اغتيال وطن !! بقلم صلاح الدين عووضة

مامنطقية محاولة تبرئة الترابي من فشل المشروع،لولا الترابي لكان الأخوان المسلمون في السودان جمعية دينية خيرية.. الترابي ـــ رحمة الله عليه ـــ كان ماكرا أكثر من كونه مفكرا،يجيد التكتيك والكيد بالخصوم،لكنه لا يصرح بذلك،وفي البيوت العادية في سلوكيات عملية بتنتقل من الوالد للأبناء بصورة فعالة اكثر من التوجيه اللفظي.. لكن اولاد الترابي زادوها (كوز)..
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