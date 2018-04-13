13-04-2018, 05:40 AM

عبدالله ماهر

عبدالله ماهر

تاريخ التسجيل: 17-10-2017

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مكتبة الفساد من اقوالهم

(مكتبة مفتوحة للتحديث)

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) الإمام على كرم الله وجهه ينبأ عن خلافة المهدى وإنهيار وتدمير أمريكا - بقلم عبدالله ماهر

05:40 AM April, 12 2018 سودانيز اون لاين

عبدالله ماهر-

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ولقد ورد في الكتاب الجفر الاعظم للامام علي كرم الله وجهه فوجدنا فيه من العجب العجاب وتقف الكلمات والمعاني متحيره امام هذا الكشف والكلام العجيب الذي يحير العقول فيقول مطلوب كل طالب وغالب كل غالب على ابن ابى طالب عليه السلام والتكرام :- يظهر بـــلال ...بلال اى الرجل الأسود فهو المهدى المنتظر رجل اسمر اللون قرشى شريفى مكى مدنى انصارى - فالمهدى مثل بلال حبشى ادمى اللون فحبشى تعنى اسود اللون ... فهو غريب ياتى من الغرب ومعه الغرباء المهدية 313 واسمه عبدالله وهو اسم النبى الوطء لقوله المهدى اسمه يواطئ إسمى فإسم النبى الوطء وتعنى الواطى التحت هو عبدالله - عن يحيى بن الفضل النوفلي قال: دخلت على أبي الحسن موسى ابن جعفر رضى الله عنهما ببغداد حين فرغ من صلاة العصر، فرفع يديه إلى السماء وسمعته يقول:... اللهم أسألك باسمك المكنون المخزون الحي القيوم، الذي لا يخيب من سألك به، أسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل فرج المنتقم لك من أعدائك، وأنجز له ما وعدته يا ذا الجلال والاكرام. قال: قلت: من المدعو له ؟ قال: ذاك المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال: بأبي المنتدح البطن، المقرون الحاجبين، أحمش الساقين، بعيد مابين المنكبين، أسمر اللون ، يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل، بأبي من ليله يرعى النجوم ساجدا وراكعا، بأبى من لا يأخذه في الله لومة لائم، مصباح الدجى، بأبى القائم بأمر الله ) (عن جابر، عن أبي جعفر رضى الله عنه قال: المهدي رجل من ولد فاطمة وهو رجل آدم...اى أسمر اللون ) (عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :المهدى هو فتى من قريش آدم ضرب من الرجال ...اى لونه اسود ضرب يعنى كاشف اسمر اللون من الرجال ) .



...من تـحنـف ...(يدعوا الى عقيدة وديانة الحنيفية الإبراهيمية – حنيفا مسلما – ملة الحنفاء المسلمين – مذهبه وهى ما كان علية النبى وصحابته المكرمين وهى ما امرنا به الله تعالى فى الكتاب )...في نجوم خمسين... (وهو العلم الامريكي به 50 نجمة) ...ليست في السماء ، انما هي بالارض العظيمه ...(القوة العظيمة على الارض، امريكا).... ولكن النجمة بني اسرائيل المرسومه في خطوط الدرع تبلعهم جميعا ...("شعار امريكا" به نجوم كلهم جميعا يشكلون نجمة سداسية، نجمة داوود).... زمان وعد الاخره لهم ....(وهذه إن شاء الله آخر وجود لليهود على الارض)....الذي يسوؤن فيه وجوه كل العرب ...(الأمركان اعداء كل دول العرب يريدون اخذ اموال العرب الأثرياء)... وتبكي امة خالفت رسولها واطفات بيدها مصباحها ...(لان أمة الإسلام خالفوا رسالة رسول الله وامر الله القرآنى ومشركين ببدع وفريات احاديث تعجها احكام لم ينزل بها الله من سلطان )... بزهرة الحياة الدنيا ....( وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ -طه131)وهى فتنة التجارى مع الدنيا ليس العمل للأخرة .



