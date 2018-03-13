اعتذار واجب لقراء سودانيز اون لاين بقلم أمل الكردفاني

بما اعتقده حسن نية هناك من قام برفع مقالاتي كلها من جديد عبر خاصية التعليق على المقال ، من الجيد ان احظى بهذا الود والتقدير ممن يقوم بذلك ، لكنني لم اكن مرتاحا لهذه العملية ، ايا ما كان الغرض منها ، واتمنى ان تقوم سودانيز اون لاين بوقف التعليق على مقالاتي منعا لرفعها بشكل مستمر ، فالمقال يلقى حظه من القراءة في وقته ، وبمضي الوقت يفقد صلاحيته الموضوعية المرتبطة باسباب كتابته ، هذا من ناحية ، كما ان اغراق الصفحة بمقالات قديمة يحرم اصحاب المقالات الحديثة من الحظي بقراءة القراء ، لذلك اجزل اعتذاري عما حدث واتمنى الا يقوم احد برفع مقالاتي مرة أخرى ، والتمس من ادارة سودانيز اون لاين والاخ بكري ابو بكر وقف التعليقات على مقالاتي ..
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