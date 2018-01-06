06-01-2018, 03:19 PM

حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله

تاريخ التسجيل: 25-10-2013

مجموع المشاركات: 1089 للتواصل معنا FaceBook

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الأفضل ان نموت بشرف .. بقلم حيدر احمد خيرالله

03:19 PM January, 06 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر سلام ياوطن





حملت اخبار الصحف على لسان وزير التجارى الاستاذ /حاتم السر ، اعلان الحكومة عن اتخاذ اجراءات وضوابط مشدده لكبح جماح الاسعار بالاسواق ووصفت ارتفاعها ب(غير القانوني وغير الاخلاقي) وطمأنت المواطنين بان (الفوضى والانفلات) في الاسعار ستنتهي قريبا وان الدولة (لن تقف مكتوفة الايدي) ثم ابدت اسفها لما يحدث من (انفلات) غير مبرر وارجعت زيادات الاسعار لدخول مجموعة من (السماسرة والوسطاء) وأكدت اعفاء كل السلع الاساسية من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة أبرزها القمح والسكر مع توقعها انخفاض الاسعار في الايام المقبلة) . هذا الخبر يؤكد علي ان هذه الحكومة التي تتحدث عن ان ارتفاع الاسعار غير قانوني او اخلاقي تمارس الكذب بشكل واضح وصريح وبطريقة غير (قانونيه او اخلاقية) , وتعمل جاهدة علي ان تغطي فشلها في ادارة اقتصادية جادة ومسؤولة لتحيل النظر الي ( سماسرة ووسطاء وانفلات ) بينما هي تعلم يقينا اننا في مرحلة انهيار الدولة .

*المحزن ان اعلان الحكومة بانها تبعث الطمأنينة للمواطنين ؛ (بان الفوضى والانفلات ستنتهي قريبا) وعندما تقرا كلمة (قريبا) لابد ان تشعر بكم هائل من الغيظ فما الذي يعنيه المتحدث ( بقريبا)؟! هل ستنتهي الفوضى في 2018 ام 2020 ؟ والفوضي والانفلات هل هو في الاسعار وحدها ام في هذا النظام الذي هجم علي الديموقراطية بليل واستولي علي السلطه التي ساقتنا من انفلات الي انفلات ومن فوضى الي فوضى ؟!, ثم يجئ محدث الحكومة المتوالي ليقول لنا : ان الانفلات سينتهي قريبا وعلينا ان لا نقول بغم ، فالقول ما قالته الحكومة.. علي اي حال : الحكومة اخر من يتحدث عن (غير الاخلاقي وغير القانوني) فهي نفسها من وأدت الاخلاق والقانون عندما فشلت اقتصاديا وتبحث لها عن شماعة، وفشلت سياسيا وظلت معزولة اقليميا ودوليا ، واليوم نشتري واحد رغيف بواحد جنية بينما تاسف الحكومة لما يحدث من (انفلات) وكأن اسفها جزء من الحل الذي زعمت انه سياتي قريبا !!

*والحكومة تواصل استغفالنا بإرجاعها زيادات الاسعار لدخول مجموعة من السماسرة والوسطاء ! هب ان هذا الامر صحيح فمن الذي خلق هؤلاء الوسطاء والسماسرة ؟ فإن كانت للوسطاء والسماسرة كل هذه القوه لخلق المتاعب الاقتصادية فلماذا لا تستقيل الحكومة ويحكمنا اقصاديا هؤلاء الوسطاء والسماسره المفترضين ؟ علي اي حال عندنا ان من يزيد الاسعار ويضارب في الدولار ويخدعنا بعبارات اعفاء كل السلع من الرسوم الجمركية والقيمة المضافة' هي الحكومة نفسها التى يعمل السر على تبييض وجهها ، ظناً منهم انهم يخدعوننا بهذا ، ولكن أنفسهم يخدعون ! نحن لن نعوٓل علي وعود الحكومة بأنها لن تقف مكتوفة الايدي ، وافرحتاه ، لكننا نوقن بأنها لن تقف الا مكتوفة الايدي لان ذلك العدو المفترض هي نفسها , اما نحن كأمة منكوبة فإن امامنا خياران اما ان نموت من الجوع او تحصدنا الثورة ولطالما ان الموت مصيرنا في الحالتين فالافضل ان يكون بشرف وسلام يااااااااااااااوطن

سلام يا

طالب حاتم السر وزير التجارة بعدم تصوير ان الحكومة ضد شعبها واتت لكي (تفرمهم وتنتهي منهم) اذا ما جاية عشان تفرمهم وتنتهي منهم جاية عشان شنو من خور عمر ؟ والحاصل دا ذاتو شنو ؟ لأول مرة نعرف أن الفرم انواع ؟ الفرم هو الفرم يا سيد حاتم ونحنا اتفرمنا قبل ثمانية وعشرون عاماً انتو كيف ؟! وسلام يا..

الجريدة السبت 6/1/2018م |Articles |News |مقالات |بيانات