.... ويربط المدائن الخمسين ....بجبل بني اسرائيل الاتي من جبل صهيون.... يبغي الفساد في الارض وعلو للظالمين ....(وعم الفساد فى البر والبحر وضلالة كل الناس يتبعون وضع الشيطان والكفرة والظالمين المفسدين فى الأرض وامريكا ستظلم الناس بتجبرها فى الأرض فهم الظالمون ) ...يسمونها بلاد الامـرك ... (اسم أمريكا واضح جدا لقد ذكرها سيدنا الإمام على بن ابى طالب من قبل 1450 ) ويكون قائدهم من بني اسحاق وبني اسرائيل (يهود ونصارى)، يجمع امشاج الناس على لغتهم (امريكا مكونة من عدة اعراق وشعوب، لكن لغتهم واحدة هي الانجليزية)،.... ويدعوهم بدعوتهم، وتتم بلاد الفتنه, بعدما نشرت النعمه عليهم جناح كرامتها ....(الامريكان ينشرون الفتن والحروب عبر العالم بعدما مّن الله عليهم بالنعم)، ....واسالت لهم الدنيا جداول نعمتها .... (مسيطرون على نفط العالم ومناجمه والإعلام والبنوك والمال والاقتصاد بالدولار الإمريكى... الخ من النعم فالأمركان يعيشون احسن حياة على الأرض واكرمهم الله تعالى كل الكرم والنعم ).



..... وارتعا ابليس في مدائنها وازقتها .... (لكن ابليس يزين لهم سوء اعمالهم في مدنهم وازقتهم فإبليس هو المسيطر المتحكر يحكم فى الأمركان والأرض اجمعها )،... وشعب شعابها وهتك اعراضها .....(حتى انهم لا يكترثون في الاخلاق وشرعوا الاباحية حتى في اعراضهم)،.... ويظهر عندهم دين ابليس ...(الماسونية وعبدة الشيطان وكل ما وضعه الشيطان من تلفيق بالدين الإلهى كله من سبل نصارى ويهود ومسلمين ضالين يتبعون وضع الشيطان ومن شارك امهاتهم الكافرين )،.... شهوات وغرور .... (فهم يتبعون الشهوات الجنسية والشذوذ الجنسى والإباحة فهم مغرورين فاكثر شعب مغرور متكبر فى الحياة والعالم هم الامركان )،.... ويصبحون في النعمه غارقين ....(لكن الله يزيدهم في النعم وفى طغيانهم يعمهون),..... وفي خضره عيشها فكهين ....(حتى الارض تنبت لهم بأصنافها النعم)، ....وبعلومهم فرحين ....(متكبرين بعلمهم ورقيهم وتطورهم فى الأرض فهم اسياد الأرض والدولة العظمى فى العالم ويملكون كل انواع العلوم والرفاهية والعتاد الحربى المتقدم القوى الساحق ).... وقد تربعت الامور لهم في ظل سلطان الخبيث (اى امريكا سيحكمها ريس خبيث وهو سيكون سبب النكثة لهم والدمار والإنفكاك ونشوء الحروب بينهم وتبدوا هذه اوصاف الريس ترامب الخبيث الجاهل المتكبر فى الفارغة والله اعلم ) ....واوتهم الحال الى كنف غير غالب، الدنيا فقط مطالب ومصالح ....(لا يهتمون في الاخلاق والقيم ولا في الدين)، .....راغب لا ذاهب، فهم حكام على الاطراف الارض ...(فكل حكام الارض يعملوا لهم ما يريدون فامريكا تحكم الأرض فهى الدولة العظمى والأقوى سلاحا )، .... يعرفون ما يجري .... (ومخابراتهم موجودة في كل دوائر العالم)، ....ويعرفون ما يجري فيها مسارات الارض الطول والعرض (حتى ممكن تتبع اي شيء على الارض بالاقمار الصناعية ومن اجهزة GPS وغيرها من تكنولوجيا)، وتكون لهم عيون تتلصص خلف السحاب ... (الاقمار الصناعية), وجور بالبحار الاعلام (وعندهم ناقلات الطائرات والغواصات فى جميع ابحار العالم يتجولون) ويخزنون النار بها (الصواريخ والقنابل والعتاد الحربى الفاتك ) بيئة التراب (من تراب اليورانيوم وهى القنابل النووية )، تهدد غضب المستضعفين في الارض غير المسلم و المسلم حقا (يهددون بها كل شعوب العالم قاطبة)، ويجعل الله حجته على الامريك، فيلعنهم بما عصوا بما كانوا يعتدون (لكن غضب الله سينزل عليهم يوما بما فعلت ايديهم من ظلم وجور وفساد فى الأرض والله لا يحب المفسدين)...



