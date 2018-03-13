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اعتذار واجب لقراء سودانيز اون لاين بقلم أمل الكردفاني

13-03-2018, 02:12 PM

أمل الكردفاني
<aأمل الكردفاني
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 393

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اعتذار واجب لقراء سودانيز اون لاين بقلم أمل الكردفاني

    02:12 PM March, 13 2018

    سودانيز اون لاين
    أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
    مكتبتى
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    بما اعتقده حسن نية هناك من قام برفع مقالاتي كلها من جديد عبر خاصية التعليق على المقال ، من الجيد ان احظى بهذا الود والتقدير ممن يقوم بذلك ، لكنني لم اكن مرتاحا لهذه العملية ، ايا ما كان الغرض منها ، واتمنى ان تقوم سودانيز اون لاين بوقف التعليق على مقالاتي منعا لرفعها بشكل مستمر ، فالمقال يلقى حظه من القراءة في وقته ، وبمضي الوقت يفقد صلاحيته الموضوعية المرتبطة باسباب كتابته ، هذا من ناحية ، كما ان اغراق الصفحة بمقالات قديمة يحرم اصحاب المقالات الحديثة من الحظي بقراءة القراء ، لذلك اجزل اعتذاري عما حدث واتمنى الا يقوم احد برفع مقالاتي مرة أخرى ، والتمس من ادارة سودانيز اون لاين والاخ بكري ابو بكر وقف التعليقات على مقالاتي ..

    أمل الكردفاني
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