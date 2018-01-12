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الازدواجية في المجتمع العراقي بقلم الشيخ عبد الحافظ البغدادي

12-01-2018, 12:53 PM

الشيخ عبد الحافظ البغدادي
<aالشيخ عبد الحافظ البغدادي
تاريخ التسجيل: 23-10-2014
مجموع المشاركات: 43

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الازدواجية في المجتمع العراقي بقلم الشيخ عبد الحافظ البغدادي

    12:53 PM January, 12 2018

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    الشيخ عبد الحافظ البغدادي-
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    شعب لا يحب ان يسمع كلمة نظيفة تمنعه من الانزلاق .. *اعرف الحق تعرف أهله‏ :... هناك حل منطقي وضعه أمير المؤمنين{ع} للإنسان الذي يختلط عليه الحق والباطل فهو{ع} يقول أولا : وأيم اللَّه لا بقرنّ بطن الباطل حتّى‏ أُخرج الحقّ من خاصرته..وفي هذا ينقسم‏ الناس أيضاً الى صنفين: صنف يرى‏ عائشة (أم المؤمنين) تركب جملها قاطعةً الفيافي والقفار طلباً للثأر لدم الخليفة (المظلوم) عثمان، ومعها طلحة الذي قيل ‏ان النبي{ص} سماه (طلحة الخير) ومعه الزبير حواري رسول اللَّه الذي بشّر النبي‏قاتله بالنار... .... فيما يَرى‏ هذا الإنسان الساذج البسيط الذي لا تعرف بصيرته تمييز الحق عن الباطل , في الجانب الآخر علياً(ع) بكل ما يحمل من أوسمة الفخار ونياشين الثناء التي قلّده إياها النبي الأكرم(ص) ، ومعه عمار الذي (تقتله الفئة الباغية) و ابو ذر الذي (لم تقلّ الرمضاء ولا الخضراء أصدق ذي لهجة منه) وكذلك الحسن والحسين (سيدا شباب أهل ‏الجنّة)... بنصّ النبي أيضاً. ... وهنا يأتي القول الفصل لعلي حين يطالبه أحد هؤلاء البسطاء بسيف يفرّق بين أهل الحق وأهل الباطل، برؤية وبصيرة حتى يقف موقفا مع الحق .. فيجيبه(ع):

    أعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهله ... إنّ الحق لا يُعرف بالرجال‏ وانّما يُعرف الرجال بالحقّ إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله). ولكن كيف يا أبا الحسن لكل الرجال حق في أقوال النبي(ص) وثنائه عليهم ولهم حق القول الفصل، وحين يختلط حابل الأقوال بنابلها يأتي قوله الآخر (ع) :" ان الذي طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلَب‏ الباطل فأصابه " وهنا يضع اصبعه على الجرح، أي على البصيرة على النية وعلى الهدف، فيسقط ما بأيدي المغرضين الذين يعرفون أنفسهم ويعرفون ‏منطلقاتهم وأهدافهم أكثر من غيرهم وهل مسعاهم هو رضا اللَّه وخشية يوم ‏الحساب، أو أن سعيهم وكدحهم (لدنيا يُصيبها أو امرأة ينكحها) وفي ذلك فصل‏خطاب...

    اقرب لك المعنى : المجتمع العراقي يعتبر من أكثر الناس أحياء ً للشعائر الحسينية , ومسالة زيارة الاربعين واضحة المعالم , لا يوجد شعب بالعالم لم يقر بالفضل لهم والالتزام بخدمة سيد الشهداء .. هنا نسال هل تلك الخدمة لاهل البيت جاءت من اجل كلمة الامام الصادق {ع} " احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا , والرجال الذين يجلسون اياما في السرادقات لغرض خدمة الزوار والنساء شابات وعجائز وامهات , لا توجد عائلة لم تقدم جهدا معينا لتلك الزيارة .. فهل كانت تلك الخدمة عن بصيرة او حشر مع الاسلام عيد ...؟

    اذا قلت لي انهم غالبيتهم يحبون الحسين هذا صحيح , يحبون الحسين وعيونهم تدمع لمنظر شاشات الفضائيات وهي تنقل المسيرة المليونية .. اذن من الذي خرج ليلة الكريسمس مع زوجته وبناته وهن في اخر اناقة وترتدي ثيابا خاصة كانها في حفلة اوربية .. كم امراة كانت تطبخ طعاما للحسين {ع} خرجت ليلة راس السنة وفي نيتها ان تكون وسط الشباب ووسط التدافع , وهي تعلم وزوجها يعلم ما يحدث من طياح حظ لشرفه وعرضه بين يدي شباب وحوش..؟

    هل نسا دينه ..؟ هل ضعفت بصيرته ..؟ من اين سمع فتوى وجوب المشاركة من مرجعية النجف او مرجعية قم , ..؟ اء السنة هل سمعوا فتوى من الازهر الشريف او من لجنة الفتوى في المملكة العربية السعودية .. اذن نحن شعب ملبوس علينا , لا نعرف من الدين الا اسمه ومن القران الا رسمه ..

    وحينما يترك المرء لضميره ووجدانه ودينه فيصيبه الندم ، فيأتي التأريخ لينقل عن‏عائشة قولها في يوم الجمل: (وددتُ لو متّ قبل هذا اليوم بعشرين عاماً) وقالت بعد رجوعها من البصرة: (واللَّه إن قعودي عن يوم الجمل لأحبّ اليّ، لو أتيح ‏لي، من أن يكون لي عشرة بنين من رسول اللَّه.) انا تقصدت ان اضرب مثلا بم المؤمنين وعرض رسول الله {ص} فهل ندم ازواج ممن هيء زوجته لاحتفال راس السنة .. ومات الذي جناه من ذلك الاحتفال ..؟ وقد تنعم ايما فائدة اولئك الذين روجوا لهذه العوائل ان تخرج من بيوتها لتكون في وسطهم , هذه غاية ما خططوا له , وقد عرفوا الباطل فاصابوه .. وهل من معتبر ..؟

    الشيخ عبد الحافظ البغدادي

    12/1/2018
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