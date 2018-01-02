الأورغ يعطر أمسية أستقلال السودان بقلم بدرالدين حسن علي

09:59 AM January, 02 2018 سودانيز اون لاين

بدرالدين حسن علي-تورينتو-كندا

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احتفل السودانيون بالأمس بعيد استقلال السودان الأول من يناير 2017 بدار الجالية السودانية في تورنتو ومناسبة العام الجديد



2018



لي كثير من الأصدقاء في مختلف المقاطعات والمدن



الكندية –مونتريال ، البرتا خاصة أدمنتون ، وينيبيغ ،نوفاسكوتشيا ، وحتى في ميسيساغا القريبة من تورنتو .



كنت مع كريمتي مهيرة نتناقش ونتفاكر حول قضايا الساعة ، وترتيبات البيت الجديد الذي أنتقلوا أليه وفق النظام الهندسي المعماري الكندي المتقن ، الطقس هذه الأيام بارد جدا ، تورنتو غرقت في بحر ثلجي أعاق الحركة وملحقاتها ، علما أنه اليوم الأخير من العام الذي مضى ، والسودانيون كعادتهم في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفلون بعيدهم الوطني ، بعيد



الأستقلال المجيد ويرددون : عيد بأية حال عدت يا عيد ....



كنت مخططا أن أتحرك من دار كريمتي صوب دار الجالية لحضور " خم الرماد لبضع ساعات" !



درجة الحرارة 30 تحت



الصفر ، والسودانيون في عداء محكم مع "الأسنو " ، لذا كنت أتوقع المقاطعة والحصار ، وهذا ما حدث ، ولكن " المفاجعة " الكبرى كانت أنتصار الحب والعشق للوطن على قسوة



البرد والثلج ، فامتلأت الصالة بالأطفال والنساء والرجال وأنهمرت الأموال يدفعونها بسخاء للوطن المنكوب ، وأزدهت الصالة الواسعة المفتوحة بكل ما هو جميل و"برطع الأخوة الأعداء !" يزيدونها جمالا سبقتهم أليه النساء والأطفال ، وحالما بدأ الغناء تفاعل الجميع ، كيف لا وهذا يومهم ، رفرفت الأعلام ، وصدح الأورغ وتذكر ت صديقي الراحل المقيم بدرالدين عجاج أروع من عزف على هذه الألة السحرية ، وكان الأورغ نجم الحفل .











الذي شرفه المطربون :أحمد سعيد أبوأمنه ، فرج الحلواني وعثمان صوارده ،



وقضى الجميع أوقاتا طيبة ورائعة أمتدت حتى وقت متاخر في أجواء متخمة بحب الوطن ، وأستمعوا للكثير من الأغاني والأناشيد الوطنية .



أظن أن الحفل كان تعبيرا جميلا للحب والعشق للوطن ولأستقلاله المجيد ، وتمنى الجميع المجد للوطن لعزته وسلامه ورخاء شعبه .



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