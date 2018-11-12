الأدوية بين الوزير الإمدادات :من الكاذب؟! بقلم حيدر احمد خيرالله

01:43 PM November, 12 2018 سودانيز اون لاين

حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان

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سلام يا.. وطن





*لو أن الحرب الكلامية بين البروفيسور / مأمون حميدة و الصندوق القومي للإمدادات الطبية اقتصرت على مجرد خلافات في الرأي والرؤى لحمدنا لهما الحرص على التجويد من أجل خدمة المواطن المغلوب على أمره لكننا وجدنا وزير الصحة يصف بشكل واضح الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالانحراف عن مهامه الأساسية لانشغاله بالاستثمارات وتشييد القاعات و إيجاراتها، وكشف عن تمتع الإمدادات بحماية مطلقة وصلت حد عدم التفتيش، عقب ضبط مخازن غير مطابقة للمواصفات تتبع لها، وشكك حميدة في عدم مراجعة الصندوق عبر المراجع العام بقوله : (ماعارف المراجع العام بفتش الإمدادات ولا.. لا) ولعمري أن معركة بهذا المستوى تجعلنا نضع يدنا على قلبنا ونعض إبهامنا غيظاً من هذا المنطق العجيب فإن كان البروفيسور الفاضل ليس متأكداً من إن كان المراجع العام يراجع الإمدادات أم لا، فلماذا العجلة في إطلاق التشكيك والاهتمام بالفساد الخفي عن الفساد الظاهر؟!

*هذا وقد رصد بيان صحفي صادر من الصندوق القومي للامدادات الطبية فند فيه مزاعم السيد وزير الصحة بروف حميدة في الندوة التي أقامتها جامعته العلوم الطبية والتكنولوجيا بعنوان ( كيفية مساهمة الصناعة الدوائية الوطنية في توفير الأدوية حيث تحدث عن أرباح تحققها الإمدادات الطبية تبلغ 30% وإنها تحولت إلى شركة وقبلها ذكر أن الأرباح تبلغ13% فيما أكد الصندوق على أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن الوزير يعلم أن الإمدادات ليست شركة بل مؤسسة حكومية، إذن فلماذا اللغة الأقرب إلى المهاترة؟! أما عن ضبط مخازن غير مطابقة للمواصفات وأدوية منتهية الصلاحية ، فان منظمة الصحة العالمية قد حددت مانسبته 1الى5%، واليس من الطبيعي أن توجد نسبة من الأدوية منتهية الصلاحية؟ وكنا نود أن نسمع عن كيفية إبادة الأدوية التي انتهت صلاحيتها هل هي إبادة عشوائية أم عبر لجنة وبطريقة معينة؟!

*و سؤالاً جوهرياً لماذا لم يحضر الدكتور / جمال خلف الله للندوة ليواجه البروفيسور حميدة ولو في جامعته؟ وكان عليه أن يوضح للجميع من أين تستمد التسعيرة مشروعيتها ؟!! ومن الذي يؤسس لمرجعية التسعير؟ ولنا أن نتساءل: عن الأدوية والأم أدوات من الكاذب؟! وسلام يا ااااااوطن..

سلام يا

شدد وزير التعاون الدولي السابق إدريس سليمان على أن الإشكاليات التي ضربت الاقتصاد السوداني في الآونة الأخيرة وتستدعي معالجة قوية وعزيمة وإصرار، تتمثل في (الفساد والسمسرة والجوكية)..وايه يعني مايقوم به السماسرة والجوكية حيال أفعل القطط السمان؟! وسلام يا..

الجريدة الاثنين 12/11 /2018 |Articles |News |مقالات |بيانات