اغتيال وطن !! بقلم صلاح الدين عووضة

01:39 PM November, 12 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الدين عووضة-الخرطوم-السودان

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مما قاله لي الترابي يوماً أنه ضد القتل..



*ضد إزهاق الأرواح لدواعٍ سياسية... يصعب الجدال عنها أمام الله..



*وضرب لي مثلاً بإعدام مجدي... في مال يخصه..



*وليس مجدي محجوب وحده ؛ وإنما جرجس بطرس... وأركانجلو أقادو أيضاً..



*وقال إنه ظل مقاطعاً من أعدم مجدي إلى أن....



*كان لا يصافحه... ولا يكلمه... ولا يقابله... ولا يحب أن يسمع عنه – أو منه - شيئاً..



*أما عبارة (إلى أن) هذه فقد أكملها إشارة بيده... لم أفهمها..



*ومضى قائلاً : كل أخطاء السياسة ما دون قتل النفس يمكن تصحيحها..



*يمكن تصحيحها ذاتياً... أو بواسطة آخرين يؤول إليهم الحكم..



*ولعله استشهد بحديث (لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)..



*وأقول (لعله) لأني لا أذكر بالضبط... وهو بين يدي الحق الآن..



*وتذكرت حديثه هذا عن أخطاء السياسة (القاتلة) عند مشاهدتي برنامجاً تلفزيونياً..



*وكان عن أخطاء الطيران (القاتلة)... بقناة ناشيونال جيوغرافيك..



*وخطأ البارحة نجم عن إرهاق الطيار ومساعده... وتسبب في إزهاق أرواح..



*وعوامل كثيرة تؤدي لوقوع الكوارث... حسب محققي الطيران..



*ومنها الغرور... والضغوط... والإرهاق... والتهور... وقلة الخبرة... واللا مبالاة..



*وقالوا إن (الإدارة) تتحمل جانباً كبيراً من هذه الأخطاء..



*فواجبها أن تستبعد من لا يكون مؤتمناً على أرواح الركاب جراء أحد هذه العوامل..



*والآن أنظر إلى ما يحدث عندنا من كوارث... في زماننا هذا..



*سواء في مجال السياسة... أو الاقتصاد... أو الخدمات..



*وأغلبها بسبب تساهل (الإدارة) في اختيار من توكل إليهم مهام مصيرية..



*فكان أن أزهقوا أرواح مشاريع... ومقدرات... و(بشر)..



*وكلٌّ منهم ينطبق عليه أحد العوامل التي أشار إليها محققو كوارث الطيران..



*أو ربما اجتمع أكثر من عامل في مسؤول واحد..



*فالمتسببون - مثلاً - في الحدث الذي أدى لاحتلال حلايب كانوا متهورين... قطعاً..



*وقد ذكرهم لي الراحل الترابي بالاسم... واستثنى الرئيس..



*ومن تسببوا في تغيير عملتنا - وانهيارها من بعد - كانوا مغرورين... جزماً..



*وتبعهم بغرور من أفقدوا المواطنين الثقة في البنوك الآن..



*ومن تسببوا في كارثة انهيار تعليمنا - بشقيه - كانوا قليلي الخبرة... طبعاً..



*وما زال الانهيار جارياً إلى يومنا هذا..



*ومن تسببوا في تحطم ناقلنا الجوي - وضياع خط هيثرو - كانوا أغبياء... حتماً..



*وتفرق دم هذا الجرم بين مجهولين... ربما تعلمهم (الإدارة)..



*وبعد قرابة ثلاثين عاماً من التجريب ما زلنا نختار المغرور... والمتهور... والبليد..



*والترابي كان يرتجف خوفاً من القتل... أو الإسهام فيه..



*هكذا قالها (الإسهام)... ولكن فات على أن أسأله عن شيء ذي صلة بالمفردة..



*عن الإسهام في (قتل وطن !!).





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