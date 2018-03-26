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اطلاق سراح المعتقلين والوطن !! بقلم حيدر احمد خير الله

26-03-2018, 02:54 PM

حيدر احمد خيرالله
<aحيدر احمد خيرالله
تاريخ التسجيل: 26-10-2013
مجموع المشاركات: 1157

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اطلاق سراح المعتقلين والوطن !! بقلم حيدر احمد خير الله

    02:54 PM March, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
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    سلام يا وطن


    *ان منطق الاعتقال السياسي فى هذا البلد هوفى حقيقته عبارة عن استلاب علنى لما منحه الدستور الانتقالى 2005 م فى وثيقة الحقوق , وان هذا الاستلاب للدستور بالقوانين هو ردة حقيقية فى التطور السياسى للامة السودانية , وان الاعتقالات التى تمت على المحتجين على الغلاء وارتفاع الدولار بتلك الصورة المشينة والموكب الذى دعا له الحزب الشيوعى السودانى فى السادس عشر من يناير المنصرم ثم العنف غير المبرر الذى تعاملت به الحكومة مع المحتجين وفتحت المعتقلات بناءً عليه والتى ضمت العديد من القيادات السياسية منهم اصحاب الامراض المزمنة , لكن القرار السياسى كان منبنياً على الاعتقال وللاسف الاعتقال تجاوز فى بعض الحالات المدى الزمنى للحجز المشروع فاصبح منهم من هو قابع فى المعتقل بحجز غير مشروع ’ اما ان تصحو الحكومة وتتجه صوب اطلاق سراح المعتقلين على دفعات قليلة تعتبر خطوة معقولة ومقبولة ايضاً ولكنها ليست كافية , وعدم كفايتها فى انها تتعارض مع حقوق اساسية كحق التفكير والتعبير .
    *وبالامس تم اطلق سراح برفيسور حيدر الصافى شبو الامين السياسي للحزب الجمهورى ومعه مولانا محمد الحافظ محمود رئيس لجنه القضاء السابقين وعدد اخر من المعتقلين عادوا الى اسرهم بعد تجربة ليست بالقصيرة من الاعتقال وكما اشرنا آنفاً فان هذا الاعتقال لم يغير شئ فالغلاء هو الغلاء وانتهاك الحقوق الاساسية لا زال فى مكانه والتضخم مستمر , وارتفاع الدولار فى نفس معدله فمن واقع التجربة ان اعتقال هذه القيادات لم يحل ازمة الحكومة , بل اكثر من ذلك فقد اثبت ان هذه الحكومة تصر على ان لا ترينا الا ما ترى , وانها فى سبيل ما ترى لا تتورع من انتهاك الدستور وممارسة كل وسائل تكميم وتكبيل الراى والفكر الحر بعقابيل القوانين المقيدة للحريات .
    *نتوقع ان تتحرك الحكومة فى مساحات اوسع نحو الحريات واندياحها خاصة بعد ان توصلت الى ان الاعتقالات ليست حلا وان الاخر من حقه ان يكون اخراً لانه صاحب حق اصيل فى هذا البلد , وثمانية وعشرون عاماً كافية جدا لتقتنع الحكومة ليس بفشلها فحسب بل بضرورة سماع الاخرين والاسترشاد برؤيتهم والاعتراف بحقهم وهذا ليس بالامر العسير , شكرا للابطال الذين قبعوا فى سجونهم فداءاً لشعبهم وشكراً للذين اطلق سراحهم ليواصلوا مسيرتهم فى التنوير والتعبير وحمل لواء التغيير السلمى , وشكرا للحكومة وهى تستجيب ولو بالقطارة نحو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين , ونحن فى انتظار إطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين واطلاق سراح الوطن ..سلام يااااااوطن ..
    سلام يا
    (اعتبر وزير التخطيط الاستراتيجى بولاية الخرطوم محمد حسين ابو صالح , ان منح الحكومة الاراضى الزراعية لبعض الدول لمدة 90 عاما بمثابة مهدد للامن القومى وعدم مراعاة للمصلحة القومية للبلاد ) سؤال غير برئ هل نحن سكان هذه الارض المنكوبه نعتبر جزء من المنحة ؟ ام ان المستثمرين سياتون بشعوبهم ؟! وسلم لى على الامن القومى .. وسلام يا ..
    الجريدة الإثنين 26/3/2018
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