... وينزل المهدي في بلاد الامريك (على يد عبده الصالح الامام المهدي المنتظر )، من فوق السحاب (سينزل عليهم من وراء الغيوم)، في بضع قباب من نور الشمس (بقليل من الطائرات او صواريخ العابرة للقارات)، لها نور في الظلام كالقمر والنجوم (المصابيح الكهربائية)، ويهد الله بلاد الامريك هدأ وخسفأ ...(وستأتي امريكا كوارث طبيعية وخسف بيهم ) وتأكل الارض في جوفها (زلازل وبراكين) و امواجها بلادأ وشعوبا (وهيجان البحار والعواصف والسونامى تلفحهم )، جديد اسم كثيرا في عندهم ... (كثير من مدن امريكا تبدأ بإسم جديد مثل نيويورك ونيوجيرسي).... ويبقى منهم جديد وجديد وجيد وجدد لمن يصنع الكذب والذهب ....وتضيع هبأ منثورأ بأمر الله قرونه في الجهد والتعب (وستضيع كل هيبة امريكا بقدرة الله بعد كل هذه السنوات والقرون)، لو ميعاد الله لكان منتهاه مثل قارون (كما ضاعت مملكة وكنوز قارون لما خسف به وبلعتها الارض)، وهو من قوم موسى فلا تعجبون فاسرائيل فتنه الارض في باقي زمنها الممتد (وكل هذه الفتن اصلها اليهود والصهاينة) { فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ- 176 الاعراف} (وهم دائما يلهثون مثل الكلاب في الراحة وفي التعب، يعني شعب لا يهدأ ابدا) الجديد اسم كثيرا لهم، وتأكل الارض والطوفان بلاد الامريك شعوبا فالزلازل ستبلع في جوفها مدنا واقواما (سيأتي تسونامي على الحدود الامريكية مياه ستبلع الولايات الأمريكيةوستختفي مدنهم وشعوبهم تحت الارض)... غضب من الله عليهم، ويملا مائده اليهود بالطير الدسم كأنه البخت العظيمه (وستحصل اسرائيل على كل انواع السلاح الطائر مثل الصواريخ والطائرات والعون من امريكا)،



والكنوز سما ونارا (وكل انواع الدعم من مال واعلام وكل شيء تريده اسرائيل) ....يرسل الله عذاب الرجفه (وسيصبهم زلازل او انفجارات مدمرة) وحذر القارعة قبل حولها (وهى نهاية الدينا فى زمن الأخرة والدمار لا مفر منه ابدا).... يرج الارض رجأ شرقأ وغربأ واعلاها واسفلها ليس المناجات الا من الله ....(لكن الله سينجي من يستغيث به ويطيع اوامره في كل بلاد العالم)،... للواقعة زئير الرئيال (لتلك الزلازل اصوات مخيفة) ...يفتك النساء كالرجال ورجال كالنساء، ودور رفعت للشيطان رايات لها وميض النجوم ( وهو تحليل الإنحراف والشذوذ الجنسى لقوم لوط المخانيس والسحاقيات )...وتحرق وتغرق البلاد وبلاد تعوم يا ويلها ويا ويلها ثم يا ويلها من دوران الفلك لهذا اليوم (كرر الامام يا ويلها، يعني دمار شامل على كل امريكا، وهذه هي سنة الحياة، الظالم تدور عليه الايام) لم تقرأ قوله تعالى { فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ- العنكبوت 40}...على الامريك، وتمطر السماء والويل لهم، وتشب النار الحطب الجزل الغربي من الارض (والويل والعذاب سيصيب البلدان الأمريكية الغربية)....فيرون معهم موات وحصد نبات وآيات بينات (وسيريهم الله آياته)...وابشروا بنصر من الله عاجل ونصر فتح مفتوح.... (وهنا نصر الله الاكبر لكل المؤمنين)، امام عادل (وهى قدوم خلافة الامام المهدي المنتظر للأرض لقوله تعالى إنى جاعل فى الأرض خليفة فى من الأخرة ) . يقر الله به اعينكم ويذهب به حزنكم و يفرق به اولياء الله من اعدائه.







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