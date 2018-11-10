الأغبياء وحدهم يثقون في أن للمؤتمر الوطني كلمة! بقلم عثمان محمد حسن

* المؤتمر الوطني هو الكذب و التنمر و الخبث ( الوطني).. * و هناك ما يشبه إجماع الشعب السوداني على عدم الوثوق بالمؤتمر الوطني، بل و ما يشبه الاجماع حتى على كراهية أي كلمة تضاف إلى كلمة (الوطني).. * و الأغبياء وحدهم لا يكرهون المؤتمر الوطني و شيعة المؤتمر الوطني.. و ما يرتبط بالسراب( الوطني) المتلألئ في ربع الخراب.. * سقط المؤتمر الوطني في شر أعماله .. الشعب لا يستسيغ حتى سماع إسمه.. و يستعيذ من أفعاله إستعاذة المؤمنين بالله من الشيطان الرجيم.. فبعض يشتمه و بعض يبصق في وجه متنفذيه كلما أطلوا على شاشات التلفاز.. و بعض يطردهم من بيوت العزاء شر طردة، بعد قتلهم القتيل و محاولتهم المشي في جنازته.. * و المؤلم أن الناس لم يعودوا يستسيغون سماع البرامج الدينية او مشاهدتها.. غالبية الناس ينفرون منها فور بداية بثها، و يحتمون ببرامج أخرى تخلو من شبهة التدليس و النفاق.. * الدين برئ من نفور الناس.. لكن ماذا نقول عن دعاة هجروا سلوك الطريق إلى الله لثلاثين عاما، و يدعون الناس، طوال الوقت، إلى طريق الله، بكل تجرؤ على شريعة الله، موغلين في الفساد و الإفساد بشراهة بهيمية.. و في معيتهم فقه الضرورة؟ * الأغبياء وحدهم يصدقون المؤتمر الوطني و بشرياته.. و الأغبياء وحدهم من يطمح في خير يأتي من جلسات حوار معه و هو قابض على مفاصل دولة السودان قبضة حديدية.. و شراكه منصوبة في كل موقع في بلد لا حق فيها لأحد سوى لمنتسبي المؤتمر الوطني.. * الأغبياء وحدهم من يقولون أن قلب المؤتمر الوطني مربوط بالسودان و لا يعلمون أنه مربوط ب( الأممية) المتأسلمة.. و لا فكاك من ذلك الارتباط.. * قال على عثمان محمد طه في لحظة إحساس متوهم بالانتصار " نحن أمميون، و فسروها زي ما عايزين!".. قالها و هو ينتفخ تسلطا! * الأغبياء وحدهم من يسلك الطريق إلى الحوار ممسكا بخارطة طريق أمبيكي التي رسمها المؤتمر الوطني بمكر و حذاقة بتشجيع من دول الغرب المنحازة لانبطاح النظام تحت أحذية دول الاستكبار تلك.. * كل شيئ أدى إلى أزمات السودان كان شيئا مدروسا لمصلحة النظام ( الأممي) و ليس لصالح السودان إلا في نطاق ما يحقق تلك الأممية عبر السيطرة على مفاصل دولة السودان.. * الأغبياء وحدهم من يظنون أن الشعب السوداني سوف يصفق لهم إذا هادنوا المؤتمر الوطني.. و تعاونوا معه لإنجاز دستور ديمقراطي لن يسمح حزب المؤتمر الوطني بإنجازه إلا إذا اقترن باستمرار وجود الحزب وحيدا على دست الحكم.. * الأغبياء وحدهم من لا يقرأون تاريخ اتفاقيات المؤتمر الوطني مع غيره من الأحزاب و الكيانات.. * الأغبياء و اليائسون وحدهم من يرحبون بالحوار مع المؤتمر الوطني.. و يتناسون أن مخرجات حوار وثبة البشير على الأحزاب المرتعشة و حملة السلاح الواجفين لا زالت عفاريت المؤتمر الوطني تتلاعب بها.. و الأنشطة السياسية مكبلة.. * الأغبياء و اليائسون وحدهم من يدفعهم اليأس و ال################ إلى الحوار مع المؤتمر الوطني حوارا تكون فيه كلمة المؤتمر الوطني هي العليا.. * إن المؤتمر الوطني لعنة أصابت السودان و جعلته أمة تضحك من فسادها الأمم! و يتواصل الضحك، ضحك الأمم، كلما ذكر اسم السودان..!! * و تدفع دول الاستكبار الأغبياء و اليائسين دفعا لحوار غير متكافئ مع المؤتمر الوطني!
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