكل انواع الحالات المتعثرة من المرضى بربع

القيمة..ومعظم العمليات الجراحية لمثل هذه الحالات يجريها المستشفى بالمجان ولكل ابناء الشعب السوداني بالمملكة !! ولاغرو ان الاخ صلاح تراه بابتسامته الجميلة مشاركا

في كل مناسبات الافراح والاحزان مع عشيرته يمزح ويضجك !!

وفى محاولة منى للتعرف على اسباب قلة العاملين من الاطباء السودانيين في المستشفى سألت صديق الدكتور متوكل حمد المدير الطبى ..وهو بالمناسبة شقيق الراحل

العظيم التاج حمد الذى ترك قي خريطة السودان ابدع الاعمال الفنية والمسرحية..فقال لي الدكتور متوكل ان (الاستشارى)السودانى يريد ان يتقاضى مرتبا لايقل عن ال

(35) الف ريال..بينما يمكن استيعاب الطبيب المصرى وفى نفس التخصص ب(10)الاف ريال..وبالتالي ان الاختيار دائما يقع في الكوادر المصرية ..ذلك لان الامكانات

المادية للمستشفى لا تسمح بضخ مثل هذه المرتبات الكبيرة كمرتبات شهرية..واضاف الدكتور متوكل ان الاستشاريين من الاطباء السودانيين بدأؤا يرحلون لكل دول القارة

الاوربية حيث يوجد منهم في برطانيا فقط اكثر من (7) الاف استشارى !!

الحقيقة الماثلة امام عيوننا ان المستشفيات الحكومية ذات الامكانات الكبيرة ..وكذلك مستشفيات القطاع الخاص بنفس الامكانات المذهلة لا تستوعب الا الكوادر

السودانية اعترافا بقدراتها..اما المستشفيات ذات الامكانات المتواضعة فانها تكتفي باطباء قدموامن مصر وبامكانات مهنية متواضعة ..وليس معنى هذا ان الطبيب السوداني

يتفوق علي المصرى ..بل ان السبب هو ان المتفوقيين من الشباب المصرى لا يبرحون بلادهم ..ويتركون فرص التحليق فى بلاد الاخريين للقدرات المتواضعة..وبالعكس فان الطبيب السودانى المتمكن يفرد اجنحته صوب الفضاء الواسع .,ويبقى المنحدرون في مجال المهنة يعبثون بالارواح..ولاشك ان هذه الممارسات الحقت اضرار جسيمة فى حياة



المجتمع..فاصبح الموت من ارخص الاشياء..وفى القطر المصرى يزدهر المجال الطبي ويتطور يوما بعد يوم مما جعل ابناء وبنات الشعوب العربية والافريقيةيقصدونها بحثا للعلاج..











احمد دهب..جدة ..جوال 0501594307



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