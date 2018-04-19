اقالة السيد غندور والسياسة الهوجاء



09:49 PM April, 19 2018 سودانيز اون لاين

Sayed Ibrahim-السعودية

مكتبتى

رابط مختصر لا ننكر ان السيد غندور وزير الخارجية المقال حاليا قط ولكن ليس من القطط السمان كما جاءت التسمية وحسب معرفتي منذ ان كان في العمال شخص معتدل ويمكن ان نقول قط ليس سمين ,وحسب التصريح الاخير الذي صرح به ان هناك بعض السفراء لا يستطيعو دفع ايجارهم الشهري قد يكون حقيقة ولكن غير مقنعة بالنسبة

لنا كشعب سوداني , هذا التصريح الذي ادي به الى الهاوية وتمت اقالته بسرعة البرق ,,,ما يدور في ذهن السامع ,,,هل تمت اقالته لانه قال الحقيقة ؟؟؟؟ وهل كل من يقول الحقيقة سوف تكون هذه نهايته ؟؟؟

هل غندور بعد كل العمل النقابي الذي مارسه منذ 89 ينقلب فجاة علي حزبه ؟؟؟؟ وهل هي صحوة ضمير ام ؟؟هل السياسة السودانية هوجاء لهذه الدرجة

نعيش كتير نشوف كتير